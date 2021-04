De los lectores: cartas & e-mails

Dueño y esclavo

Me da vergüenza y pena que mi presidente tilde de imbéciles a personas de la oposición por una opinión que emitieron, la cual puede ser verdad por la forma airada en que reaccionó. Entiendo que es el juego de la política manejarse con chicanas y mentiras, y el partido gobernante es experto en ese tema, pero le aconsejaría al señor Presidente para la próxima vez, antes de reaccionar con insultos, que recuerde que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Correcta sanción

Leemos con satisfacción que un tribunal sancionó como corresponde a los que cometen delitos, especialmente en este caso a aquellos que atentaron contra las normas y leyes ciudadanas. Me refiero a la sentencia de 50 años de prisión para los que “intentaron producir un desequilibrio en el orden social”, según reza la sentencia del juicio del intento de tomar una comisaría. Es tiempo de que se sancionen como corresponde este tipo de delitos para mostrar a los que los quieran cometer, que mediten sobre las consecuencias y no crean que quebrar la ley puede quedar impune. Castigar a quienes cometen un delito es la única forma de consolidar el Estado de Derecho al que nos ajustamos los que creemos en la Justicia y las reglas de la democracia.

Carlos Alberto Gietz

carlosgietz@yahoo.com.ar

Basta de inseguridad

Cinco delincuentes armados quisieron robarle la camioneta Toyota Hilux a una pareja en La Matanza, calle República de Chile al 3300, el 7 del actual. Trasladaban materiales para la construcción destinados a la casa de un sargento de la Gendarmería. Fue precisamente él quien mató a un delincuente e hirió a un cómplice luego de un tiroteo. Todos menores de edad. Hubo dos detenidos. El herido y su hermano, que lo fue a ver al hospital y trató de rescatarlo, todos tenían antecedentes por robo. Al llegar la pareja les quisieron robar el vehículo. La mujer comenzó a gritar, por lo que el sargento salió a la calle y se identificó como miembro de una fuerza policial, tras lo cual se produjo un tiroteo. Agentes de la comisaría Oeste 1a de San Justo acudieron y confirmaron que uno de los dos ladrones heridos estaba muerto, con un balazo en el abdomen. Otro, baleado en el hombro, fue trasladado a un hospital cercano. El sargento resultó ileso en el tiroteo.

El fiscal interviniente en la causa dispuso el secuestro del arma reglamentaria del gendarme para realizar los peritajes correspondientes.

Como ciudadano me pregunto: ¿qué va a pasar con los menores detenidos?, ¿qué hará el fiscal? Probablemente, dejarlos en libertad. Son menores, inimputables según la legislación vigente. Basta de atropellos a la sociedad. No puede ser que tengamos que padecer esta inseguridad delictiva. No hay horario ni lugar para vivir tranquilo y en paz. Sea en La Matanza, la Capital Federal o en localidades del interior, no hay distinción. Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de una vez por todas tomen cartas en el asunto y lleven a cabo un plan de seguridad nacional tendiente a resguardar nuestros derechos, que le dé poder de policía a quien lo tiene.

No puede ser que a un agente de seguridad le confisquen el arma, le hagan sumario administrativo interno, lo aparten de la fuerza y que a los delincuentes los dejen en libertad, para garantizar lo que erróneamente se ha dado en llamar “derechos humanos”. ¿Y mis derechos, los de esa pareja de La Matanza, los del gendarme, dónde están? Está absolutamente comprobado que esos delincuentes no se reinsertan en la sociedad. Con 16 años, tenían antecedentes por robo. ¡Basta, por favor...!

Federico Ferrer

DNI 18.014.742

Gracias

En algún lugar de la Antigua Grecia había dos monumentos idénticos, uno era para pedir y el otro para agradecer. El primero se colmaba de gente y estaba muy desgastado, mientras que el segundo lucía su mármol impecable y muy pocos lo visitaban. En enero pasado, el coronavirus me llevó a pelear por mi vida, intubado y sedado en una cama de terapia intensiva. Mi mente se debatía entre la realidad y la fantasía, esperando emerger del profundo sueño para subir las blancas escalinatas del agradecimiento a las oraciones de mis seres queridos y de muchos colegas y amigos que se sumaron a los cuidados de excelencia y de humanidad que recibí de parte de los médicos, terapistas y enfermeras del Sanatorio Otamendi. Mi agradecimiento público a quienes me ayudaron a recuperarme y a estar nuevamente ocupando mi puesto en la Cámara Nacional Electoral para contribuir, una vez más, al libre ejercicio del sufragio por el pueblo argentino.

Alberto Ricardo Dalla Via

DNI 12.622.670

Imperativo

Así como en tiempos de Alberdi el lema fue “gobernar es poblar”, y en los de Perón, “gobernar es crear trabajo”, sepan nuestros actuales gobernantes que el imperativo insoslayable de nuestra hora es, antes que nada, aplicar vacunas.

Gustavo Saad

DNI 14.741.454

A los médicos

De acuerdo con Amnistía International, han fallecido mundialmente 17.000 trabajadores de la salud

Mientras en nuestra política vernácula los políticos se agreden, se insultan, se desprecian, y gozan de privilegios, los profesionales de la salud, médicos, secretarias, enfermeras, paramédicos y personal de ambulancias siguen trabajando y siguen muriendo. Para ellos, como médico, un mensaje, que es el mensaje de la doctora Carissa Etienne, de la OPS: “Dios bendiga a nuestros profesionales de la salud, que han realizado y siguen realizando sacrificios personales extraordinarios, y tienen que trabajar en forma cada vez más ardua y en condiciones más difíciles que nunca”.

A ellos, vaya mi homenaje más sentido. Sepan que, como médicos, no claudicaremos en nuestro deber.

Vicente Antonio Costa

DNI 14.232.097

