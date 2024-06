De los lectores: cartas & e-mails

Escuchar

Ley Bases

En la novela El viejo y el mar, de Ernest Hemingway, un pescador logra atrapar un formidable pez, lo ata al lado de su bote y emprende el regreso a su casa. Piensa en el alto precio que el pescado tendrá en el mercado y en la cantidad de gente que podrá alimentar. Sin embargo, en su camino hacia la orilla, los tiburones van apareciendo para devorar la captura y, al caer la noche, ya han devorado casi toda la carne del animal, dejando solo un esqueleto. El pescador increpa a los tiburones por la forma en que han matado sus sueños.

Cambiemos el pescador por Milei, el formidable pez por la importante Ley Bases y los tiburones por los congresistas opositores y veremos que estos están despellejando la ley de tal modo que probablemente cuando se vote ya no contendrá nada importante.

José Deym

Parálisis

Comentábamos ayer con amigos argentinos que viven en Francia sobre la decisión de Macron de disolver la Asamblea Nacional y llamar a elecciones legislativas anticipadas. Les pregunté si era constitucional esa decisión del Poder Ejecutivo y me contestaron que sí, que el espíritu de la disolución es que la ciudadanía valide con su voto la constitución de la Asamblea Nacional.

El rígido sistema de recambios parciales cada dos años del Congreso de la Argentina está llevando a la parálisis del gobierno de Milei, elegido por amplia mayoría el pasado noviembre. Peronistas y radicales “la ven” tan claramente que no quieren apoyar el cambio que propone el Gobierno y que votamos la mayoría de los argentinos. ¿Cómo puede ser que un puñado de “rosqueros” tengan trabado a un país entero? Algo no funciona en nuestra Constitución.

Hernán Caballero

Inactividad docente

Varias escuelas primarias de CABA hoy tendrán inactividad docente, coincidentemente con el tratamiento de la Ley Bases en el Senado y la programada movilización gremial y universitaria al Congreso.

Supongo que los establecimientos educativos les habrán explicado a sus alumnos el motivo de su decisión y habrán consignado la novedad en el cuaderno de comunicaciones, herramienta oficial de diálogo entre padres y escuela.

Quiero pensar que a los docentes se les descuentan efectivamente el día y el presentismo.

Carlos Alberto Castriota

Aerolíneas Argentinas

El retiro de Aerolíneas Argentinas de la nómina de empresas privatizables sería una rendición, no un acuerdo. Varig, Pan American, Iberia, Pluna, AeroPerú, etcétera, mostraron el camino de lo que este negocio significa para las cuentas públicas. ¿Hay plata o no hay plata para Aerolíneas? Defínase, señor Presidente. Si no la hay, proceda con el rigor que ha aplicado con los jubilados.

Eduardo R. Malvar

Repitencia

El licenciado Alberto Sileoni, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, insiste en justificar la reforma educativa bonaerense –esta modernidad de que ya “no se repite la cursada” en el secundario–, argumentando que la repitencia tiene más de 100 años en el sistema educativo, que debe ser repensado. Y agregó “Buena parte del mundo ya se fue de eso...” [sic]. Y ya que el licenciado Sileoni está en tren de repensar ideas viejas –como se hace en el resto del mundo–, sería oportuno que reflexionara acerca de otras acciones populistas promovidas por el peronismo, porque estas también han sido abandonadas por casi todos los países desarrollados. Si queremos copiar modelos exitosos, no solo nuestro sistema educativo está viejo: el asistencialismo permanente, la burocracia estatal, la legislación laboral, la promoción industrial, etcétera, son varios temas que también tienen que ser repensados.

César Monicat

Guaranguería

Dada la excelente nota del domingo pasado de José Claudio Escribano, titulada “Anatomía del guarango: su evolución y presente”, cabe preguntarse, dentro de las impresiones negativas que arrojaba la forma de hablar de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su mandato o de Javier Milei actualmente, quién de los dos es más guarango, en los términos descriptos por Ortega y Gasset cuando advirtió ese rasgo entre los argentinos en 1929.

A tales fines, conviene tener presente que el filósofo español sobre la guaranguería escribió: “El guarango o la guaranga siente un enorme apetito de ser algo admirable, superlativo, único. No sabe bien qué, pero vive embriagado con esa vaga maravilla que presiente ser. Para existir necesita creer en esa imagen de sí mismo, y para creer necesita alimentarse de triunfos. […] De aquí que el guarango/a no se contente con defender su ser imaginario, sino que para defenderlo comience desde luego por la agresión. El guarango es agresivo, no por natural exuberancia de fuerzas, sino, al revés, para defenderse y salvarse. […] La guaranga producirá estos estallidos acumulando en su traje colores y ornamentos llamativos, exagerando los ademanes sin renunciar por esto a la agresividad verbal”.

En otras palabras, dime cómo hablas y te diré quién eres.

Si se trata de comenzar por la agresión no cabe duda de que al llamar “casta inmunda” o “degenerados fiscales” a los legisladores del “nido de ratas” del Congreso, Javier Milei lleva las de ganar, pero si se trata de producir estallidos con trajes a colores y ornamentos llamativos, exagerando ademanes y agresividad verbal, por más que no se digan malas palabras en sí, para defenderse y salvarse, Cristina Kirchner tiene la delantera. No sé bien quién es más guarango de los dos, lo que sí sé es que cobrar en este momento una jubilación de privilegio de aproximadamente 15 millones de pesos es obsceno frente al haber mínimo jubilatorio actual, y que para la juventud y el ejemplo que debemos dar los mayores a los menores o los funcionarios a los particulares es peor una obscenidad que una guaranguería.

Javier R. Casaubon

