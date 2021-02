De los lectores: cartas & e-mails

Diez años de cepo

Este año se cumplen diez años desde que el gobierno K implantó el concepto de “cepo” cambiario en el país. Antes de asumir, en su plataforma política, Macri prenunciaba su desarticulación. Por tal razón, una de las primeras medidas que tomó al asumir fue su eliminación. Sin embargo, casi al finalizar su mandato en 2019 lo volvió a reglamentar. Lo padecimos antes y lo seguimos padeciendo. Medida nefasta que va a contrapelo de la actividad económica. Es una estaca en la rueda, una fuente de latrocinio que nos afecta a todos casi por igual. Pero mayormente al sistema inmobiliario. En todos sus quehaceres, principalmente en su industria “madre”, por excelencia, la construcción edilicia. Paralelamente derrumbó la parte locativa, pretendiendo satisfacer a un sector, “el locatario”. Destruyendo con la aplicación de una ley, que actuó como bumerán. Dejando en desamparo absoluto a miles de miles de familias que con su esfuerzo alquilaban. Porque mediante su aplicación, se desafectó a una gran cantidad de propiedades destinadas a tal fin (mayor oferta, menor demanda, consecuencia: bajan los precios). Pero no es la primera vez que ocurre. Un botón sirve de muestra, pero la camarilla de funcionarios tropieza siempre con la misma piedra, empleando los mismos nefastos métodos.

En estos diez años de cepo, desearía soplar su última velita, para que expire y se convierta en un fantasma sin posibilidad de regreso.

Jacky Ballvé

DNI 7.641.975

Es insuficiente

La reunión del ministro Guzmán con los empresarios fue necesaria, pero no suficiente. Porque faltaría encarar el combate a la inflación en sus causas y no solo en sus consecuencias. Estamos viviendo en la incertidumbre de no tener una meta clara y precisa y un camino para llegar a ella, y falta de confianza en un gobierno que está más interesado en llegar de cualquier forma a las próximas elecciones. Todo esto sin pensar en el mediano y largo plazo, buscando colonizar a la Justicia, continuar con un monumental gasto público, mantener un Estado elefantiásico y burocrático y no encarar las reformas básicas para atraer inversiones, crear empleos, aumentar la producción competitiva, para exportar lo más posible y hacernos de dólares para enfrentar gastos y deudas presentes y futuras.

Fernando J. Figini

DNI 4.813.359

Lesa humanidad

El suscripto, notario público ya jubilado, quisiera preguntarles a los hombres de derecho –pidiendo previamente disculpas por mi ignorancia– por qué a los corruptos condenados no podría atribuírseles la calificación de lesa humanidad, porque por su accionar mataron de hambre a miles de niños, impidieron que los que realmente trabajan ganaran un salario digno, hicieron que muchas madres en todos los rincones el país perdieran a sus hijos por falta de asistencia médica o medicamentos, entre otras nefastas consecuencias –de una larga lista de daños indirectos– causadas por estos traidores a la patria.

Les dejo esa inquietud, que realmente me atormenta como argentino.

Carlos Staffa Morris

DNI 4.302.502

Ganancias

El diputado Sergio Massa ha presentado un proyecto para modificar el impuesto a las ganancias de los asalariados, jubilados, etcétera. Esperemos que no persiga fines puramente electorales. El proyecto será positivo siempre y cuando se cumpla una condición: que un monto de igual magnitud al surgido de la disminución de la recaudación sea recortado por el Poder Ejecutivo en algunos ítems de los gastos del presupuesto. Ese es uno de los motivos principales de la inflación y no la exportación, ni el campo, ni los patrimonios, etcétera. Como es habitual en este gobierno, le echa la culpa al otro. Y como excusa se recurrirá al aumento de impuestos o a la emisión de dinero sin respaldo, y en poco tiempo la inflación atentará contra los futuros beneficiados y “contra la mesa o el bolsillo de los pobres”, que como una calesita, se verán nuevamente en problemas.

Otro aspecto positivo solidario y patriótico será que esta disminución al pago de Ganancias no alcance a los legisladores nacionales o provinciales, personal del Poder Judicial (estos últimos cobran honorarios, no sueldos), además de tener aquellos una amplia gama de prebendas (por desarraigo, partidas sin justificar gastos, etcétera).

Juan José Varrone

juanjose1936@gmail.com

Adictos

Cumplimos ahora 75 años de inflación, salvo el período 1991/5. Los argentinos somos como los adictos a la droga, sabemos cómo curarnos, pero es más fuerte la adicción. Aerolíneas ganaría dinero en 2012, según Recalde. Pierde desde 2009 US$1000 millones al año. La había vendido Menem al ser inviable, lo mismo que Entel, Obras Sanitarias, etcétera.

Elena Gotelli de Avellaneda

DNI 11.044.115

Ahorro

Igual que la hija de Hugo Moyano: yo también me “rompo el...” trabajando para ahorrar manguito por manguito. Sin embargo, para ahorrar 600.000 dólares, a 200 mensuales (oficiales y “legales”), tengo que trabajar 3000 meses, unos 250 años.

César Monicat

moc26@live.com.ar

Economía cubana

En el artículo publicado en el suplemento Comercio Exterior, con el título “Cuba intenta ‘ordenar’ su economía, pero solo la empeora” queda nuevamente de manifiesto el fracaso rotundo y consuetudinario de las economías populistas y dirigistas. Así como en Cuba, en Venezuela también han fracasado e insisten en políticas frustrantes que solo causan hambre en la población. De ser grandes productores de azúcar y petróleo, por ejemplo, se han convertido en míseros países cuyos pueblos se defienden de las arrogancias del Estado con economías paralelas en dólares norteamericanos, logradas gracias a las remesas que les envían los familiares y amigos que han emigrado.

Nuestro gobierno tiene una tendencia intelectual hacia el imaginario determinismo de pautas económicas de probada inconsistencia y fatales resultados. Matando la gallina de los huevos de oro se acaba el oro.

Juan Lasheras Shine

DNI 4.528.290

Inconstitucional

Nadie puede ser obligado a intervenir ni a cooperar en el asesinato de un ser inocente. La ley que acaba de sancionarse, que aprueba la práctica del aborto, dispone lo contrario. Establece severas penalidades respecto de los médicos, profesionales o empleados de la salud, sanatorios, clínicas, hospitales, empresas de medicina prepaga, entidades públicas o privadas, para el caso de que se nieguen a cumplimentar el pedido. Este feroz atropello al orden natural, a los sentimientos y las convicciones de la mayoría de los argentinos y a las clarísimas disposiciones de la Constitución Nacional debe ser resistido con toda firmeza, oponiendo el derecho a la objeción de conciencia, garantizado por esta última y los tratados internacionales de derechos humanos. En este sentido ya se han pronunciado, además de numerosos tratadistas, jueces y tribunales de distintas jurisdicciones y fueros, como la Cámara Federal de Salta, que admitió las medidas cautelares presentadas contra el aborto, o la jueza María Aucar de Trotti, que suspendió la aplicación de la ley en la provincia del Chaco, hasta tanto se sustancie el fondo de la cuestión de inconstitucionalidad. El sanatorio y Clínica Rivadavia de San Luis y el Instituto Médico de Río Cuarto ya han manifestado que no brindarán el servicio del aborto.

Destaco lo expuesto por el doctor Juan Manuel Soria Acuña, vocal del Tribunal Fiscal de la Nación, en la nota que publicó LA NACION, en la que afirma que “ninguna vigencia ni acatamiento puede merecer la ley sancionada en violación manifiesta de las normas expresas de la Constitución…” Esta firme postura debe ser ejemplo y principio de la resistencia ante la ley más inicua y cruel de la historia argentina.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Sin antídoto

Coronavirus e inflación, dos flagelos tan distintos y tan parecidos. Ambos nos agobian, pero mientras se logran vacunas para combatir la enfermedad, los argentinos no encontramos el antídoto para algo que el resto del mundo ya superó.

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Volviendo a lo básico

“Te ganarás el pan con el sudor de tu frente” y “parirás los hijos con dolor” es el mandato desde que el hombre es hombre.Y más adelante… “haz como os he mandado y serás feliz”.

Al ver que muchos esperan el “plan” para pagar el pan y pretenden eliminar a los hijos antes de parirlos, me pregunto: ¿será que esta política nacional nos conducirá a la felicidad? ¿Cuál será la mejor política que nos permita trabajar hasta el cansancio y estar mejor preparados para poder recibir una mejor retribución y ser felices?

Lidia Lavalle Cobo

lavalle@fibertel.com.ar

Fuente

Hace varios días la fuente que rodea al Monumento al Cid Campeador, en avenida Gaona y Pueyrredón, no funciona; tampoco su luminaria. Esto provoca un foco de infección (mosquitos, dengue). Lo más grave es que en los días de calor hay personas que se meten dentro de la fuente y lavan sus ropas. Esto necesita una urgente solución.

Nicanor E. Sosa Quintana

DNI 4.091.831

En la red

El gremio docente Ademys convoca a un paro de 72 horas y peligra el inicio de clases en CABA

Facebook

“Así estamos como país. Qué tristeza. Para todo un problema, nunca una solución. ¿Por qué no piensan en toda la gente que tuvo que salir a trabajar arriesgando su salud y su vida?”- Susana Ceballos

“¿Cómo puede ser que haya tantos gremios de una actividad solo en CABA?”- Patricia Beatriz Raffi

“Qué tristeza y vergüenza dan estos docentes que no les interesan los chicos”- Cristina Tascón

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA Buenos Aires, Argentina

LA NACION