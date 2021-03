De los lectores: cartas & e-mails

Ladrillos

La república es como una pared que se levanta poniendo ladrillo sobre ladrillo. Estos deben ser elegidos cuidadosamente por las autoridades y fijados con la argamasa de un pueblo que trabaja. Si cada gobierno retira los ladrillos que se apresuró a poner el anterior, la pared no se construirá nunca.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Fahrenheit 451

Mi pensamiento dista profundamente del de Beatriz Sarlo, ya que me ubico en las antípodas. No obstante, admiro su fino arte de escribir, que argumenta con ideas, y su mordacidad sin límites. La reciente noticia del llamado de una librería, Kokoro, a quemar títulos de la autora merece mi más alto repudio. Ya tuvimos nuestro Fahrenheit 451 en una época oscura de nuestra patria. Evitemos semejantes muestras de intolerancia, ya que el sistema democrático que tanto nos costó conseguir exige la escucha de todas las voces, incluso las que distan de nuestro parecer.

Roberto Peláez

DNI 21.142.456

Como un rey

El jueves pasado fui a vacunarme a la Rural. Nunca me atendieron así, me hicieron sentir como un rey. ¿La CABA estará en la Argentina o estaré equivocado? Solo faltó un scotch con dos cubos de hielo.

Ricardo Pinhas Slelatt

pinhasricardo@yahoo.com

Menos narración

Gobernador Kicillof, tengo 84 años, estoy jubilado, tengo factores de riesgo y estoy anotado en Buenos Aires Vacunate, y por supuesto no estoy vacunado. Sin embargo, tengo conocimiento de que matrimonios menores de 60 años ya han sido vacunados, al igual que jóvenes llamados militantes. ¿Qué pasa en la provincia que no vacunan a sus mayores? Por otro lado, tengo un familiar de 82 años que vive en la CABA y hace dos semanas que está vacunado. ¿Por qué no respetan en sus listados las prioridades que enunció el Presidente? A ponerse las pilas y menos narración. ¡Ah! Me olvidaba, también soy médico.

Norberto Fredotovich

DNI 4.253.687

¿Mano negra?

El 1° de marzo de este año me fue aplicada la vacuna Covishield en Oscoema, por parte del GCBA. La atención fue excelente, no hubo demoras y todos salimos totalmente satisfechos. Llama la atención que una organización capaz de dar un servicio tan eficiente en Bernardo de Irigoyen al 300 lo hiciera tan mal en el Luna Park pocos días después. ¿No habrá habido una mano negra que quiso remover las aguas? ¿Una o varias?

Miguel J. Maxit

DNI 5.810.625

Zona franca sanitaria

El Club del Progreso, desde su fundación, en 1852, ha seguido institucionalmente la vida nacional, con el compromiso siempre presente de realizar aportes para el progreso del país. En esta hora crucial, en que la amenaza de la pandemia subsiste, creemos imprescindible hacer todo lo necesario para lograr la vacunación masiva y a la mayor brevedad posible de toda la población. Y la clave se encuentra precisamente en la movilización general, como ha ocurrido en otras grandes crisis, como a título de ejemplo ocurrió cuando la fiebre amarilla de 1871, de modo que el esfuerzo estatal se vea apoyado y complementado por todos quienes estén en condiciones de hacerlo. En la actual emergencia urge poner de pie al país y desarrollar todas las actividades posibles para crear trabajo y evitar la pauperización que amenaza a raíz de la inmovilización de gran cantidad de personas por temor al contagio o por efectos de la pandemia.

En consecuencia se propone la creación de una zona franca virtual, un verdadero “canal verde”, con plenas exenciones impositivas para la importación de vacunas tanto para las cepas de Covid como para otras enfermedades infectocontagiosas conexas (gripe, neumonía, etc.). Esta zona franca regirá plenamente mientras subsistan vigentes las declaraciones de emergencia con fundamento en la pandemia dispuesta por el Ejecutivo y el Legislativo (Cfr. art. 12, ley 27.573). Esto solo requiere modificar parcialmente la ley mencionada en su artículo 7 y algunos ajustes de concordancia, autorizando en iguales condiciones que el Estado nacional para negociar, contratar y adquirir vacunas con destino a afiliados a las obras sociales sindicales y a las entidades registradas de medicina prepaga, que abarcan algo más de veintidós millones de personas. Con lo cual, el Estado podría concentrarse en los sectores de su administración y en quienes no están protegidos por sistema tutelar alguno.

Roberto Antonio Punte

Presidente del Club del Progreso

DNI 4.414.439

En clase, otra vez

“¿No será que el color negro siempre quiso ser como los demás colores?”, preguntó Zoe en medio del silencio de la clase, que transcurría sin prisa, con muchas caras serias, con un miedo que se podía palpar en cada palabra no dicha o dicha en ese espacio ínfimo entre barbijo y boca, entre la esperanza y el desasosiego. Zoe es atrevida, graciosa y risueña. Siendo su maestra, no puedo todavía entender de dónde vino esa reflexión, a raíz de qué. Pero rápidamente pude imaginar el mandato que padece el color negro: ser negro es su esencia y es lo que lo hace ser lo que es. Habiendo un sinfín de matices: dorados, plateados, rojos intensos… el negro sufre su condena en el más absoluto de los misterios. Y además se lo asocia al miedo, al lobo, a la oscuridad de un pasillo largo. No hay forma de subsanar cierto temor asociado a este antipático “no color”. Otra cuestión que me pareció interesante fue eso de querer ser lo que no se puede ser, imitar un naranja intenso sería una locura para el pobre negro, vapuleado, disminuido, el no color que duerme en la oscuridad permanente.

La otra sabia reflexión estuvo en la boca de Morena: chiquita, sabia, madura. Tuve la suerte de ser maestra de su hermano Teo, personaje salido de un cuento de hadas. Interrogué a mi sabio y amordazado alumnado: “Chicos… ¿qué es una rima?” Morena: “Son palabras como que rebotan con otras palabras”.

Nunca leí en libro de gramática semejante y poética reflexión.

Y con rebotes, barbijos que se fueron bajando con distancia adecuada, la clase fluyó, como la vida. Fui testigo de una de las más lindas experiencias en una pandemia que nos quitó justamente vida, alegría y pasión.

Los niños no tienen culpa de nada, de eso estoy segura.

Roberta Garibotti

DNI 18.534.548

Submarino San Juan

No puedo más que coincidir con el editorial del jueves pasado acerca de las inexplicables omisiones que se han cometido en el tratamiento del serio tema del submarino San Juan. He sido comandante varias veces en la Armada y es como dice la nacion: uno tiene una tremenda responsabilidad en el ejercicio de su conducción, que incluye a su personal y el material. Un buque de guerra es una maquinaria sumamente compleja, y para manejarla la Armada Argentina nos hace pasar por una serie de exámenes, estudios y filtros (¿por qué no?) de todo tipo para asegurarse de que uno está en capacidad profesional y de liderazgo, como para entregarnos la gran responsabilidad de conducirlo. Cuando yo ejercía mis comandos, era quien estaba a cargo y no le podía atribuir a ninguna de mis autoridades en tierra mi responsabilidad. Yo era quien decidía qué era lo mejor para mi nave.

Coincido en que todo esto se ha manejado muy mal, atribuyendo responsabilidades a ciertas jerarquías menores o ausentes del teatro de operaciones. Lo mejor que podemos hacer para venerar a nuestros 44 héroes del San Juan es que estudiemos lo acontecido con profesionalismo, saquemos las conclusiones y, luego, las apliquemos realmente para beneficio de las generaciones de marinos que nos siguen.

Guillermo R. Delamer

Contraalmirante VGM (R)

DNI 5.222.010

Suba de impuestos

La reacción del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando disminuyó su participación en la coparticipación y de esa forma los recursos, fue la misma que tiene la gran mayoría de la clase política: aumentar los impuestos. El ciudadano no importa. La Ciudad promueve el pago del ABL por débito automático, lo hago, lo pongo en débito automático en mi tarjeta de crédito, y sobre ese débito ahora me cobra ¡Ingresos Brutos! Todo es igual, nada es mejor…

Carlos Albisetti

DNI 11.077.171

Calle Arroyo

Una de las calles más bellas de Buenos Aires es Arroyo, con restaurantes y cafecitos muy lindos. Ahora han colocado en ella unos enormes maceteros que no concuerdan para nada. A las autoridades competentes del área les sugiero que los retiren, para no arruinar la estética de la calle.

Ana Obarrio

LC 3.334.751

Agronomía

El lector Juan José Gómez se queja el 11 del actual del cierre al público del predio de la Facultad de Agronomía. Pero a la pérdida del parque hay que agregar que dos barrios han quedado separados. Un trayecto que era de tres cuadras hasta la Avenida de los Constituyentes ahora es de más de 10, por la avenidas San Martín y Chorroarín, debiendo subirse además al paso peatonal elevado sobre vías del Urquiza.

Hace dos o tres años, el gobierno de la ciudad amagó con abrir la calle Zamudio y los vecinos nos opusimos porque eso cortaba Agronomía por la mitad, pero ahora va a ser la única solución. Incluso debería continuarse la prolongación peatonal de la calle Gutenberg (ahora cortada) hasta Chorroarín, para permitir el acceso a la estación Arata.

Cristian Rusquellas

DNI 4.302.930

En la red

Facebook

Riesgo país: la Argentina, segundo peor país de América Latina

“Presidente, pida ayuda, esto nos está llevando a un desastre, como le dijo Duhalde. Busquen gente que los ayude, todavía está a tiempo, pero cortito, si no, puede pasar cualquier cosa en nuestro país”- Andrés Real

“Inflación permanente contra el 100% de la población”- José Carlos Darraidou

