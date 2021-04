De los lectores: cartas & e-mails

Testeos

Hay que copiar lo bueno. Países como Nueva Zelanda, Australia y Corea del Sur lograron contener el virus gracias a los testeos masivos, fueron a buscar los casos positivos. Acá ni se habla de testeos masivos.

Martín Ignacio Coelho

Vacunas a docentes

Me urge, como directora de un colegio, hacer un llamado a la reflexión a las autoridades de Salud y Educación. Como institución, hemos trabajado fervientemente para un regreso 100% presencial para el 100% de alumnos desde el primer día de clases. Cada docente se preparó responsablemente para recibir a los niños y niñas brindándoles lo mejor de cada uno, generando espacios de aprendizaje enriquecedores, acompañando las trayectorias escolares de cada uno. Sostener la presencialidad ha sido y sigue siendo una prioridad como directivo. Sin embargo, estamos muy lejos de lo que tendría que haber sido la condición sine qua non para un regreso seguro: docentes vacunados. Solo el 17% recibió la primera dosis. Se sabe de la exposición que implica la docencia y la mayoría se traslada en transporte público. Es hora de pensar en las personas. La presencialidad se transformó en la base de la puja política de funcionarios que desconocen el devenir de las instituciones educativas. Esperamos no tener que lamentar la pérdida de algún docente o niño para establecer prioridades. Nuestro colegio ha trabajado con seriedad siempre, no perdiendo ni un solo día de clases, y seguiremos haciéndolo, pero con seguridades básicas, como lo harían en cualquier ámbito empresarial, como lo están haciendo en la administración pública, juzgados y universidades. ¿Qué diferencia habría entre esos empleados y un docente? Solicitamos la vacuna para continuar brindando el servicio educativo que con tanto amor damos.

Carla Martínez Reimondo

Ilegalidades

Hace un par de años, el “loco” Bielsa hizo a su equipo regalar un gol al rival del momento, porque su equipo había obtenido un gol ilegítimo. La ética y el juego limpio son excepciones, lo normal entre nosotros es la avivada y la ventaja. El partido entre Racing e Independiente tuvo sobre el final un gol ilegítimo, por un penal mal dado. El juez pudo equivocarse, lo extraño fue ver a los jugadores ganadores festejando como si hubieran goleado y bailado. Pasó algo parecido al gol con la mano de Diego contra los ingleses.

Todos lo festejamos como una gran avivada. Pero no fue correcto. Creo que estas actitudes son parte de la aceptación que tenemos sobre la ilegalidad, la corrupción y el robo. No vivimos en uno de los países más corruptos y decadentes del mundo por casualidad. Debemos recapacitar ante nuestra actitud tan complaciente con la ilegalidad, porque si queremos exigir a nuestro gobernantes, debemos tener autocrítica sobre nosotros mismos.

Esteban Tortarolo

Exportar carne

La secretaria de Comercio Interior dijo textualmente: “No nos va a temblar el pulso para cerrar las exportaciones de carne”. Probablemente la joven funcionaria desconozca la historia de la industria frigorífica argentina, su fama, grandeza y de qué forma contribuyó al enriquecimiento de este país. Hasta 1874 los rodeos argentinos contaban con 15 millones de cabezas, en su enorme mayoría ganado cimarrón del que solo se comercializaban algunos cortes “premium” y el cuero. Esta industria de cabotaje y subsistencia cambió cuando el 25 de diciembre de 1876 arribó al Puerto de Buenos Aires el primer barco frigorífico del mundo, llamado Le Frigorifique. Este invento del genial Charles Tellier fue juntamente con los ferrocarriles y la escuela pública los que hicieron las bases económicas de la Argentina. En aquel entonces, los hoy ideológicamente criticados ganaderos argentinos decidieron que tenían que mejorar el linaje de sus rodeos e importaron reproductores de alta calidad de Inglaterra y Escocia. Los ejemplares de Aberdeen Angus, Hereford y Shorthorn son muestra de ello. La agricultura y la industria frigorífica hicieron que en 1895, tan solo 19 años después, la Argentina pasara de ser un país marginal de contrabando y subsistencia a ser el país con el PBI per cápita más alto del mundo.

La pregunta ahora es: ¿qué salió mal? Sin duda las causales son varias y entre ellas están la falta de visión para el crecimiento estratégico y la ignorancia suprema para gobernar que se revelada por la incontinencia verbal de la secretaria. Dichos y amenazas irracionales como los expresados por Laura Español son representados mejor que nadie por el ensayista John Ralston Saul cuando dijo: “La razón es un sistema estrecho que ha degenerado en ideología”.

Vicente Lema

Voto en Ecuador

Los indígenas de Ecuador han dado el domingo pasado una lección a América Latina, al volcarse masivamente a votar por el candidato republicano y liberal en las elecciones generales de ese país. Los indígenas expresaron así su rechazo al modelo clientelista, empobrecedor y corrupto de la llamada Patria Grande, proyecto político con el que se identifican Cristina Fernández de Kirchner (procesada y amparada en fueros legislativos), Rafael Correa (condenado y prófugo), Lula (procesado), López Obrador y Maduro (dictador).

Es imperativo ahora que todos los presidentes y expresidentes republicanos de la región (Lacalle, Piñera, Macri, Duque) y sus correspondientes agrupaciones políticas pongan el hombro colaborando con sus equipos técnicos para que Guillermo Lasso haga el “mejor gobierno de la historia de Ecuador” y empiece de esa forma a desarmar la aventura populista patrimonialista pobrista que tanto daño causa a la querida American Latina.

Hernán Caballero

