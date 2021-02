De los lectores: cartas & e-mails

Carta de la semana

Un proyecto de país que ilusione

Países con gobiernos con ideologías muy disímiles como Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Chile, Paraguay, Australia, Japón y muchos otros avanzan a partir de acuerdos básicos instalados desde hace años en sus sociedades. Estos acuerdos incluyen: 1) Moneda propia y sana. Han desterrado la inflación a partir de un manejo responsable de las cuentas fiscales. 2) Rentabilidad en el sector privado. Reglas de juego estables dan previsibilidad para hacer negocios, generar riqueza y dar empleo de calidad. Tienen sistemas impositivos y legislaciones laborales que permiten crecer de manera sostenida a las empresas privadas, ya sean grandes, medianas o pequeñas. 3) La mayoría de la población se gana la vida trabajando.

A pesar de las diferencias ideológicas que hay entre gobierno y oposición en todos esos países, han logrado consensuar estos puntos y no se discuten. Esto hace que un cambio de gobierno no implique refundar el país. Notable diferencia con la Argentina. Tenemos una clase política que vive de la confrontación, y su discurso es culpar a los otros de todas nuestras calamidades. No hay proyecto país. Solo hay proyectos individuales y corporativos para acceder al poder. Parafraseando a un expresidente norteamericano, nuestra realidad se podría explicar con la siguiente frase: “Es el sistema económico, estúpido”.

Es absolutamente irrelevante quién es presidente. Sin hacer esa transformación, sin consensuar un proyecto de país que ilusione a todos los argentinos y argentinas, seguiremos fracasando. Es hora de cambiar.

Guillermo Paniego

DNI 11.451.145

Otro femicidio

Asistimos horrorizados a las imágenes de un nuevo femicidio. En este caso es una joven, Úrsula, asesinada a puñaladas por un policía que la acosaba y que tenía varias acusaciones en su haber. Ella antes había pedido ayuda, pero nunca la recibió. La madre fue visitada por Sergio Berni, y pareciera que, a partir de ese momento, la magnitud de la tragedia se hubiera disipado un poquito. Pobre madre. Me vino a la mente la aún no resuelta muerte de Facundo Astudillo el año pasado, en plena cuarentena. Luego de que el Presidente le regalara un perro a la madre, no vi que se hablara más del tema. ¿Qué sucedió?

Pido justicia por Úrsula y también por Facundo.

Denise N. Gallagher

denisepgallagher@hotmail.com

El agujero negro

La carga impositiva en la Argentina araña lo ridículo si lo que se pretende es alcanzar algunas utopías: crecimiento, reactivación, desarrollo, superávit y expansión. Un sistema perverso que castiga al que arriesga y produce, repleto de impuestos altísimos y que se superponen unos con otros, sumado a una burocracia monumental de un Estado que parece ser una máquina de impedir. Frente a ese escenario grotesco, cualquiera que piense en invertir toma una actitud rayana en la locura. Nuestro Estado es un agujero negro donde ingresan millones en concepto de impuestos, pero que siempre está en rojo. Un puñado de habitantes que trabajan, se esfuerzan y producen sostiene a una maquinaria ociosa que se devora los ingresos casi como por arte de magia. El asistencialismo como sistema perpetuo es denigrante y le quita toda dignidad a la persona. Pensar cómo reconvertir planes, asistencialismo, IFE y demás dádivas en trabajo digno debe ser el principal desafío. Hay que generar un escenario para que palabras que no existen en la Argentina de hoy (producción, inversión, superávit) comiencen a cobrar entidad, valor y protagonismo. Esa debería ser la prioridad para escapar del nefasto círculo vicioso donde el único rubro que produce es la fábrica de pobres. Es hora de dejar atrás esta larga pesadilla. ¡Sepamos los argentinos despertar!

Sebastián Perasso

DNI 21.173.759

Alquileres

Las últimas disposiciones implementadas por el Gobierno no hacen más que acrecentar el inmenso déficit habitacional que padece nuestro país. Por mi amplia experiencia con medio siglo en la actividad inmobiliaria, estimo que para dar solución a este tema se deben tomar las siguientes medidas: 1) seguridad jurídica; 2) desalojo exprés; 3) eliminación de impuestos para todo inmueble alquilado; que el propietario pague solamente el ABL; 4) plazo y precio del alquiler por acuerdo de partes; 5) garantía a convenir entre las partes; 6) simplificar trámites para construir, refaccionar, ampliar inmuebles destinados a la locación; 7) compromiso del Estado de no intervenir en los alquileres; respetar la voluntad de las partes y la libertad de comercio; 8) derogación de la ley de alquileres 27.551 y decretos presidenciales e inconstitucionales de congelamiento de alquileres y suspensión de los desalojos; 9) aporte obligatorio de todos los funcionarios elegidos por voto popular, en actividad o jubilados, para la creación del Fondo de Ayuda a Inquilinos (FAI). Dada la hipersensibilidad y solidaridad siempre proclamada en materia de alquileres de los legisladores y funcionarios, estos verán con beneplácito mi propuesta.

Estas medidas contribuirán a que renazca la oferta de inmuebles para alquilar, hoy en estado de extinción por el “efecto Lipovetzky” (autor de la última ley de alquileres).

Eduardo Cesareo

DNI 7.866.985

Retiro inseguro

El gobierno de CABA recuperó inmuebles en zonas peligrosas. Lo hizo otorgando beneficios impositivos por diez años y poniendo dispositivos policiales cerca. Por ejemplo, en Molina Ciudad, de La Boca, no pagan ABL porque fomentan la obra de “Molina Campos” y le pusieron el departamento central de la Policía de la Ciudad enfrente.

En el Hospital Ferroviario de Retiro, que está entre la 31 y el puerto, inauguraron una inmensa comisaría un año atrás, en febrero de 2020. Lo llamativo es que actualmente allí no hay residencias particulares ni comercios. Como vecino de Retiro me pregunto: ¿la pusieron para custodiar el emprendimiento privado con mayor cantidad de metros cuadrados comercializables de la ciudad, y que se está construyendo con fondos inmobiliarios con beneficios impositivos armados en el último blanqueo? ¿Para eso nos quitaron la comisaría 15 del casco histórico de Retiro?

¿Estamos ante la escandalosa privatización de la seguridad pública?

Pedro Bustillo

pericobustillo@gmail.com

Categorías

Lamentablemente la corrupción es un tema que acompaña la vida de los argentinos. Y es por eso que, al igual que a los huracanes, las he ido clasificando por categorías. Hasta fines del siglo XX la tenía en categoría “alarmante”. Luego del 2001 y durante veinte años la subí a la categoría “vergonzosa”. A partir del presente año he decidido ascenderla a la siguiente categoría: “repugnante”. Dios quiera que, dentro de veinte años, no tenga que colocarla en la última de las categorías, que es la de “merecida”.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Laureano Segovia

Falleció Laureano Segovia a los 83 años. Vivió la vida siempre cerca del río Pilcomayo, primero en Formosa y luego en Salta. Aprendió a leer y escribir con garabatos sobre la misma tierra, su tierra. Recién a los 13 años supo tener un lápiz y un papel. Como el resto del pueblo wichi sufrió todas las marginaciones, todos los olvidos de los gobiernos que prometen servir a su pueblo, pero no lo protegen y lo mantienen en la más absoluta pobreza. Laureano, en 1995, después de perder a un hijo por falta de medios y atención médica, decidió comenzar a escribir en su idioma natal la vida de los suyos. De esta manera, en cuatro hermosos libros, dejó para todos los argentinos el testimonio de su lengua, de su historia y de su tierra. Tardíamente, 20 años después, Salta reconoció su mérito. Cuando en las culturas originarias muere un anciano es como si para nosotros, los citadinos, se incendiara una biblioteca de pensadores.

Hermanos wichis, han tenido el privilegio de compartir con el resto de los argentinos al hombre que un día resolvió contar a esta generación y a todas las que vendrán quiénes son ustedes, su vida y sus sueños. Sepan que como decía Miguel de Cervantes “seguramente en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle sentido a nuestra existencia”. Ese es el legado que Laureano Segovia les dejó para siempre en sus escritos. Y también, muy especialmente, al resto de los argentinos.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Turnos de hospital

En Vicente López contamos con el hospital Doctor Antonio A. Cetrángolo, especializado en vías respiratorias. Pero pedir un turno es un martirio, tienen las líneas bloqueadas. Esto fue comprobado por personal de la empresa de comunicaciones. Turnos presenciales no toman, y nos invitan de manera poco amigable a solicitarlos vía mail. He enviado cinco correos para un turno (soy paciente que padece Epoc) y ninguno fue respondido. ¿Qué hace el señor ministro de Salud bonaerense? ¿Nadie controla esto?

Sonia Beatriz Landin

DNI 5.897.587

