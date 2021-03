De los lectores: cartas & e-mails

Carta de la semana

Mujeres, alcemos la voz

Se informó en los últimos días que muchas mujeres embarazadas se esconden en el monte formoseño. ¿Qué las lleva a ir a un lugar tan inhóspito, con víboras, arañas, vinchucas, pumas, lejos de los suyos? Saben que el monte no es un buen lugar para estar, pero el terror a lo que pueda pasarles a ellas y a sus hijos las lleva a esconderse ahí. Viven sin agua, sin luz, a la deriva. Fuerzas provinciales entran a las comunidades originarias y se llevan a las mujeres embarazadas para trasladarlas a centros de “aislamiento/detención”, donde después de dar a luz son separadas de sus bebés. ¿Por qué se los quitan?

Ya hemos vivido historias como estas. Nadie da explicaciones en Formosa. ¿Qué pasa que la ministra de la Mujer, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Victoria Donda, la vicepresidenta de la Nación no denuncian este atropello? Mujeres y niñas humilladas, maltratadas. ¿Qué nos está pasando como sociedad? Esto también es violencia de género. ¡Basta de violencia!

En el Mes de la Mujer, alcemos nuestras voces por todas estas mujeres indefensas a quienes el gobierno de Gildo Insfrán les está negando sus derechos.

Voto testimonial

Recientemente las agrupaciones consideradas por ellos “liberales” han sellado un acuerdo bajo el nombre “Vamos”. En ella participan, entre otros, Ricardo López Murphy, José Romero Feris, José Luis Espert y Cynthia Hotton. Con el objeto de defender ideales que muchos ciudadanos compartimos, pretenden crear una tercera fuerza para las próximas elecciones que solo le restará votos a Cambiemos, beneficiando al kirchnerismo. Eso ocurre históricamente y por ello nunca pudimos consolidar una democracia estable. Solo como ejemplo, en las últimas elecciones Lavagna, Gómez Centurión y Espert fueron con listas independientes sin aceptar las PASO, que hubieran unido a toda la oposición, y a la luz de lo que ocurre hoy han beneficiado al kirchnerismo. La opción no es “vote a un corrupto o a un idiota”, como injustamente señaló López Murphy, sino que primero hay que sacar la corrupción y a quienes atacan en forma deliberada a la división de poderes y a la república, y después hagamos la opción por nuestros ideales.

La creación de esta tercera fuerza en forma principista o ingenua será funcional al actual gobierno. Deberían competir en las PASO con las agrupaciones que integran Cambiemos. Ya habrá tiempo de ver el rumbo que quiere la mayoría como país. En las próximas elecciones de octubre tenemos que votar para que la república no termine de hundirse y cuando estemos a flote ver el puerto de destino.

Copar la Wikipedia

La nota en la nacion de Diego Cabot que describe cómo la militancia de izquierda copó Wikipedia es tal cual. Yo he hecho muchas wikipáginas y esas cosas me pasan todo el tiempo. Por más que pongas muchas referencias y trabajes mucho para que sea seria, si la orientación de la wikipágina no está alineada con el llamado “marxismo cultural” es raro que no te la borren. Lo último que me pasó fue tragicómico, cuando me avisaron –en mi página de discusión de Wikipedia– que me iban a borrar la página que hice de Alberto Benegas Lynch (h.) porque mi apellido materno coincidía con el primer apellido compuesto del prestigioso economista. Y como con anterioridad otras personas también le habían hecho páginas a Benegas Lynch y las habían borrado “por no tener relevancia enciclopédica” esta vez protegieron la página https://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Benegas_Lynch_(h) para que de ahora en más solo puedan crearla wikipedistas que tengan la categoría de bibliotecario y nadie más.

No debemos escandalizarnos, porque siempre ha habido guerras culturales, pero lo que no deja de indignarme es el poder que tiene la cultura de cancelación de la nueva izquierda.

Vacunación en Israel

En referencia a la información aparecida el 7 de marzo bajo el título “Israel reabre su economía”, acerca de la campaña de vacunación contra el Covid-19 en Israel, creo necesario aclarar algunas cuestiones importantes. Israel ha vacunado a un porcentaje significativo de sus habitantes, entre quienes se cuentan un millón y medio de ciudadanos árabes. La Franja de Gaza está gobernada por Hamas, que en su carta orgánica declara como su objetivo la destrucción del Estado judío. Sus dos millones de habitantes son responsabilidad de Hamas, que ni siquiera reconoce al Estado de Israel. Menos ha requerido asistencia para la vacunación. Según los Acuerdos de Oslo de 1993, la Autoridad Palestina es responsable por la salud, educación y seguridad interior de los tres millones de árabes palestinos a los que gobierna en Cisjordania. La Autoridad Palestina tampoco ha solicitado la ayuda del Estado de Israel para la vacunación. Los grupos sociales de peor comportamiento respecto del cumplimiento de las normas de resguardo contra el Covid-19 (uso de barbijo, distanciamiento social, etcétera) en Israel son ciertos subgrupos ultrarreligiosos y árabes. En consecuencia, la incidencia de la pandemia sobre estos subgrupos es mayor que sobre la población general.

No hay discriminación en la aplicación de vacunas por las autoridades sanitarias del Estado de Israel. El respeto por la vida es esencial en los textos sagrados de todas las religiones abrahámicas.

Submarinistas

Quisiera referirme al concienzudo editorial sobre la forma en la que se sigue la investigación sobre la tragedia del submarino ARA San Juan. La misión de la Armada Argentina, según me enseñaron el primer día que entré a la Escuela Naval, en 1948, es la de “conducir hombres, manejar buques y emplear sus armas para la defensa de la patria en el mar”. Por consiguiente, si alguien no es capaz de cumplir a la perfección estas tres cosas, independientemente de los méritos que tenga en su profesión, está absolutamente incapacitado para juzgar a cualquier hombre de la Armada por actos ocurridos dentro de su competencia.

Tengo más de 90 años y en mi actividad dentro del arma submarina me ha tocado estar en momentos en que a los primeros submarinos se los retiraba del servicio porque su estado ya no permitía la navegación con seguridad; sé perfectamente bien lo que son momentos de gran tensión y sé de la capacidad de nuestros submarinistas para sobrellevarlos. Mis últimas tareas en la Armada, hace más de 40 años, fueron en la comisión de compras de estos últimos submarinos y el asesoramiento sobre el personal que debería estar en Alemania y traerlos al país. Soy también submarinista de la Armada del Perú.

Tengo la certeza de no equivocarme al manifestar que “los actos de un submarinista solo pueden ser juzgados por otros submarinistas”. De no ser así, esta investigación seguirá y terminará en un total y rotundo fracaso.

En homenaje a los 44 que fallecieron, en un momento escribí: “El Señor desde su altura / la Cruz del Sur ha dejado / en límpido cielo sureño / para velar el eterno sueño / de los que abajo han quedado / demostrando su bravura”.

Más espacios verdes

Algunos dicen que señalar lo malo es negativo. Entonces, ¿hay que aceptarlo? Es mejor ser consciente de la realidad. Primero lo positivo: en muchas ciudades de Australia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, etcétera, es obligatorio no disminuir con edificación las “superficies verdes”. Como resultado de esto, al no aumentar la densidad de población, alcanzan las cloacas, el agua, la electricidad, la recolección de basura; el tránsito es liviano; hay pocas inundaciones porque las áreas verdes absorben el agua de lluvia. Y está demostrado que donde hay más espacios verdes son mejores la salud física y mental y el estado de ánimo.

Ahora lo negativo. En la ciudad de Buenos Aires, en Vicente López y en muchos otros lugares, hacen cada vez más edificios de departamentos. La razón es que con eso algunos ganan fortunas en poco tiempo. Esto genera varios efectos: no alcanzan las cloacas, el agua, la electricidad, la recolección de basura; el tránsito se hace imposible; hay más y peores inundaciones porque el cemento no absorbe el agua de lluvia. Y está demostrado que donde hay más edificación empeoran la salud física y mental y el estado de ánimo.

