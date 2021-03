De los lectores: cartas & e-mails

Acuerdo opositor I

Estoy en un todo de acuerdo con lo expresado por el lector Raúl Aguirre Saravia en su carta de lector de ayer. Hoy más que nunca la república está en peligro de dejar de ser tal. De caer de manera irreversible en el sistema populista, prebendario y corrupto en el que transitamos. Es deber de quienes conforman la oposición deponer personalismos y ambiciones personales y con toda humildad ponerse al servicio de la patria, disponiéndose a acordar y dar cuerpo a una alianza capaz de vencer al kirchnerato e instalar los valores de la Constitución alberdiana.

Y sepan que de no hacerlo la historia los condenará como partícipes necesarios de la extinción de la república.

Enrique Vidal Bazterrica

Acuerdo opositor II

Al lector Aguirre Saravia le respondo. 1) Dice en su carta: “Primero hay que sacar la corrupción... y después hagamos la opción por nuestros ideales”. ¿Y qué fue lo que tratamos de hacer en 2015? ¿Y qué fue lo que ocurrió después? ¿Quiere volver a hacer la prueba? 2) “Ya habrá tiempo de ver el rumbo que quiere la mayoría como país”, o sea, esperemos otros 75 años para operar al enfermo grave que espera desesperadamente su curación. Dígame: ¿qué diferencia a la mayor oposición del gobierno actual? ¿Qué ideas económicas distintas nos propone con absoluta claridad? Cuando Cambiemos nos exhiba en forma diáfana todas sus diferencias con el actual gobierno, recién entonces se puede pedir unidad. De lo contrario, seguirá siendo la Constitución un objeto arqueológico, como lo es ahora.

Ernesto J. Miqueo Ferrero

Discursos infantiles

La vida política argentina actual me llena de emoción: me retrotrae a mi infancia.

Recuerdos de berrinches y peleítas con mis amiguitos del barrio con “denuncias” y contradenuncias por lo que creía que eran hechos terribles y graves: que me sacó la lengua, que me tiró de las trenzas, que ayer no quisieron jugar conmigo… Recuerdo, incluso, recursos ante organismos superiores (el papá o la mamá) semejantes a algún tribunal superior. Pero eso sucedió en mi infancia y hoy soy o me considero adulta.

¿Podrían repensar los funcionarios sus infantiles y nada creíbles discursos?

Teresa Vírgala de Arijón

UBA

El discurso de Alberto Fernández del viernes pasado no estuvo mal; sin embargo, en un momento dijo: “Sé que lo que soy se lo debo a la UBA y estoy orgulloso”. Lo que no sabemos es si la Universidad de Buenos Aires está “orgullosa” de tener como exalumno a un presidente que miente y se contradice en su condición de tal con tanta frecuencia, ni tampoco creo que “su” Facultad de Derecho, a la que tanto defiende, le haya enseñado que “colarse en la fila” no está mal, y mucho menos que denunciarlo sea una “payasada”.

Sergio Etchepare

Dragado

Tuve el honor de liderar un trabajo de la investigación que la Facultad de Ingeniería de la UBA presentó al Gobierno como aporte para el diseño de la próxima concesión del dragado. Dos cláusulas sencillas y poderosas resumen la propuesta. Una industrial, que incentiva la construcción de las dragas en el país, sin aporte estatal, a precios competitivos, con la última tecnología y cortos plazos de entrega. La otra, ambiental, que incentiva el uso de GNL para reducir las emisiones nocivas generadas por los actuales buques contaminantes a diesel oil. Ambas cláusulas en conjunto generarían trabajo, evitarían muertes y aumentarían la competitividad exportadora al reducir el costo total del dragado en un 14%. Además se eliminaría el gigantesco subsidio del que goza el concesionario desde hace 26 años, ya que el gasto público (salud) generado por estas emisiones fue de 430 millones de dólares. Hasta hoy, con nuestra salud e impuestos, hemos pagado el daño generado por dragas contaminantes importadas. Es el momento de poner las reglas de juego a nuestro favor, generando trabajo y competitividad, pero cuidando la salud y el medio ambiente.

Raúl E. Podetti

Reumatismo infantil

Este 18 de marzo se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Reumáticas en niños y jóvenes. En este marco, desde la Fundación de Reumatología Infanto Juvenil de Argentina (FRIJ) estamos presentando datos de una encuesta que realizamos a los pacientes durante la pandemia. En un momento difícil a nivel mundial, con muchos desafíos sanitarios, queremos remarcar que los resultados de nuestro relevamiento resultan positivos a pesar de encontrarnos en este contexto. La mayoría pudo continuar con sus consultas y tratamientos. La telemedicina ayudó mucho en esta situación. Las enfermedades reumáticas también pueden observarse en la infancia y adolescencia. En el Día Mundial queremos concientizar sobre la importancia de la consulta temprana con el reumatólogo pediatra para lograr un diagnóstico y tratamiento precoz que permita un mejor control de la inflamación y el dolor, preservar el movimiento, la fuerza, la función muscular y articular y prevenir la discapacidad en niños y jóvenes con estas enfermedades.

Rubén J. Cuttica

Presidente Fundación de Reumatología Infanto Juvenil

Ruidos molestos

Desde hace varios años, y principalmente desde 2019, se efectuaron nuevas instalaciones en el local situado en la calle Panamá al 1600 de la localidad de Martínez, partido de San Isidro, que producen un ruido insoportable sobre mi propiedad, situada sobre la calle Córdoba, sobre todo durante la noche, lo que casi impide descansar. Se han efectuado reclamos al vecino, que dijo estar habilitado por la municipalidad. También por escrito, en varias oportunidades, a la municipalidad de San isidro, sin ninguna respuesta. Últimamente he levantado la pared divisoria con dicho vecino hasta más de tres metros, para amortiguar parcialmente el ruido que afecta mi propiedad.

Ramón Santos Insúa

En la red

Facebook

Viaje de egresados: 44 chicos volvieron de México contagiados

“Pregunta: ¿tanta necesidad tenían del viaje de egresados? ¿Antepusieron su deseo y ponen en peligro su salud? ¿Y la de todos nosotros?”- Paula Carbone

“¿A quién se le ocurre permitir que los chicos hagan un viaje de egresados en el medio de una pandemia?”-Adrián Bernasconi

