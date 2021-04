De los lectores: cartas & e-mails

Problema mayor

Nos ufanamos de atar las cosas con alambre para que sigan funcionando. Hoy tenemos un problema grave, todo el país está atado con alambre. Pero hay un segundo problema, aún mayor que el anterior: no tenemos más alambre.

Alejandro Garay

Carteles

Recientemente fui inoculado con la vacuna china. El procedimiento –en la sede de la Universidad Nacional de José C. Paz– fue razonablemente sencillo y el personal involucrado, muy amable. Lo que nadie supo explicarme fue el sentido de dos grandes carteles multicolores ubicados en el lugar. Uno de ellos decía: “Gracias, presidente Alberto Fernández, por las vacunas”. El otro señalaba lo mismo, pero referido al gobernador Kicillof. Pregunté la razón del agradecimiento. ¿Acaso compraron mi vacuna con su dinero? ¿O la pagué yo con mis impuestos?

Nadie supo o quiso responderme.

Juan Javier Negri

El transporte público

Es sabido que la saturación del transporte público conlleva el peligro del contagio de Covid-19. Por otra parte, poner restricciones de uso a los trabajadores de las distintas ramas productivas perjudica la reactivación de nuestra economía. ¿No sería posible darle la oportunidad al sector turístico de utilizar los ómnibus que ahora están ociosos, para que complementen el servicio de los trenes e incluso del metrobús, dándoles la posibilidad de cobrar un boleto más caro como servicio diferencial? Con ello habría menos riesgo de contagio y se le daría una respuesta concreta a un sector que reclama con justicia, ya que lleva un año de parálisis en su actividad.

Jorge Reynoso Naón

Pedido de justicia

Señor Wado de Pedro, me entristece mucho escucharlo en una entrevista decir que el caso de las vacunas vip fueron solo 60 casos, que ya se solucionaron. Le aclaro que son 60 personas que murieron por no recibir su vacuna, porque alguien aprovechó y se vacunó en su lugar. Citando a Duhalde, ¿quién se va a hacer cargo de esas muertes? Y agrego: ¿van a pedir justicia por esas 60 personas como hicieron en su momento con Santiago Maldonado con tanto ímpetu?

Leónidas Facio

Aborto legal

María del Valle González, de 23 años y dirigente radical de Mendoza, murió por hacerse un aborto legal. Destaco el silencio de las organizaciones abortistas y la poca o nula difusión del caso en muchos medios. Es imaginable el escándalo nacional que se hubiera generado si esta muerte se hubiera producido a causa de un aborto clandestino. Notamos también que evidentemente el llamado aborto legal no era tan seguro como proclamaban sus partidarios y partidarias.

Roque A. Sanguinetti

Servicio en Aerolíneas

Viajé por Aerolíneas Argentinas (a cuyos empleados pago sus sueldos con mis impuestos, como todos los contribuyentes) a El Calafate el 14 de abril. Hice el check-in 48 horas antes y como iba con una valija grande que no estaba incluida en el precio del pasaje, debía pagar. La aplicación informaba que si lo hacía por web costaba un 50% (una valija de 15 kilos). Contento con la oferta –iluso de mí– completé el formulario, colocando los datos de mi tarjeta y confirmé, pero nunca se autorizaba la compra, sin detallar la causa. Llegué al aeropuerto con más de 2 horas de antelación. Le informé del problema en la web a la empleada del mostrador, que gentilmente me dijo que podía dirigirme a pagar al mostrador de exceso de equipaje. Fui hasta allí (eran las 2.30 de la madrugada) y ahí surgió el primer problema: atendían a partir de las 3.30. ¿Para qué nos hacen ir con tanta antelación si no habilitan el pago al mismo tiempo que el check-in? A las 4 todos los que teníamos que pagar seguíamos esperando al empleado de la caja, que nunca apareció. Nos trajeron los tickets de embarque, demorando la salida del vuelo por un problema administrativo 100% culpa de ellos. Al ir al embarque me encontré que la manga no iba al avión sino a un ómnibus, el cual, como era de esperarse, se llenó con gente parada como en el ferrocarril Sarmiento. ¿Cuántos vuelos de Aerolíneas hay a las 4.40 de la mañana para que no haya manga? ¿A quién le importa si no te gusta el servicio, si tengo casi el monopolio de los vuelos a El Calafate? Este maltrato es el reflejo de una administración a la que no le interesa la buena atención al público. La tripulación y el vuelo, impecables: salimos 5 minutos tarde, pero llegamos a horario.

Leonardo Gigante

Gracias

Quiero expresar mi agradecimiento por la excelente atención recibida en Swiss Medical durante el largo período de mi internación a causa del Covid-19, con 50 días de internación, de los cuales 30 en coma inducido, con respirador primero y luego traqueotomía, en las distintas etapas por las cuales tuve que pasar, así como la derivación al instituto de rehabilitación por otros 35 días, y actualmente en mi internación domiciliaria. Agradezco las numerosas oraciones por mi salud, y a todos los profesionales médicos, auxiliares y de enfermería que, cada uno desde su puesto o especialidad, me han acompañado con solvencia y calidez, de modo de poder sobrellevar una de las variantes más duras con las que suele presentarse esta enfermedad. Mi reconocimiento y gratitud pues a la institución, a sus directivos y a todos quienes han contribuido a mi recuperación.

Gloria María Noailles

Gasistas

Metrogas, sin recomendar a ninguno, tiene la lista de gasistas matriculados a los que uno puede contratar para hacer el trabajo. Sería más que interesante que junto al gasista registrado allí pueda el usuario poner si ha cumplido de acuerdo con lo tratado. Como se está haciendo con las compras que uno hace por internet, clasifica el cumplimiento de lo establecido.

Alberto Marcone

En la red

Facebook

Vizzotti: el Gobierno no sabe cuándo llegarán más vacunas y dice que es un momento crítico

“¿Pero no estaba preparado el sistema de salud?”- Silvia Pellegrini

“Señora, toda persona es superesencial si lleva el pan a la mesa familiar... si no trabaja no come”- Etel Daria Salinas

“¿Y qué hacemos con la depresión, la fobia y el pánico?”- Graciela Tacconi

