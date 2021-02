De los lectores: cartas & e-mails

Desplante

A diferencia de otros países que recibieron para abastecerse en sus puertos al flamante barco norteamericano US Stone, la Argentina no lo dejó entrar a la Base Naval de Mar del Plata, todo un desplante en términos marinos. Al día siguiente leí, para mi sorpresa, que la Argentina estaba pagando 125.000 dólares por mes a los lobistas de Arnold & Porter para “mejorar y profundizar” las relaciones con los Estados Unidos. No entiendo: ¿los echamos a mar abierto sin abastecerlos y después pagamos a lobistas para mejorar la imagen? Y me pregunto además si la frondosa embajada en Washington (con todo su presupuesto en personal) no está justamente abocada a “mejorar y profundizar” las relaciones con los EE.UU. Francamente no entiendo nada. Si seguimos maltratando a ciudadanos norteamericanos, entonces le estamos regalando a este estudio norteamericano más de un millón y medio de dólares por año. Así de simple.

Vuelta a clases

Quiero aclarar que soy de las personas que consideran que los alumnos deben retornar a las escuelas y tener la mayor cantidad posible de clases presenciales. Pero dos inquietudes me surgieron tras conocer el protocolo de la ciudad de Buenos Aires anunciado en los medios de comunicación, que establece que todos los alumnos concurrirán diariamente a las escuelas y su burbuja será el curso, que podrá dividirse en subgrupos. Primera inquietud: en grados o cursos de más de 20 alumnos –situación habitual en muchas escuelas, incluso en algunas con una cantidad mayor– será necesario dividirlos si se respeta el distanciamiento establecido de 1,5 metros entre cada alumno. Por consiguiente, las escuelas en estos casos deberían contar con tantos espacios adicionales aptos como aulas existentes. ¿Todas esas escuelas cuentan con tales espacios? ¿Qué pasa si carecen de ellos? Segunda inquietud: en caso de tener que dividir el curso dada la imposibilidad física de mantenerlo completo en el aula, el docente deberá desplazarse durante algunos lapsos dentro del establecimiento para atender al grupo al cual se le asignó otro lugar. ¿Con quién estarán mientras tanto los alumnos que permanezcan en el aula? Lo mismo sucederá cuando el docente deje al segundo grupo para volver al aula. ¿Cuentan las escuelas con suficiente personal para desempeñar esta función?

Supongo que las autoridades educativas de la ciudad habrán previsto estas posibles situaciones, pero creo que sería conveniente que se explicara mejor cómo se procederá.

Testigo

Siento profundamente la partida del presidente Carlos Menem, a quien acompañé desde el primer día hasta el último, único funcionario en esta situación y que fue, como él dijo, “su testigo calificado”. Una relación jerárquica y afectuosa en la cual, como secretario de Industria y Comercio, se concreta el Mercosur, y como viceministro de Defensa, se establece la Alianza extra-OTAN con los Estados Unidos. Solo supo unir el país: amnistía para las FF.AA. y los Montoneros, y visita al almirante Rojas, quien había encabezado la Revolución Libertadora contra Perón.

Máxima libertad de prensa, apertura económica, 12% de desocupación y máximo nivel de inversión económica en los últimos 100 años. Hasta pronto, Carlos Menem. Nos vemos.

La paz con Chile

La partida del presidente Carlos Menem permite rememorar y agradecer sus trabajos junto con el expresidente Patricio Aylwin por reconstruir una nueva era de cooperación y paz entre la Argentina y Chile. En efecto, a comienzos de los 90 ambos mandatarios entablaron una cálida y fácil relación de respeto y confianza mutua. Esto provocó el rápido entendimiento y acuerdo que daba por resueltos 22 puntos susceptibles de futuros litigios entre nuestros países a pesar del Tratado de Paz y Amistad de 1984, que había puesto fin al cuasi conflicto bélico entre nuestras naciones en las décadas anteriores. Además, mi amistad con los ministros Antonio Erman González y Oscar Camilión habían iniciado una nueva ronda de visitas de altas autoridades militares entre ambos países que, de alguna manera, fueron precursoras de las que después se llamaron reuniones de 2+2, en las cuales los cancilleres y ministros de Defensa de los dos países se reunían con frecuencia. Destaco de un modo especial la visita, a invitación del presidente Menem, de una delegación militar de Chile, que presidí, a participar en el aniversario de la Declaración de la Independencia del 9 de julio de 1993 en Tucumán. Allí concurrí como ministro de Defensa acompañado de una delegación de 100 cadetes de la Escuela Militar, Naval y de Aviación de Chile. Nuestros jóvenes cadetes iniciaron el gran desfile militar en Tucumán, presidido por el presidente Menem, recibiendo una calurosa ovación del público. Por todo esto los chilenos tenemos una deuda de gratitud con este gran estadista argentino que nos ha dejado.

Justicia lenta

La muerte del expresidente Menem me trae un solo pensamiento: la Justicia es demasiado lenta y no llegó nunca. Se fue sin pagar.

RBU

En su columna sobre la renta básica universal (RBU), José Nun elogia los beneficios obtenidos en varios países con su aplicación. Cita asimismo que aquellos que la recibieron tuvieron más voluntad de buscar un trabajo, un empleo. Pero la economía es la menos exacta de las ciencias. La misma medida puede tener dos efectos distintos en diferentes países. Por ejemplo, en el nuestro los que reciben un subsidio del mal llamado Plan Trabajar no buscan trabajo, y si lo encuentran, no aceptan aquellos que sean en blanco, para no perder el subsidio. Tenemos ejemplos de cosechas que no se pudieron levantar por falta de mano de obra. País extraño el nuestro.

