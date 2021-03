De los lectores: cartas & e-mails

Adultos ausentes

El lunes 8 de este mes volvieron las clases presenciales en muchas jurisdicciones del país para la escuela secundaria, tras casi un año de tener las aulas cerradas y una semana después de la vuelta del nivel primario. Con mucha alegría nos dispusimos a recibir a nuestros estudiantes y garantizar su derecho a la educación, intentando cumplir con protocolos asfixiantes que hacen casi imposible una tarea que de por sí ya es sumamente difícil. No importa ni va a importar esto último, porque queremos que todos los estudiantes de la Argentina puedan educarse y progresar para sacar adelante a nuestro querido y golpeado país. Sin embargo, no faltan las excepciones en las que, fuera de las instituciones educativas, los chicos y las chicas se juntan rompiendo las “burbujas”, van a fiestas los fines de semana (celebración del último primer día incluido) y quiebran las normas que dentro del colegio todos debemos cumplir.

El 2020 fue un año para el olvido para la educación argentina en muchos sentidos. Suspendiendo el régimen académico, les hemos dicho desde el sistema educativo a nuestros estudiantes que da lo mismo esforzarse o no hacerlo. El 2021 es un año desafiante y complejo. Aprendamos de lo pasado y trabajemos juntos los docentes, las instituciones y las familias para poder sostener el derecho de nuestros alumnos. Colaboremos todos con los límites y cuidados para que esta presencialidad frágil se pueda prolongar en el tiempo. No seamos adultos ausentes. De lo contrario, no solo no habremos aprendido nada, sino que seguiremos diciéndoles a nuestros chicos que todo da igual y estaremos sacrificando su futuro y el futuro de nuestra patria.

Pocos días atrás, el oficialismo y la oposición se unieron en un mensaje al Papa con motivo del octavo aniversario de su pontificado. En el mensaje se habla de que valoran su trabajo por la paz y la justicia y, también, entre otras cuestiones, por denunciar la cultura del descarte. Ahora, varios de estos hombres y mujeres que le expresaron esta admiración ¿no son los mismos que votaron o apoyaron la ley de interrupción del embarazo a fin del año pasado? ¡Cuánta contradicción!

Por primera vez estoy de acuerdo con las palabras del presidente Alberto Fernández, “los violentos tiran piedras”. Una pena no haber dicho lo mismo en diciembre de 2017, cuando gente de su partido tiró toneladas de piedras en el Congreso. Ni él ni ningún presidente de país alguno, jamás, debería ser recibido a pedradas. Seguramente somos muchos los que pensamos así y obramos en consecuencia.

Ante la profusión de denuncias y planteos negativos, quiero destacar la buena atención, profesional y administrativa, del personal que participó en la vacunación en el Luna Park. Fuimos vacunados (mi esposa y yo) sin problemas, en forma eficiente y contando, por nuestra edad (84 y 80 años), con el apoyo necesario ante nuestras limitaciones físicas.

La historia de Nico no nos puede resultar indiferente. Nico nació con parálisis cerebral, que le impidió hablar y caminar. Gracias al esfuerzo de la familia y de terapeutas competentes, encontraron formas de comunicación. Ver a Messi o al papa Francisco en la TV le provoca una emoción especial, tanto que ambos se comunicaron con él. Nico sufre, además, de EPOC, que requiere atención diaria. Es decir, es un paciente expuesto e indefenso ante el Covid-19. Todo esfuerzo para lograr ser vacunado fracasó, seguramente por burócratas insensibles, cuando dijeron que debe respetar el protocolo. Espero que las autoridades competentes de CABA no sean indiferentes ante el drama de Nicolás Marasco. No habría excusa.

Coincido en todo con el editorial publicado el jueves pasado sobre los juicios llevados a cabo por el hundimiento del submarino San Juan. Exalto tres conceptos básicos universales: la vida militar conlleva riesgos y todos los hombres de armas los asumen, poniendo su vida a disposición de la misión. El responsable de lo que ocurre en todo navío en el mar es su comandante, y no considerarlo así es mancillar su estirpe. Solo él tiene toda la información para tomar las decisiones que considere convenientes. El capitán Fernández era un eximio submarinista y un gran comandante. Los accidentes no siempre implican culpas, especialmente con la obsolescencia del material que se opera. Es hora ya de volver a la vigencia del Código de Justicia Militar, única forma de aplicar justicia a los militares. Como en todos los países del mundo. Dejemos que los 44 marinos que honran a la Armada descansen en paz; ya lo dieron todo por la patria.

Como abuela de unos de los flamantes bachilleres del Colegio Pedro Poveda quiero hacer pública la conducta adoptada por los chicos, que al no poder realizar su fiesta y viaje de egresados decidieron donar el dinero recaudado para las víctimas de los incendios en la Patagonia, a la Fundación SI y a la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), un total de 54.000 pesos. Ojalá sirva de ejemplo. En un mundo tan egoísta como les ha tocado vivir, vemos que sus conciencias y corazones están atentos a las necesidades de su prójimo.

