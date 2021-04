De los lectores: cartas & e-mails

Perdón, Presidente

Ayer a la mañana, en la Unidad de Gastroenterología del Hospital Durand, con el equipo de endoscopía digestiva al cual pertenezco, realizamos una intervención endoscópica a una mujer joven para extraer una lesión. Esto le evitará una cirugía. La duda que tuve es si antes de efectuarla debería haberle preguntado al presidente Alberto Fernández si estábamos tomando una decisión correcta o, dado que la paciente no estaba infectada con Covid, deberíamos haberle dicho que regresara cuando finalizara la pandemia, quizás con un tumor avanzado de recto.

Le pido disculpas al señor Presidente por habernos “relajado” al atender a un paciente que no tenía coronavirus, y prestarle atención a otra patología intrascendente.

Sergio Etchepare

DNI 14.568.993

Confianza

Cuando anunció las nuevas medidas, que incluyen la suspensión de clases, el Presidente nos dijo: “Confío en ustedes”. ¿Confía en nosotros? Nosotros, los padres, somos los más interesados en el cuidado de nuestros hijos y en su educación. No enviaríamos a nuestros hijos a las aulas si considerásemos que es un espacio peligroso para su salud o la de los demás. Directivos, docentes, alumnos y padres venimos cumpliendo los protocolos establecidos para la presencialidad en las aulas, y quedó demostrado que el grado de contagios es extremadamente bajo gracias a dichos protocolos. ¿Es esta la respuesta al cumplimiento de pautas, al esfuerzo y el cuidado? Como padres, nuestro principal deseo es proteger a nuestros hijos. En aspectos de salud, por supuesto, pero también protegerlos de la falta de educación y de la arbitrariedad. Si el Presidente confía en nosotros, tenga la seguridad de que vamos a cuidar de manera integral y del mejor modo posible a nuestros hijos.

La pregunta es: ¿pueden nuestros hijos, puede nuestra sociedad, confiar en quien nos gobierna?

Clara M. Lanusse

lanussecl@yahoo.com

Convocatoria

El presidente Fernández, con las medidas anunciadas con el dedo acusador, ha dado una puñalada trapera a la salud, con su acusación de relajamiento; a la educación, cerrando las escuelas, y al país, con el toque de queda de 20 a 6. Presidente, basta de falsas acusaciones, todo su gobierno ha fallado en los pronósticos sanitarios, la compra de vacunas y los testeos. Convoque a una reunión a expertos idóneos, sanitaristas, sociólogos, psiquiatras, infectólogos y economistas, y nombre a un nuevo ministro de Salud, con antecedentes. Están en juego la salud y la economía del país.

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Incongruencias

El Gobierno dispuso vacunar a todos los docentes como esenciales para poder volver a las clases presenciales, para luego cerrar las escuelas. ¡Cuántas vacunas desperdiciadas! Mientras tanto, infinidad de personas que mantienen numerosos contactos (por ejemplo, los cajeros de supermercados) siguen sin vacunas, pero deben continuar con sus actividades.

¡Cuánta incongruencia!

Juan Ignacio Casadellá

juancasadella@hotmail.com

También a la espera

En su carta del domingo pasado, la lectora María Cristina Jorgensen manifiesta sus problemas con la vacunación para el Covid. Tengo 79 años y me sucede lo mismo que a ella. Me he empadronado nueve veces desde el 29 de marzo, llenando el formulario de vacunación en la página web o llamando al 147. He recibido la confirmación de mi inscripción segundos después, pero nunca he sido llamada para vacunarme. Al recurrir nuevamente al 147 los operadores me comunican que no estoy empadronada, es decir, mi empadronamiento es borrado por alguna falla del sistema. Les he manifestado mi extrañeza y ellos también se sorprenden pero no he logrado permanecer en el padrón. Espero que alguna autoridad del gobierno de la ciudad o del Ministerio de Salud lea estas líneas y me permita acceder a la vacunación que tanto necesito.

Esther Amanda Cavanna

DNI 4.180.989

Gesto de la política

Ya pasamos la primera y estamos dando pelea desesperadamente a la segunda ola. Y habrá mucha más guerra contra esta pandemia por delante. ¿Veremos algún gesto de generosidad de nuestra clase dirigente hacia quienes están en el frente de batalla contra este flagelo? Podrían realizar una pequeña donación mensual todos aquellos funcionarios públicos de cualquier orden que reciban por honorarios, dietas, sueldos, jubilaciones o pensiones, montos que superen los diez sueldos mínimos. Se trataría de un gesto mayormente simbólico, pero es mejor que únicamente los olvidados aplausos a los profesionales y trabajadores de la salud pública y privada que se exponen directamente. Sería un gesto noble y buen ejemplo para toda la sociedad y no creo que ninguno de ellos caiga en la indigencia por esto.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Herencia

Nuestro país, como todo el mundo, lamentablemente, enfrenta una terrible pandemia, con miles de fallecidos y contagiados. Pero no solo eso nos toca afrontar. También sufrimos con la pobreza, la inflación, la inseguridad, los casos de corrupción que son “perdonados” y otras incongruencias, como la invitación de una rectora a disertar a un exvicepresidente procesado en la UBA, una casa de estudios reconocida mundialmente.

Soy madre y abuela, mis hijos trabajaron para pagar sus estudios y hoy ven con tristeza cómo sus amigos se van del país en busca de mejores oportunidades.

¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué les dejaremos a nuestros nietos? Es muy triste estar así, mal, y sin ver una luz que al menos nos haga pensar que algún día vamos a mejorar.

María Lía Campos

DNI 6.640.848

