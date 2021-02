De los lectores: cartas & e-mails

Sueldos cuidados

Propongo organizar contingentes de jubilados ad honorem y presentarnos en el Congreso de la Nación, en la Casa de Gobierno y en otras tantas elefantiásicas e infinitas reparticiones oficiales, para controlar “sueldos cuidados” y “sobrantes”, tal como hacen las organizaciones sociales en los comercios. Comprobando los excesos y comenzando a aplicar la correspondiente reestructuración de las instituciones y los organismos públicos es muy seguro que no solo empezarán a equilibrarse las cuentas fiscales, sino que comenzará a haber superávit para mejorarnos la magra y vergonzosa jubilación.

Juan Bautista Garona

Tiempo con los hijos

Esta semana muchos niños vuelven finalmente al colegio, después de casi un año sin clases presenciales en la Argentina. Como tantas veces se ha dicho, hubo cosas malas, pero también buenas, a lo largo de ese año, y una de ellas es ese tiempo que hemos podido compartir con nuestros hijos. Desgraciadamente, y siendo honestos, muchos de nosotros antes no les habíamos dedicado tanto tiempo a los chicos. Y si bien el sentimiento de culpa no sirve, porque lo que hicimos en el pasado estuvo determinado por nuestra conciencia, nuestros hábitos y nuestras posibilidades, creo que sí podríamos hacer un balance para pensar qué mejoró, qué cambiar y qué mantener respecto de años anteriores. Aprender que no hay tiempo mejor invertido que el que le das a un niño –por muy utópico e inocente que esto suene– te hace replantearte bastantes cosas en la vida.

Creo que no me equivoco al decir que a varios de nosotros nos genera cierta ansiedad volver a separarnos de nuestros pequeños por tan largos períodos de tiempo. A pesar de que somos conscientes de lo bien que les va a hacer incorporarse de nuevo al sistema educativo, vincularse con sus compañeros, con sus docentes, es innegable que va a ser necesario todo un proceso de adaptación, no solo para los chicos. Ellos han ganado mucho junto a nosotros, pero nosotros, mucho más aún junto a ellos.

Sara Sanz Blasco

Una vez más

Hace más de un cuarto de siglo, en 1946, Perón creó –en su primera presidencia y también por primera vez– un consejo económico y social tripartito (gobierno, empresarios y sindicalistas). Ahora el Presidente propone un consejo similar, aunque más extendido, ya que alcanza a organizaciones sociales, iglesias y sectores de la comunidad científica y educativa. Como consejos de este tipo fueron creados varios y con resultados poco exitosos, esperemos que esta ocasión no le alcance la predicción de Albert Einstein: “Si buscás resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”.

Adolfo Outes

Candidez

Ayer mi nieto encontró 10 pesos en el pantalón lavado que le pusieron y, al verlos, dijo: “Miren, encontré un billete de 10 pesos en el pantalón, voy a guardarlo hasta que me alcance para comprar algo”.

Insólitamente, en la Argentina actual, todavía hay muchos mayores que piensan y actúan con su misma candidez.

Daniel E. Chávez

Intereses

Siento la necesidad de escribir estas líneas para expresar algunos pensamientos en estos duros tiempos de pandemia y de confusión de ideas en todos los dirigentes que inciden en nuestra vida en común, y que provocan que nuestra querida nación nos duela profundamente. ¿Qué nos sucede como país? ¿Se conocen cuáles son las causas reales de nuestra declinación permanente? Esto me lo pregunto porque siempre se recurre a propuestas del pasado, que siempre fracasaron. ¿Observamos la coyuntura tanto nacional como internacional, para insertarnos en el mundo? ¿O permanentemente nos aislamos? No cabe duda alguna de que existe un profundo desconocimiento de la realidad. Se ignoran aquellas corrientes de opinión que, conforme a nuestras tradiciones republicanas y democráticas, pueden crear nuevas bases sustentables para el país y generar el progreso de sus habitantes. La realidad cotidiana nos muestra que al parecer lo que importa no es el bienestar de todos, sino el personal y sectorial, teñido con hábitos de confrontación permanente –en lugar del diálogo fructífero, inclusivo– y de indiscutibles y reiteradas muestras de corrupción, siempre ignoradas. Así no se puede continuar. Las próximas elecciones nos ofrecen una seria posibilidad de cambio. No la desperdiciemos.

Ricardo Agustín Tiscornia

Rosedal de Palermo

Al concurrir recientemente al Rosedal de Palermo comprobé con agrado que las autoridades de la CABA habilitaron nuevamente el estacionamiento de vehículos a 90 grados sobre la avenida Iraola, lo cual facilita enormemente el aprovechamiento de ese paseo por los vecinos de la ciudad. Sin perjuicio de reconocer y aplaudir esta medida, que deja sin efecto la sorpresiva prohibición anterior, señalo que todavía resta la habilitación de los baños públicos existentes, cuya reapertura debería disponerse a la brevedad, con el cumplimiento, claro, de las medidas sanitarias correspondientes.

Raúl Álvaro Landini

Robo de cables

De forma reiterada, el servicio de telefonía e internet se ve afectado en el barrio de Caballito, en CABA. La empresa proveedora del servicio manifiesta, en una grabación que puede escucharse al solicitar el servicio técnico, que la normalización del servicio se ve afectada por la sustracción de cables. Esto viene ocurriendo desde hace meses y el usuario que abona la factura del servicio no tiene ninguna posibilidad de verificar esa sustracción, que obviamente provoca inconvenientes de diversa índole y más en un contexto de pandemia como el que vivimos.

Es de esperar a la brevedad la normalización de un servicio tan esencial.

Carlos Alberto Castriota

