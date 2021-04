De los lectores: cartas & e-mails

Ella se cuida

No tengo hijos biol贸gicos, s铆 del 鈥渃oraz贸n鈥, dos adolescentes, una de ellas con s铆ndrome de Down.

Con ligereza y pobreza, el presidente Fern谩ndez se refiri贸 en su 煤ltimo discurso a las 鈥減ersonas con discapacidad鈥. Con respeto, Presidente, le cuento: usted no sabe con qu茅 cuidado, constancia y responsabilidad se ha cuidado esta joven durante esta cuarentena infinita. Es m谩s, cuando todos estamos agotados, desbordados, ella sigue cuid谩ndose con alegr铆a, buen humor, m谩s ahora que ha regresado al instituto en que se capacita. No la he visto, como lo hemos visto a usted 鈥搚 a su vicepresidenta鈥, circular sin barbijo, una y otra vez, abrazarse y besarse (esos besos y abrazos que mi hija necesita tanto).

Y algo m谩s: a los miles de adultos mayores que esperan vacunarse, agr茅gueles los ciudadanos con discapacidad que tambi茅n lo esperan, esos a los que usted se refiri贸 con tanto desconocimiento.

Hern谩n P茅rez Alonso

DNI 12.600.856

Gracias por relajarse

El Presidente, en una de sus tantas incomprensibles disquisiciones (en acepci贸n de la Real Academia Espa帽ola, 鈥渄ivagaci贸n o palabrer铆o鈥), afirm贸 que parte de la emergencia sanitaria es por haberse relajado el servicio de salud, y haber atendido otras patolog铆as diferentes al Covid-19. Mediante la presente quiero agradecer al equipo m茅dico de cardiocirug铆a de la Cl铆nica San Camilo y en especial al doctor Gustavo Bastianelli y su equipo, que dentro de esa etapa de relajaci贸n (estado de tranquilidad reposo o descanso f铆sico o mental) que gozaban, me practicaron el 4 de marzo de 2021 una cirug铆a de cambio de v谩lvula a贸rtica dada la estenosis a贸rtica severa que padec铆a y pon铆a en peligro mi vida.

Espero que el personal de salud, a pesar de su estado de relajo (disminuci贸n de la severidad o rigidez en el cumplimiento de ciertas normas), siga atendiendo otras patolog铆as, a pesar del pensamiento del se帽or presidente de la Naci贸n.

Oscar N. Pirroni

DNI 7.601.268

Hablar menos

Para atenuar los efectos devastadores de la pandemia se recomienda, entre otras medidas, hablar menos o no hablar, especialmente en el transporte p煤blico. Sugiero que entre todas las restricciones que se tomen en estos d铆as para intentar disminuir los contagios se establezca adem谩s que a partir de ahora hablemos en femenino. Creo que ning煤n var贸n se sentir谩 discriminado por ello y de este modo estaremos colaborando con la salud comunitaria, estar铆amos hablando menos, como se nos sugiere. Escuchar a la ministra de Salud de la Naci贸n, Carla Vizzotti, decir en una reciente conferencia de prensa 鈥渢odos y todas鈥, 鈥渇uncionarios y funcionarias鈥, 鈥渁rgentinos y argentinas鈥, 鈥渧acunados y vacunadas鈥, 鈥減asajeros y pasajeras鈥, 鈥渋nvestigadores e investigadoras鈥, 鈥渁ncianos y ancianas鈥, 鈥渄octores y doctoras鈥, 鈥渘osotros y nosotras鈥, 鈥渢rabajadores y trabajadoras鈥, 鈥渘i帽os y ni帽as鈥, 鈥渃iudadanos y ciudadanas鈥, etc茅tera, es claramente utilizar palabras en exceso, es hablar de m谩s. Es realizar un comunicado importante de forma absurda, visto que infringe normas ling眉铆sticas internacionalmente establecidas. Es una manera de hablar que distrae y abruma al oyente y que de alguna manera tambi茅n desacredita el discurso.

Miguel Budich

mabudich@gmail.com

UBA: nada nuevo

Coincido ampliamente con lo expresado por Luciano Rom谩n en su columna sobre la UBA. Me inquieta, sin embargo, su 煤ltima pregunta: 鈥渃u谩ndo y c贸mo fue que la universidad p煤blica argentina entreg贸 su dignidad y su autonom铆a a una fracci贸n que vino por todo鈥. Lamentablemente creo que la respuesta est谩 en el plan estrat茅gico, que no ha sido abandonado durante d茅cadas. Recuerdo que en 1974 los pasillos de la Facultad de Derecho eran recorridos por hordas armadas que al grito de 鈥渕ontoneros carajo鈥 interrump铆an clases, maltrataban a profesores y obligaban a escuchar el mensaje pol铆tico al que adher铆an. Yo por ese entonces era un simple ayudante de segunda en la c谩tedra de Derecho Procesal II y se me helaba la sangre cada vez que escuchaba esos gritos de guerra, preocup谩ndome sobre lo que pasar铆a ante mi segura reacci贸n de rechazar esa provocaci贸n. Decid铆 renunciar, expresando claramente los fundamentos. A煤n tengo ante mis ojos la resoluci贸n N潞 95/974, fechada el 7 de mayo de 1974, en la cual, con la firma del decano normalizador, Mario Kestelboin, se acept贸 mi renuncia, pero con el 鈥渞echazo de sus t茅rminos鈥.

No hay nada nuevo.

Jorge Horacio Palmieri

DNI 4.198.710

Causa de la inflaci贸n

Seg煤n la secretaria de Comercio Interior, Paula Espa帽ol, una de las principales causas de la inflaci贸n en la Argentina es la importante suba del precio internacional de los productos alimenticios que exporta el pa铆s. Si esto fuera as铆, 驴podr铆a explicarnos la se帽ora Espa帽ol por qu茅 no tienen inflaci贸n Brasil, EE.UU., Australia, Canad谩, Paraguay, etc茅tera, que son tambi茅n grandes exportadores de granos y/o de carne? 驴O ser谩 un nuevo relato del peronismo?

M谩ximo J. Ramos

DNI 8.209.510

Precios

Recuerdo que hace mucho tiempo (en la d茅cada del 70), como gerente de una importante compa帽铆a, realiz谩bamos con mi equipo incontables reuniones con la Secretar铆a de Comercio y la CGT (en aquella 茅poca tambi茅n interven铆a), sometiendo a su control nuestras planillas de estructura de costos y m谩rgenes de utilidad, como requisito para poder fijar los precios. El objetivo de estas discusiones eternas era contener una galopante inflaci贸n. Hoy, a 45 a帽os de esos controles, no puedo creer que todav铆a el Gobierno est茅 pidiendo lo mismo, siendo que los resultados, en su momento, marcaron claramente lo in煤til que fue este procedimiento, que seguramente ahora repetir谩 su inutilidad

Alberto Villamil

apvillamil@hotmail.com

En la red

Facebook

El conflicto por las clases presenciales

鈥淣os quieren analfabetos鈥- Mary Casti

鈥溌ducaci贸n presencial! Con las medidas correspondientes. Este virus es para rato, tenemos que aprender a convivir con 茅l鈥- Mar铆a Paz Gertie

鈥淓l Presidente coincide... 隆pero la presidenta, no! He ah铆 el dilema. El problema, por lo que veo, es econ贸mico... necesitan un cepo social鈥- Teresa Mar铆a Serrentino Cardinale

Los textos destinados a esta secci贸n no deben exceder las 15 l铆neas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, tel茅fono y n煤mero de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podr谩 seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la direcci贸n: Av. Del Libertador 101,Vicente L贸pez (B1638BEA)

LA NACION