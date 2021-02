De los lectores: cartas & e-mails

Abuela asesinada

El fin de semana pasado una abuela de 85 años fue asesinada en su casa de Mar del Plata. Lamentablemente, en esta ciudad son frecuentes los homicidios de adultos mayores, casi siempre en ocasión de robo. Pocas veces se encuentra a los culpables, y poca atención suscitan estos hechos: como si la vida de un hombre o mujer de avanzada edad valiera menos. Hoy, que se habla tanto de “visibilizar”, no hay nadie que levante la voz por nuestros viejos. Por eso, hoy quiero decir: en Mar del Plata, ni un adulto mayor menos.

Juan Martín Molinari

En la nacion del domingo pasado, el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, dijo que “el oficialismo tiene que entender que hay que ayudar a que al Presidente le vaya bien”. ¿Alguna vez entenderán en el peronismo que la ayuda debe ser para que a todo el país le vaya bien? Ni el Presidente ni ningún funcionario del Gobierno necesitan ayuda. Todos ellos tienen seguramente un muy buen pasar, lo mismo que sus familias, sin más requisitos que ser “compañeros” de todos y todas.

Margarita Di Lella

El capitán de navío (RE) Guillermo Tibaldi, varias veces comandante del submarino ARA San Juan, comenzó en 2019 una cruzada para reunir fondos de personas privadas y empresas, y construir un memorial en homenaje a los 44 héroes que tripulaban la nave en 2017. Partió desde el muelle del ARA San Juan en Mar del Plata y caminando y corriendo unió Mar del Plata con lo más alto de la Argentina, la cumbre del Aconcagua, el cual escaló para dejar allí una bandera argentina con los nombres de los 44. Fue una travesía inédita para un hombre de 65 años, que recorrió pueblos y brindó conferencias sobre el ARA San Juan y sus tripulantes. Culminada la expedición, con los fondos reunidos, se construyó un hermoso memorial de granito negro. El memorial ya está construido, todos los números están en orden. Pero el capitán Tibaldi está tratando de escalar algo mucho más difícil que el Aconcagua: la burocracia municipal marplatense. Aunque se reunió con el intendente Guillermo Montenegro, Tibaldi sigue con su legajito debajo del brazo enredado en un mundo de trámites. Es llamativo que el intendente no facilite la instalación del memorial, por tratarse del hijo de un submarinista.

Me hago la siguiente pregunta: si el memorial fuera en honor a algún líder de la guerrilla de los 70, ¿tendría que pasar por la maraña de trámites por la cual está pasando Tibaldi?

Daniel J. Martínez

Gracias, Luciano Román, por su columna. En medio de la desesperanza que nos acompaña en estos días signados por este virus que nos acosa permanentemente, cabizbajos por un país que no encuentra el rumbo, rodeados de pobreza, inseguridad, inflación, su artículo es ver la luz al final del túnel, es rescatar los valores de una sociedad que no se resigna. Es ver la esperanza.

Viviana Alonso

“Adiós, Pampa mía” es un recordado tango de Francisco Canaro y Mariano Mores, y tema preferido de mis padres. Sus versos son de un contenido tremendo, que recomiendo leer y meditar profundamente. Como el protagonista del tango, veo que cada día que pasa vale menos la pena seguir en “la tierra donde he nacido”, lugar en el que campea el corrupto clientelismo político, el uso solapado de la mentira y las caricaturescas contradicciones en las más altas autoridades del país. Y todo ello, unido al pancismo de vastos sectores de la población que quieren vivir del Estado sin trabajar, hace imposible seguir adelante. Octubre es el mes de la última posibilidad de frenar la caída al abismo. Si las elecciones las gana el Gobierno y sus amanuenses, como el doctor Roberto Lavagna, que da votos al Gobierno y recibe cargos para amigos y familiares, como en el tango, yo también “me voy”.

Patricio A. Navarro

“De tanto esperar” dice la letra de Almendra en su canción “Rutas argentinas”.

Nuestro presidente, al referirse a la cuarentena por el coronavirus, sostuvo: “De la economía se vuelve, de la muerte no”. Una gran verdad. ¡Cuántos aplausos cosechó al ordenar priorizar la vida! Lástima que no lo acompañen los funcionarios responsables de cuidar por la vida de los ciudadanos que circulamos por las rutas día a día. En el recambio turístico, autos del siglo XXI con rutas antiguas y en mal estado. Me pregunto: ¿nos podemos dar el lujo de no mantener seguras y transitables las rutas? ¿De no contar con suficiente presencia policial y no hacer cumplir disposiciones como la restricción a la circulación de camiones?

Señores funcionarios, responsables de nuestra seguridad, los seguimos esperando.

Miguel Giménez Zapiola

El pago del impuesto inmobiliario correspondiente a todo el año 2021 por un departamento de dos ambientes de 35 metros cuadrados en Vicente López es de $920 (77 pesos por mes) y por un departamento también de dos ambientes de 40 m2 en el mismo partido cuesta $1580 (132 pesos por mes). Un departamento en un lugar similar de Vicente López de tres ambientes con 60 m2 paga por mes 120 pesos por mes. Los impuestos no deberían ser ni excesivamente caros ni tampoco excesivamente baratos, pero, con un impuesto así, ¿se pueden pagar los sueldos de la policía de la provincia? ¿Los hospitales provinciales? ¿Las escuelas públicas? ¿Todo esto con el equivalente a una porción de pizza por mes? ¿Y por qué una familia que vive en una casa de 180 m2 construidos sobre un lote de 250 m2 paga $5200 por mes (50 veces más)? Me parece que las autoridades provinciales deberían analizar mejor esta situación.

Jorge Manuel Llorens

Medicamentos: suba de hasta un 1300% en 2020, año de la pandemia

“¡Qué barbaridad! ¿Qué hace el Gobierno?”- Silvia Bluvol

“Me pasó. Mis medicamentos ya sobrepasan mi sueldo del mes”- Natalia Carpmolina

“Pobres nuestros abuelos…”- José Chaves Olza

“Esto es de un gobierno nacional y popular”- Gustavo Adolfo Penna

