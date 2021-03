De los lectores: cartas & e-mails

Traje

¿Y dónde está el traje? Lo hemos visto vestido de comentarista, de lobista, de docente dialoguista, de político desorientado y vacilante, sin olvidar su muy usado y desgastado atuendo de vocero. Todos nos preguntamos si no lo encuentra, si se lo escondieron o simplemente no se anima a usarlo. ¿Será que hay otros que no se lo permiten?

Todavía esperamos que tome la decisión de ponerse el traje de presidente, para eso fue votado.

Sara Morea

DNI 10.961.087

Objetivo final

La incorporación de Soria como ministro de Justicia, con antecedentes de violencia verbal y sin formación académica, tiene como objetivo supremo, con su rudimentaria prepotencia, hacer lo necesario para dejar libre de culpa y cargo a Cristina Kirchner y a todos los integrantes de su asociación ilícita, de la cual es jefa. Error. No solo eso desea la arquitecta egipcia, sino que, además, pretende que la Justicia le pida perdón. Y ya veo que los jueces genuflexos de nuestra debilitada Justicia accederán, lamentablemente, a esas exigencias.

¡Como me duele mi Argentina!

Carlos Figueiras

DNI 4.283.754

Puntería

Señor Presidente, en su reciente viaje a Chubut hubo agresiones con piedras a la camioneta que lo trasladaba y usted respondió: “Nos tiran piedras, nosotros les tiramos vacunas”. Les quiero solicitar –o mejor, rogar– que afinen la puntería, porque camino a los 72 años, viviendo en Benavídez, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, inscripto con comprobante 32503901, a mí todavía no me ha impactado ninguna vacuna.

Luis Visser

DNI 8.104.614

Dos vacunas menos

El domingo pasado concurrí a la Clínica Olivos con síntomas de Covid-19. Soy médico, tengo 64 años, soy diabético, hipertenso y tengo un stent por un infarto ocurrido hace tres años. Trabajé toda la pandemia ocho horas de consultorio y seis de quirófano. Di positivo. La médica que me asistió me preguntó por qué no me había vacunado. “Porque nunca me llamaron”, le contesté. Me anoté en el programa de la provincia el 5 de enero. “Bueno doc, no se preocupe, yo tampoco fui vacunada”, me comentó.

Ustedes, pibes de La Cámpora que se vacunaron y se sacaron la foto haciendo la V de la victoria, sepan que se robaron dos vacunas: la de la doctora y la mía.

Rodolfo Renau

rodolforenau@gmail.com

Adultos mayores

No tengo dudas de que todos estamos padeciendo esta tragedia provocada por el Covid-19, pero también que a los adultos mayores (por su edad, patologías, aislamiento del entorno familiar, incapacidad de proyectar planes sin ayuda, etc.), los ha golpeado más que a nadie. No tener que ir a los bancos para dar “fe de vida” y cobrar su magra jubilación o pensión fue una medida necesaria, justa y efectiva. Creo que también hay que liberarlos de cambiar los códigos o claves bancarias periódicamente, darles un horario de prioridad de atención en los comercios, crear licencias por cuidado parental mientras dure el Dispo y teléfonos de atención exclusiva para resolver sus problemas o urgencias, no solo las médicas. Las autoridades pueden mostrar su sensibilidad ante un sector tan desprotegido y olvidado desde hace años y seguramente los hijos y nietos no olvidaremos estos gestos de humanidad, necesarios en este contexto tan difícil para nuestros mayores.

Miguel Ángel Reguera

DNI 16.831.396

Fuerza liberal

El lector Aguirre Saravia planteó que la creación de una tercera fuerza “en forma principista o ingenua será funcional al actual gobierno”, aludiendo a un acuerdo electoral de las fuerzas liberales. Me pregunto, como liberal y republicano que he sido toda mi vida: ¿no sería hora de probar con los principios y la ingenuidad en lugar de con lo posible y la viveza? Si todas las fuerzas políticas no autoritarias y republicanas disputaran una elección para definir los candidatos que van a ofrecer a la sociedad, darían un ejemplo de democracia y harían lo que pregonan. Si no, tendremos más de lo mismo.

Enrique J. Aramburu

DNI 12.427.203

Más verde

Obviamente la gente de la ciudad, con pandemia o sin ella, busca espacios verdes. Los vecinos y quienes viven rodeados de cemento privilegian el césped, las plantas y los árboles. Qué mejor que Palermo y sus hermosos y bien cuidados lugares. Por eso comparto mi inquietud: ¿la ciudad puede aumentar estos espacios? ¿Hay una política para mejorar y aumentar la superficie de plazas y parques? La gente que vive en las cercanías lo demanda. Es fácil ver cómo crecen torres y edificios, pero... ¿se podrá mejorar esta vulnerable ecuación de uso de espacios? Además, y por favor, mantengan su limpieza habitual, hemos visto que se puede, pero luego de la llegada de miles de familias y de visitas durante los fines de semana, los cestos de basura quedan sobrepasados y colapsados. La gente educada los busca y ya no los encuentra. Ni hablar tras un fin de semana largo. Espero que la ciudad haga algo y que la familia Moyano no interfiera en esta saludable y hermosa costumbre de la gente de disfrutar un bello paisaje público.

Gustavo Aguirre Faget

DNI 11.499.140

Premios Oscar

Hace unos días se anunció la lista de las películas candidatas al Oscar, que se entregará el 25 de abril. Es lamentable que casi todas las películas nominadas solamente puedan verlas aquellos que contratan los servicios de Netflix, Amazon y otras plataformas, y que sean accesibles solo para una minoría. Si uno repasa la historia del cine recordará que esa codiciada distinción fue imaginada originalmente para premiar a las películas que se proyectaban en los grandes cinematógrafos, y seguramente todos coincidirán en que ninguna película (especialmente las superproducciones como Lo que el viento se llevó) lucen igual en un rectángulo de unos pocos centímetros que en la gran pantalla que ofrecen las salas cinematográficas.

Raúl H. Álvarez

DNI 7.619.244

En la red

Facebook

Martín Soria, nuevo ministro de Justicia

“La República Argentina no se merece semejante atropello, no los votaron para que abusen del poder”-Alberto Daniel Ale

“Ocupados en defender a una persona que si es inocente debe demostrarlo. Mientras tanto, los argentinos sin vacuna y en la pobreza, y no les importa”- Gladys Beatriz Arancibia

