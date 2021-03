De los lectores: cartas & e-mails

Maia

El momento en que la oficial de policía abriga con su campera y alza a Maia es una muestra cabal de lo que necesitan nuestros hijos. Lo esencial del rol de la familia.

Felicito a todas las fuerzas de seguridad que participaron de esta búsqueda y lo hicieron con éxito.

Carlos Bledel

DNI 24.229.145

Cumplir la ley

Repudio todo tipo de agresión contra una persona. Dicho esto, y si finalmente se comprueba que grupos de mapuches radicalizados y activistas provocaron los incendios, deberemos entender de una buena vez y para siempre que nadie puede estar por encima de la ley. Esto debió ser manejado de entrada con todo el rigor y el peso de la Justicia. Recordemos mapuches radicalizados y activistas cortando la ruta nacional 40 en Villa Mascardi. Como si eso fuese poco, avasallaron y asolaron sobre todo lo que se interponía frente a ellos. La gente sufrió ataques contra su integridad física, sus casas y sus vehículos, entre otras tantas cosas. Y cuando eso ocurría, las autoridades hacían la vista gorda y caso omiso de flagrantes e inadmisibles agresiones. Todos los ciudadanos decentes queremos paz y tranquilidad. Durante mucho tiempo, para muchos habitantes de este país, el orden y el cumplimiento de la ley han sido sinónimo de represión. Todo ello ha ido colaborando e instalando esta espiral casi irreversible en la que cada uno hace lo que quiere y por encima de la ley. Nuestros derechos terminan lisa y llanamente en donde comienzan los del prójimo. No permitamos que los violentos y los que pretenden imponerse sobre los demás con el uso de la fuerza conculquen la libertad y las garantías constitucionales de los que pretendemos vivir en una nación libre, justa y soberana.

Marcos A. Hermansson

DNI 14.886.560

Medidas de control

Leyendo la información sobre las molestias que han causado en el sector empresario las nuevas medidas de control del Gobierno, me veo en la obligación de recordarle a ese sector que en el campo (que también somos empresas), hace años debemos presentar información de stocks de cereal, hectáreas sembradas de cada cultivo, variedades de estos, régimen de tenencia de esa superficie. Y esto, dos veces al año. Además, y por el revuelo de la presentación de contratos de alquiler ante la Afip, el sector agropecuario hace años que está obligado a hacerlo (antes en papel, ahora por la página de Afip: lo sube quien alquila y lo tiene que aprobar el dueño con su clave fiscal).

¡Bienvenidos! ¡Ahora solo les faltarían unas buenas retenciones!

Claudia Macaya

DNI 17.221.701

Personal de salud

Es inexplicable cómo en una pandemia como la actual el Gobierno no cuida como es debido –y la sociedad no lo reclama firmemente– a todo el personal de salud, con el correcto y necesario material de protección y el justo salario. También es penoso ver a una sociedad que solo aplaudió en los primeros meses (¿como síntoma de miedo?), pero no siguió exigiendo a las autoridades que cuidaran seriamente a quienes nos cuidan. En países serios e inteligentes, esa es la primera línea, junto con los adultos mayores. Que estamos esperando, estamos a tiempo.

Guillermo Carballo

DNI 4.555.971

Vergüenza

Martes 16 de marzo, 18.45. Mientras miraba por TV el programa de Eduardo Feinmann, sentí una vergüenza inmensa, como argentina, como mujer, como profesional, cuando escuché las declaraciones de la señora Chiche Duhalde tratando de justificar lo injustificable: el lamentable hecho de haber aceptado, ella y toda su familia, ser vacunados evitando la fila. Es lamentable lo que dijo y cómo lo dijo. ¿Se dará cuenta de lo increíble de su argumento? ¿De la estupidez de sus palabras? ¿De que nadie creerá en su “relato vacunatorio”?

Da vergüenza ajena. Sería mejor que se callara o que aceptar que las vacunas dadas a su marido, al secretario, a sus hijas y a ella misma debieron ser dadas a personas de sanidad. Ha demostrado que, aunque hable mal del actual gobierno, ellos y su familia son iguales, del mismo palo.

Su apellido, como el de todos aquellos que se vacunaron por izquierda, engrosará la larga lista que a los argentinos nos será muy difícil olvidar.

Patricia Connolly

DNI 5.333.461

Monumento a Brown

El almirante Guillermo Brown fue uno de los grandes héroes de nuestra historia. Su gesta se recuerda con un monumento, que fue de los más bellos de la ciudad. Ubicado a menos de 100 metros de la explanada de la Casa de Gobierno y a 50 del punto en que Juan de Garay fundó Buenos Aires, esta obra del artista italiano Alejandro Chiapasco se encuentra en proceso de restauración por parte del gobierno de la ciudad. Durante años ha sido vandalizado y robado. La espada que el marino sostiene en una mano desapareció en innumerables oportunidades. La última réplica fue de latón y no de bronce, que también fue sustraída. También, he visto que uno de los frisos que recuerdan sus batallas desapareció. Imagino que es lo que hoy se intenta restaurar, a pesar de que nunca será como el original.

Ojalá que la Armada, de la que fui miembro durante mi servicio militar, destine una guardia de honor y de vigilancia al monumento restaurado de su ilustre almirante. Sería mejor que rodearlo de rejas como se está haciendo con el Monumento del Libertador San Martín en la plaza homónima, para evitar que se continúen robando los bronces que lo componen.

Estas son las pruebas palpables de nuestra decadencia moral, que es mucho más grave que nuestra decadencia social y económica.

Gonzalo G. Rubio

DNI 8.634.717

En la red

Facebook

Caso Maia: los chicos en situación de calle

“Es un tema complejo la gente que vive en la calle. Yo me conecté con los del barrio. Muchos no quieren ir a los paradores de la ciudad. Hay temas de alcoholismo y drogas, temas mentales... no se resuelve fácil”- Claudio Regis

“En ningún lugar del país deben vivir los niños en la calle, la Justicia debe actuar y proteger a los menores, cuando los padres tienen adicciones, no tienen hogar, porque los menores están en peligro diario o los hacen trabajar mendigando”-Rosa Paredes

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION