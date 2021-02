De los lectores: cartas & e-mails

Política y no salud

A la lamentable sucesión de hechos que ilustran sobre la falta de planificación en la aplicación de las vacunas se suma ahora la violación a las pautas de los criterios para ello. Los casos de los señores Verbitsky, Moyano (de su esposa e hijo menor, además), de un diputado nacional y otros que no conocemos ni conoceremos, donde se aplicaron discrecionalmente, son la muestra más evidente de que todo lo relacionado con la vacunación adquiere para el gobierno nacional, los gobernadores y los intendentes afines las características de un acto político y no de salud pública.

Esteban Quidiello

Jóvenes vacunados

El luctuoso saldo de más de 50.000 muertos –de los cuales la gran mayoría son ancianos de más de 70 años– puso en evidencia la imperiosa e ineludible necesidad de vacunar a ese frágil grupo de ciudadanos. Las reiteradas denuncias de que las escasas vacunas no son aplicadas exclusivamente a ellos, pero sobre todo las incalificables imágenes en las redes sociales, en las que vemos que jóvenes y saludables militantes kirchneristas son vacunados a sabiendas de que esa vacuna, al no llegar a un anciano, muy posiblemente lo está sentenciando a morir, causan indignación. Si esta aberrante conducta no es drásticamente corregida por las autoridades competentes y sigue amparada por el atronador silencio de los organismos de derechos humanos, nos encontraremos pronto ante una verdadera situación de gerontocidio.

Lucio Cornejo

Página colapsada

Considero vergonzoso el funcionamiento de la página web de CABA para inscribir al personal de salud para la vacunación del Covid-19 en el estadio de River. Soy médica, estoy trabajando y debo ingresar varias veces ya que la página colapsa, se traba y por último no puedo lograr inscribirme y obtener mi turno. No dispongo de todo el día para estar probando frente a la pantalla para que, tal vez por azar, la página me permita anotarme. Debo seguir atendiendo a los pacientes. Tan pocas vacunas hay para los que recibíamos aplausos hasta no hace tanto.... ¿no sería más sencillo que los profesionales independientes nos anotáramos en una lista y luego nos citaran? ¿Saben a ciencia cierta cuántos somos? No puede ser que además de trabajar a destajo desde el inicio de esta pandemia no podamos obtener un turno y anuncien que van a empezar a vacunar a otros grupos.

Señor ministro de Salud, señor jefe de gobierno, asegúrense de que ningún profesional de la salud quede sin vacunarse. Seguimos trabajando, seguimos expuestos...

Andrea Castiglioni

Solidaridad cero

Desde los comienzos de la pandemia se establecieron ciertas normas en el espacio público: uso del barbijo y de alcohol en gel en las áreas comunes, distanciamiento de dos metros entre una persona y otra. No obstante, y a pesar de que los medios lo repiten en todas las publicidades, noticieros, carteles en la calle... el ser humano no entra en razón. Todavía existen personas que no respetan la burbuja y no se paran detrás de una línea pintada en el suelo. Nada más indignante que formar fila en algún supermercado, banco o local comercial y tener detrás a una persona que no respeta la distancia, pese a que hay una marca que indica dónde debe ubicarse. ¿Qué le pasa por la mente a ese ser humano?

Esta pandemia refleja la “solidaridad cero” hacia el otro de algunos individuos.

Marianela Malvestitti

Tipos de precios

En la Argentina oficialmente conviven seis tipos de cambio de dólar estadounidense. Por lo tanto, si todo comerciante (sin importar su rubro), dispusiera de listas de precios bien diferenciadas para aplicar a sus clientes, ¿sería correcto afirmar que estaría en la misma sintonía? Por ejemplo: lista de precios justos (precios de lista). Válida y aplicable únicamente a todo funcionario y exfuncionario del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, empleados y exempleados del sector público nacional, provincial, municipal, sin distinción de categoría o escalafón, ya que todos ellos gozan de un sueldo/jubilación seguros y actualizados.

Otra lista de precios máximos (con descuentos), válida y aplicable solo para el sector privado y todas aquellas personas que acrediten mediante recibo de haberes su condición de jubilado/a, trabajadores del sector, inscriptos en el monotributo, etcétera.

El objetivo sería lograr un tratamiento social y económico justo y equitativo, donde el privado no quiebre y el Estado (que no se achica) haga su aporte, donde aumentar la base de los contribuyentes que pagan impuestos sea una realidad. Y para que el costo que permita la reposición de mercaderías sea hoy mayormente solventado por quienes nunca corren delante de las crisis ni pandemias.

Guillermo Carbi H.

Hora de los honestos

El excelente artículo de Sergio Sinay sobre los femicidios claramente afirma que esas actitudes violentas no son, en general, innatas sino adquiridas, a través de la educación familiar o del ambiente en que se mueve la persona. Pero no son las únicas. Lo son también aquellas que se manifiestan en los asesinatos durante asaltos, o en patotas agresivas, en las actitudes de los barrabravas, en las entraderas, en los ajustes de cuentas, etcétera. La educación adecuada morigeraría esta falencia social, a través de la familia y de la escuela, esta última más efectiva en muchos casos en los que la primera carece de condiciones para hacerlo, por su escasa formación cultural. Tampoco debemos olvidar que las leyes y la Justicia son las herramientas que la sociedad establece para disuadir, mediante castigos, a quien puede caer en el delito y la violencia. Pero en nuestra Argentina parecería que tanto los legisladores, al redactar las leyes, como muchos jueces, al aplicarlas, no cumplen con el objetivo de esas normas: proteger a los ciudadanos honestos de aquellos delincuentes que nos roban, lastiman y asesinan. Nosotros, los honestos, careceríamos de derechos humanos. Lo ridículo de estas actitudes es que los que las promueven se autoproclaman como “garantistas”, y lo único que garantizan es la impunidad de ladrones y asesinos. Es así como a diario leemos que juicios por brutales asesinatos han demandado hasta más de 10 años en dictar sentencia. Y también lo vemos en los casos evidentes de corrupción, donde el Poder Ejecutivo y el Senado recurren a todas las repugnantes artimañas posibles para impedir que los delincuentes sean juzgados. Hasta intentan indultarlos simulando persecuciones políticas.

Todo esto explica, en gran parte, el poco respeto que muchas personas manifiestan por una genuina convivencia social, y cometen delitos sin sentir culpa alguna. Es hora de que los honestos nos rebelemos y votemos contra quienes carecen de vergüenza, para proteger nuestros derechos, nuestra seguridad, nuestros bienes y nuestras vidas. Y los enviemos a prisión.

Martha Devincenzi

Padre Opeka

Un sacerdote argentino trabajando en Madagascar por los más pobres, el padre Opeka, ocupa hoy un lugar en los medios nacionales e internacionales. Por su labor en devolverles, con trabajo, responsabilidad y esfuerzo, la dignidad a los más necesitados. Mucho se está diciendo de él, especialmente entre quienes hoy descubren su labor. Quienes trabajamos en la ayuda humanitaria internacional ya sabíamos de su compromiso. Lo que no se cuenta es que, en un reportaje, un periodista le preguntó por qué en la década del 70 se fue a África y no se quedó acá. Su respuesta fue clara, contundente, y nos hace reflexionar: porque acá casi no había pobres. Cincuenta años más tarde, con siete de ellos de dictadura, 12 de gobiernos no peronistas y 31 de gobiernos peronistas gestionando el país, tenemos un 50% de pobres. Para mí el responsable es claro. Solo para mí. No pretendo que todos se den cuenta de la causa de la pobreza argentina.

Fernando Pietrobelli

Perjudicados

Escuché en una reciente entrevista al diputado Leopoldo Moreau celebrar la nueva reforma jubilatoria destacando dos puntos: que la actualización será en un 50% en función de la recaudación y otro 50% según el ajuste salarial, porque, según él, el Frente de Todos apuesta a que los salarios aumenten más que la inflación. Triste paradoja: yo tengo un crédito UVA y me ilusioné porque el ministro Ferraresi dijo que la deuda ya no se actualizará más por inflación, sino por crecimiento salarial.

Más allá de la ironía de la situación, de lo que no tengo dudas es de que este gobierno a quien realmente perjudicó es a los jubilados: está claro que la recaudación no va a crecer porque los argentinos estamos ahogados de impuestos, y nadie cree a esta altura que los salarios superen la galopante inflación que son incapaces de contener.

Martín José Vergara

Sin teléfono

El 5 de enero pasado, el teléfono de línea fija de mi domicilio dejó de funcionar. Reclamé en el 114, único medio habilitado para ello. Aún no ha sido reparado, y ni siquiera han concurrido a verificar cuál es el problema. De acuerdo con la reglamentación de la empresa el plazo para solucionar los inconvenientes técnicos es de tres días hábiles. Mientras, la facturación del período no refleja el crédito correspondiente por la falta de servicio. Ante la falta de respuesta de Movistar reclamé en el Enacom, también por la página web, con idéntica suerte. Ni tan siquiera se puede consultar el expediente.

Apelo a la empresa o al ente regulador para que den respuesta a mi reclamo, que ya lleva 45 días.

María Inés Irigaray

En la red

