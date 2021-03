De los lectores: cartas & e-mails

Cadena nacional

El discurso del jueves pasado por cadena nacional del presidente Fern谩ndez estuvo plagado de mentiras, porque hay muchas, seis para m谩s datos, vacunas en venta, y los pa铆ses que negociaron y pagaron correctamente tienen las vacunas a disposici贸n. Con la aparici贸n de la vacuna de Johnson y Johnson, en los Estados Unidos, ofrecen vacunar a toda la poblaci贸n, desde los 18 a帽os en adelante, hecho que vi en vivo y en directo.

El show

A la ni帽a M. la encontr贸 una vecina, que avis贸. El show de cientos de polic铆as cuando ya termin贸 el incidente abruma. Un individuo de penosa estampa, rodeado de un enjambre de escudos, armas autom谩ticas, cascos, antiparras y chalecos antibalas mover铆a a risa, si no fuese por lo absurdo. Todos, con Berni a la cabeza, tratan de sacar tajada. Es un buen momento para mostrar sus falsos morros por parte de los que medran hasta con las desgracias para sobresalir.

El problema de fondo de esa peque帽a y su entorno, bien gracias. Vermut con papas fritas... y 隆good show!

Voto restringido

El kirchnerismo ha vuelto al poder y, conociendo los mecanismos del Estado para mantenerse en el gobierno, usar谩 todos los artilugios a su alcance para perpetuarse en 茅l. La celebraci贸n de elecciones peri贸dicas, libres, justas y basadas en el voto universal y secreto como expresi贸n soberana del pueblo es un elemento esencial en la democracia; sin embargo, los gobiernos totalitarios del siglo XXI en Am茅rica llegan al poder por elecciones, y luego suplantan el orden constitucional hasta crear una trama jur铆dica contraria a la democracia. Por supuesto, tambi茅n se ocupan de cooptar a la Justicia u 贸rganos electorales para hacer desaparecer cualquier posibilidad de imparcialidad, manipulando desde la identificaci贸n de los ciudadanos, la zonificaci贸n electoral, la habilitaci贸n de candidatos y, por supuesto, la restricci贸n de derechos cuando perciben segmentos con posibles triunfos de la oposici贸n. Con sus m茅todos fraudulentos, toman control del sistema electoral para retener indefinidamente el poder. Asimismo, es pr谩ctica habitual oponerse a toda iniciativa que brinde transparencia a los procesos electorales relacionados con su financiamiento, la boleta 煤nica electr贸nica o la ficha limpia de los candidatos que nos proponen. Es en ese contexto en el que debe ser interpretada la derogaci贸n del derecho al voto de los residentes argentinos en el exterior, de quienes se encuentran con prisi贸n preventiva y de los integrantes del comando electoral.

Vale recordar, de paso, que este tipo de gobiernos totalitarios, como es el kirchnerista, se encargan de simular oposici贸n y/o alentar divisiones en la oposici贸n como otro de los elementos fundamentales de su estrategia. En su af谩n por 鈥渁parentar democracia鈥, necesitan tener una oposici贸n funcional que los legitime, y se encargan de promoverla con operadores sociales y pol铆ticos que muchas veces resultan ser verdaderos c贸mplices que contribuyen al sostenimiento de estos gobiernos, sin advertir el peligro de la amenaza que importan quienes 鈥渧olvieron por todo y por todos鈥.

Fascismo

Sin Poder Judicial independiente no puede haber rep煤blica, porque desaparece el poder instituido por la Constituci贸n para corregir los excesos y errores de los otros poderes. Tan l贸gico y tr谩gicamente sencillo como eso. El fascismo exige la desaparici贸n del Poder Judicial independiente, para que desaparezca el control. Es lo que ocurre en Venezuela, Cuba o Corea del Norte; y ocurri贸 en la ex-URSS, la Alemania nazi, la Italia fascista, la Espa帽a falangista o en la Argentina de Videla. 驴O acaso hay diferencia entre los grupos de tareas y las patotas paramilitares, con la SS, los camisas negras, los soviets y la NKGV? Ahora, fascismo es el nombre com煤n del autoritarismo. Lo de izquierda o derecha no es m谩s que el modo sint茅tico de caracterizar a quien ordena la producci贸n y se apropia de la renta. Si no hay Justicia independiente, siempre perfectible, la renta va a ser para los bur贸cratas jerarquizados, como se ha visto.

No permitamos que los fascistas comiencen a utilizar ese calificativo ignominioso contra quienes defendemos la Rep煤blica.

Abuela desprotegida

He le铆do en la nacion que somos 7,3 millones de adultos mayores, que representamos el 86% de los 54.000 fallecidos. El plan nacional de vacunaci贸n establec铆a que luego del personal sanitario ven铆a nuestro grupo etario. Simult谩neamente, compruebo que solo el 11% de los adultos mayores ha sido vacunado a nivel nacional. Vacunar en su totalidad a los adultos mayores debi贸 haber sido desde el comienzo el accionar adecuado a nivel nacional, dado que as铆 se reduce la saturaci贸n de las necesidades de internaci贸n grave. La CABA ha cumplido con las prioridades establecidas, y carece de vacunas pues estas nos son distribuidas de acuerdo con la proporci贸n de adultos mayores. Mi marcapasos, insuficiencia card铆aca y hepatitis C cr贸nica no cuentan en mi obra social dado que carece de vacunas. Funcionarios, j贸venes militantes y otros privilegiados discutibles est谩n hoy cubiertos por dosis con otros destinos. Mis nietos siguen esperando a su abuela aislada y desprotegida. Dios quiera que cambiemos a tiempo.

Contradicci贸n K

El martes 16 de marzo me lleg贸 la orden de vacunarme por edad y enfermedad concomitante en el Hip贸dromo de San Isidro, el mi茅rcoles 17 a las 15. Al llegar, un ofuscado receptor me indic贸 que hab铆a una reuni贸n de capacitaci贸n de La C谩mpora y que la vacunaci贸n se realizar铆a al otro d铆a, a la misma hora.

Vuelvo el d铆a 18 a la hora indicada y el mismo enojado portero del Hip贸dromo me se帽al贸 a tres jovencitos en la entrada, con pecheras celestes de la app Vacunate de la provincia de Buenos Aires. Los tres asustados jovencitos me indicaron que hubo un error y que comenzara a fijarme la semana que viene en la misma aplicaci贸n, a ver si aparezco.

隆Qu茅 鈥渒ontrariedad鈥! O en todo caso, otra 鈥渒ontradicci贸n鈥 m谩s.

LN+

En momentos de gran angustia por la embestida feroz del chavismo aut贸ctono, constituye una brisa sumamente reconfortante la gran capacidad de los directivos de la nacion para reunir en su canal a periodistas de fuste que ponen de manifiesto un coraje, una s贸lida fundamentaci贸n de los pilares de la sociedad libre y una notable capacidad did谩ctica para digerir y trasmitir los sucesos que ocurren cotidianamente. Afortunadamente otros medios digitales, gr谩ficos, canales y radios tambi茅n se pronuncian en la misma direcci贸n, contundencia y claridad, v铆a colaboradores y periodistas independientes (una redundancia, pero dado el momento vale el adjetivo).Tal como he consignado en distintas oportunidades, es de esperar que las apuntadas contribuciones muy valiosas resulten acompa帽adas por una oposici贸n unida que, aun con sus diferencias, no caiga en la trampa fatal de fraccionarse, puesto que si eso sucediera se corre el serio riesgo de que despu茅s de las legislativas del a帽o en curso se reforme la Constituci贸n, se consolide la arremetida contra la Justicia y se concreten las amenazas a la libertad de prensa.

Oscureciendo

Gendarmer铆a encontr贸 $1,4 millones en un auto del Movimiento Evita. Fernando Navarro afirm贸 que el dinero estaba destinado a pagar gastos originados por una movilizaci贸n efectuada a la Bas铆lica de Luj谩n, para conmemorar los ocho a帽os del pontificado de Francisco. Seg煤n se inform贸, sostuvo que 鈥渘o era plata en negro鈥 y que era plata 鈥渄e aportes鈥 de integrantes del Movimiento Evita 鈥渜ue est谩n bancarizados鈥.

Navarro, 鈥渁clarando, oscurece鈥.

Poder

En la presentaci贸n de su libro, el expresidente Mauricio Macri expres贸 el inconsciente colectivo de mucha de nuestra clase dirigente: 鈥淰amos a volver al poder鈥, dijo. M谩s apropiado hubiera sido 鈥渧amos a volver al gobierno鈥.

El poder se aplica sobre otro; el gobierno se ejerce para otro.

Teletrabajo

Resulta poco comprensible y muy contradictorio que, ante la falta de vacunas y la aparente e inevitable segunda ola a la vuelta de la esquina, las empresas tengan que definir antes del pr贸ximo 1潞 de abril la continuidad de la manera remota y de esta manera cuidar a sus integrantes o volver a la modalidad presencial, con la consecuente puesta en circulaci贸n de muchas personas que podr铆an seguir trabajando desde su casa hasta tanto la situaci贸n sanitaria pueda ser controlada eficazmente, con la vacunaci贸n de un n煤mero importante de la poblaci贸n. Nuestros pol铆ticos ausentes y fuera de la realidad una vez m谩s.

Piquetes

El jueves pasado les pregunt茅 a dos grupos distintos de los que cortaban la calle cu谩l era el motivo de la protesta. Los primeros contestaron que era por los merenderos, los de la cuadra siguiente ped铆an computadoras al Gobierno... Estaban en la calle Paraguay, a la altura de la Facultad de Medicina.

Ni ellos sab铆an...

