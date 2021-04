Oración, daños irreparables y el reclamo de los chicos

Futuro

Las escuelas, públicas o privadas, lo único que contagian es el conocimiento, el pensamiento crítico, la creatividad, la importancia de hacer deporte, el compañerismo, el trabajo grupal y los valores. ¡La educación es el futuro del país, no permitamos que nos lo arrebaten de las manos!

Candelaria González Köncke

DNI 44.892.927

La Corte

Señores jueces de la Corte: los libros de historia hablarán de ustedes con nombre y apellido, para bien o para mal, enorgulleciendo a sus descendientes o causándoles humillación. Deben estar del lado correcto, para que en esas páginas sus nietos los vean como ustedes quisieran que los vieran sus nietos.

Guadalupe Neme

DNI 22.363.770

Oración

Queridos compatriotas, ¡les ruego recemos por nuestro Presidente! Se ve que se encuentra afectado por la niebla post-Covid y toma decisiones en soledad, según reconoce. Considera que las madres en realidad quieren que sus hijos contraigan el coronavirus y que los niños son tontos y se cambian los barbijos. Por eso ha tomado una decisión errónea. Debe dejar a los niños en la escuela, con maestras vacunadas y capacitadas para educarlos, para que no estén con sus madres, totalmente irresponsables.

Por otra parte, le cuento que el año pasado mi marido le hizo caso a usted y no se hizo los controles médicos. ¿Sabe qué pasó? Hubo que intervenirlo de urgencia de un doble bypass. Claro, los médicos se relajaron y lo operaron. Pero ya rondaba mucho el bichito y mi marido, con las defensas bajas por el susto y la operación, fue víctima del Covid en terapia intensiva, y falleció. Yo también lo contraje y estuve muy grave. Tan es así que mi hija me decía: “Mamá, no puedo perder a ambos padres el mismo mes”. Hoy todos tenemos un muerto en la familia o entre los amigos. Por eso no le permito que ofenda a mi familia y amigos, y tampoco a los médicos o al personal de salud. Sí, sabemos que el bicho mata. Hay miles que perdieron la vida, a un ser querido, trabajo, empresa. Y si usted tiene que tomar decisiones en soledad, a través de decretos de necesidad y urgencia, ¿para qué les seguimos pagando salarios a ministros que no saben qué pasa en el ministerio en el que trabajan? ¿A congresistas que no dictan leyes y no se reducen el sueldo y que piden vacunarse antes? Dejemos de pagarles el salario a todos esos funcionarios que no funcionan, una expresión muy acertada que no es mía. Y dígame Presidente, por qué no tenemos la vacuna de Pfizer. Si estuvo mal hecho el contrato, es problema del funcionario que lo suscribió. Que se haga cargo. Y cuénteme: si con la vacuna, médicos y expertos alrededor usted se contagió y no sabe cómo, ¿va a decirme a mí cómo me tengo que cuidar del Covid? Yo sé cómo me contagié. Ahora convoca a las Fuerzas Armadas para hacer cumplir su última disposición. No debe olvidar que hubo otro gobierno constitucional que hizo lo mismo y ya sabemos en qué concluyó. Por eso ruego a todo el pueblo de cualquier credo o religión que rece por usted, para que gobierne como manda la Constitución y se lo demanda el Dios por el que juró.

Liliana Beatriz Millo

DNI 10.200.165

Daños irreparables

En lo estrictamente personal, a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner supongo que no les afecta demasiado que las escuelas estén cerradas o abiertas, dado que no tienen hijos o hijas en edad escolar instalados todo el día en sus residencias. En ambos casos sus hijos ya cursaron sus estudios primarios y secundarios. Por eso nuestros gobernantes no pueden imaginarse los trastornos que les ha causado a los niños y adolescentes y a sus familias haberse interrumpido las clases presenciales durante un año, y repetir ahora la experiencia, aunque sea durante quince días, continuará provocando ese daño irreparable y solo logrará indignar a la población.

Raúl H. Álvarez

DNI 7.619.244

Los chicos reclaman

Creo que en la historia de la humanidad no ha de haber existido un reclamo público al poder de niños de entre diez y quince años. ¡Es increíble, de locos! No lo puedo creer. ¿Adónde iremos a parar? Moralmente, nuestra sociedad se sumerge en un deterioro total…

Alfredo Tomás Walker

DNI 4.605.397

La dama desaparece

Cuando digo “la dama desaparece”, no me refiero a la película de Hitchcock de 1938. Hablo del modus operandi de ciertos personajes de la actualidad. Bien sabemos que la vicepresidenta gobierna: hasta sus seguidores se jactan de ello. Él no toma medida alguna sin su aprobación. Treinta millones de argentinos lo sabemos, o al menos creemos eso. Ante el horror del desmanejo de esta pandemia, y no pudiendo culpar de ello a la oposición, lo importante parece ser no quedar pegado (ya que hacer las cosas bien queda descartado), motivo por el cual la dama desaparece. El último que apague la luz.

Aníbal E. Tufró

DNI 10.548.620

Esfuerzo

Los que militan el cierre de las escuelas primarias y secundarias y seguir con clases virtuales no dimensionan el daño que están ocasionando en un futuro próximo. En mi caso, fui víctima del polimodal y de los cientos de paros docentes. Sinceramente, me fue muy difícil aprobar el curso de ingreso de la facultad, y aún hoy me cuesta mucho avanzar en la carrera (Comunicación Social), si no fuera por el esfuerzo, las ganas y el anhelo de conseguir el título, ya hubiese abandonado. No me quiero imaginar lo que les costará poder aprobar el CBC o el curso de ingreso en una universidad a todos estos chicos que hace un año y medio no tienen clases presenciales.

Ángel E. Vallejos

DNI 36.623.740

Demoras

El Registro de Personas de la Provincia de Buenos Aires se toma su tiempo. El 10/9/20 solicité mi partida de nacimiento (trámite 394.206), y todavía está en proceso. En la misma fecha solicité al gobierno de la ciudad de Buenos Aires la de mi padre, la cual llegó vía mail en 10 días. Quisiera preguntar al gobernador bonaerense y al director del Registro de las Personas provincial si van a necesitar más tiempo.

Edgardo Garat

DNI 10.356.285

