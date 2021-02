De los lectores: cartas & e-mails

Educación, la vacuna contra la decadencia

El país tiene un problema insoluble, que impide el progreso económico, social y cultural, que se manifiesta en la cada vez más visible decadencia en que vivimos, la falta de educación, en el más amplio sentido de la palabra. Esto se manifiesta en la calle, en los hogares, en algunos medios de comunicación. Prevalece el insulto a la argumentación. Incluso entre quienes se suponen formados culturalmente. Se condena a una persona a partir de la ideología y no por lo que piensa o expresa. Todo es grito, histeria, atropello y agresión. Muchas veces el tronar de los bombos. El placer del diálogo casi ha desaparecido. Se intercambian consignas y acusaciones, nunca ideas. El comportamiento de los dirigentes docentes y de algunos centros de estudiantes son una muestra cabal de esa decadencia. La educación es el motor que impulsa el progreso, la vacuna contra esa decadencia, pero la dirigencia política parece no comprenderlo. Estamos en la era digital y ellos no han salido de la Revolución Industrial.

Si tuviéramos un pueblo educado, muchos políticos estarían presos de por vida y otros se estarían ganando la vida honestamente, detrás de un mostrador.

Por suerte, existen jóvenes como Mateo Salvatto, que nos hacen todavía abrigar alguna ilusión.

Gabriel C. Varela

gcvarela@hotmail.com

Responsabilidades

Ante la enfermedad somos todos iguales y el miedo a la muerte nos puede llevar a colarnos en la fila, algunos con vergüenza porque sabemos que está mal hacerlo, otros con desparpajo, esgrimiendo derechos especiales. Todos mostrando nuestra debilidad humana. Pero nuestras autoridades tienen responsabilidades que juraron cumplir y por las que cobran generosos sueldos. Dios les demandará su falta de cumplimiento, eventualmente. Que la patria lo haga aquí y ahora.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Confundido

Ginés... una preguntita: ¿cuándo una confusión es voluntaria? ¿Hay gente que se confunde a propósito? ¿Hay vacuna contra eso?

Federico Bedrune

bedrune@hotmail.com

Inmoralidad

El diputado Eduardo Valdés, luego de que trascendiera que se había vacunado contra el Covid-19 no siendo mayor de 70 años, como lo establece el punto 2 del plan de vacunación, declaró: “Nunca pensé que estaba haciendo algo ilegal”.

Lo que hizo el diputado en medio de la pandemia es mucho peor, es inmoral.

Hugo Perini

DNI 10.224.705

Representatividad

El Gobierno convocó al Consejo Económico y Social, invitando a figuras de distintos ámbitos de la sociedad. Propongo que extiendan la invitación a una madre de familia numerosa que trabaje en su casa. A un jubilado, a un padre de familia desocupado y a un joven que busca trabajo. Así tendremos una verdadera representatividad de la sociedad argentina.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Cambio de rumbo

Presidente, veo que está logrando su objetivo. Cada día tenemos más pobres, una clase media aniquilada y se siguen fundiendo empresas. ¿Está orgulloso de lo que está haciendo? Salga de su residencia de Olivos y recorra las plazas. Verá cómo miles de cartoneros que deambulan por las calles arman carpas con bolsas de residuos para vivir indignamente. Y tenga cuidado, porque a lo mejor en esa recorrida lo asaltan o matan .Ya tiene un récord: logró 70.000 locales vacíos y más de 200.000 personas sin trabajo. Ah, eso sí, los parásitos que tiene en el Estado no se tocan, siguen cobrando sin trabajar y además siguen tomando gente, aumentando el gasto a costa de los giles que trabajamos. Una irresponsabilidad, por decir lo menos. Se está haciendo mucho daño, destruyendo el país un poco más cada día. Pocos confían en usted, y a su lado tiene una vicepresidente procesada por corrupción que no solo nos robó una década, sino que ya debería estar presa si no fuera por esta Justicia a la que tienen presionada. Sepa usted que no somos tontos y sabemos que nos está llevando hacia un comunismo seguro. Está a tiempo de cambiar. Ignore a la vicepresidenta, es usted el que gobierna, y de persistir en este modelo populista vamos hacia un conflicto social. Debe cambiar bruscamente el rumbo de la economía. Tome conciencia del daño irreparable que está causando. No se debe lucrar más con los pobres que ustedes mismos generan. Los argentinos no nos merecemos tener tanta mediocridad que nos está llevando a un abismo inimaginable. Y que se llama comunismo.

Luis José Ramos

DNI 8.250.383

Lógica impositiva

Solicito al presidente de la Cámara de Diputados cambiar el proyecto de eliminación del impuesto a las ganancias a partir de haberes de y superiores a $150.000. Este tema se resuelve muy simplemente ajustando por inflación los mínimos no imponibes y es lo que corresponde. Esa pretensión farsesca de aparecer como gobernantes generosos se estrella con la metodología elegida por razones muy fundamentales: a) quien tenga haberes superiores a los $150.000 tributará valores que no guardan relación con aquellos que ganen muy poco menos; lo único que se persigue es llevarse una parte del león de haberes superiores aplicándoles mínimos no imponibles devaluados; b) este impuesto se paga en todos los países del mundo y es razonable. Lo que no es razonable es generar nuevas brechas y grietas entre los ciudadanos, y c) trabajadores no son solamente los que lo hacen en relación de dependencia, en la Argentina hay mucho emprendimiento personal resultante de malas políticas gubernamentales que afectan a las empresas dadoras de trabajo. Los monotributistas y autónomos también son trabajadores y suelen sufrir el menosprecio de la clase política, especialmente en materia impositiva. Se sugiere que, cuando legislen en la cuestión tributaria, lo hagan asesorados por especialistas en la materia, que los hay muchos, y no de militantes que han olvidado la lógica impositiva.

Ana María Lodeiro

amlb10@gmail.com

Amalia Fortabat

Quiero rendir mi humilde homenaje a la señora Amalia Lacroze de Fortabat , al haberse cumplido el jueves pasado el noveno aniversario de su muerte. Un ser generoso, excepcional, una gran persona, única e irrepetible, a la que tuve el placer de tratar y conocer. Gran mecenas del arte en el mundo, desde hace más de 12 años podemos disfrutar de su magnífica colección privada en el museo que lleva su nombre en Puerto Madero, impecablemente presidido por sus nietas, la señora Bárbara Bengolea y la señora Amalia Amoedo. Los amantes del arte le estamos eternamente agradecidos.

Mario Martín Ponce de León A.

mmpl@fibertel.com.ar

Vandalismo

Desde el microcentro de la ciudad de Buenos Aires se puede ahora llegar, cómodamente, a la Reserva Ecológica, atravesando las hermosas avenidas arboladas de la Costanera Sur y los parques bien cuidados. Lo que antes eran calles con tránsito desordenado y terrenos abandonados es ahora un paseo no solamente encantador sino también funcional para el cruce peatonal. La Casa Rosada se impone como mojón que organiza el entorno. Un espacio urbano muy logrado. Hermoso. Hacia el norte, el Centro Cultural Kirchner; hacia el este, las torres de Puerto Madero. Por debajo, la nueva autopista semienterrada que agiliza el tránsito. Pero la armonía y el encanto se ven ahora destruidos por la vandalización. La hermosa y gigante fuente sobre la avenida Ingeniero Huergo, frente a la fachada este del edificio de la Aduana, a la altura de la Universidad Católica en Puerto Madero, fue objeto de resentimiento y odio. Muchas losas del mármol negro que cubren la fuente yacen rotas y apartadas del lugar. El agua ya no corre, todo es desolación. “Hasta los helechos tienen agua...”, se oyó decir hace un tiempo. ¿Será que las manos anónimas oyeron al señor presidente de la Nación pedir perdón por la ciudad opulenta y se sienten incitados a hacer justicia? Es muy triste y frustrante. No se trata de robar bronces para venderlos, delito que uno podría entender en el contexto de pobreza. En este caso, no. Creo ver claramente la desidia en la educación. Son ignorantes –no advierten que su accionar los involucra en el efecto–, víctimas tal vez del adoctrinamiento de políticos inescrupulosos y saqueadores del Estado. Sus encantamientos perversos enceguecen a gran parte de la población, que en su condición de excluidos no entienden que la ciudad de Buenos Aires nos pertenece a todos, es la capital del país. Es muy triste, es desesperante.

Walter Junco

walterjrjunco@gmail.com

En la red

El escándalo de la vacunación vip

Facebook

“No se olviden de esto: 51.000 muertos y dos millones de infectados”- Juanjo Delaloye

“¡Una gran vergüenza!”- Stella Maris Bontempi

“Bien que lo echen al ministro, pero no alcanza, ¿o es que no hay delito?”- Rubén Mario Eceiza

“Más de lo mismo”- Silvia Dal Cantón

“Menos mal que teníamos ministerio”

Rodolfo Alfredo Rueda

