De los lectores: cartas & e-mails

Un año de pandemia

Hace un año nos pusieron en pausa. Nadie puede aún saber a ciencia cierta si valió la pena tanto encierro, son muchas las vidas que se perdieron, pero también seguramente muchas las que se salvaron. La incertidumbre y la angustia se apoderaron de nosotros. Perdimos la libertad hasta en lo más mínimo. Sin abrazos ni besos, dejando solos a los enfermos y sin despedirnos de nuestros muertos. Hemos atravesado días muy duros, en soledad, con colegios cerrados, pérdida de miles de empleos y muchas empresas quebradas. Todo será una difícil cuesta a remontar y ojalá la vacunación sea el punto de partida para recomponer todo aquello que se haya roto.Mientras tanto, vale un aplauso para todos los argentinos que más allá de las diferentes posturas ante la política nos supimos unir, cumpliendo con las reglas, en beneficio del otro.

¡Viva la Argentina!

Susana Mastronardi

DNI 12.276.049

Despliegue policial

Por suerte M. apareció viva y sana, motivo de alegría para todos. No me interesa entrar en la polémica de la pobreza, de la situación de calle de los chicos y del Estado ausente. Simplemente me llamó mucho la atención el impresionante despliegue policial en Luján. Llegué a contar no menos de 20 motos, 15 móviles policiales, más centro logístico y ómnibus con efectivos. Parecía más una cacería a un comando narco o de asesinos que una búsqueda de un cartonero con una niña. Un despliegue inusitado, realmente montado para la tribuna. Y a pesar de todo esto a la niña la terminó encontrando una vecina y un camionero… sinceramente no sé qué pensar.

Marcos Baccanelli

DNI 93.477.477

Despliegue policial II

Considero un grave error los comentarios negativos en los medios sobre las fuerzas de seguridad aplicadas a la búsqueda de la niña M. Se informó profusamente que, a pesar del gran despliegue policial, quien la encontró no fue un policía sino una vecina de Luján. Ahora bien, para evaluar correctamente a la policía en este caso es muy importante tener en cuenta dos circunstancias claves: en primer lugar, la calidad de indocumentado y en situación de calle del cartonero Savanz, que no les permitió utilizar numerosas herramientas técnicas que hubiesen facilitado mucho la búsqueda; y en segundo lugar, la enorme diferencia de número entre los efectivos policiales aplicados, alrededor de mil, y la población general de la zona donde se efectuó la búsqueda, centenares de miles. Y si bien es cierto que no todos los pobladores se ocuparon activamente del tema, una gran parte sí lo hizo gracias a que estaban muy bien informados del caso por la enorme profusión mediática que tuvo. En consecuencia, que quien los haya descubierto haya sido un vecino era lo más probable.

Héctor Ferazza

DNI 93.466.311

Mercado Libre

La pandemia a varios nos hizo “recalcular” sobre cómo queremos vivir, qué priorizamos, y dónde es el mejor lugar para nosotros y nuestros hijos. Lamentablemente, en la Argentina me doy cuenta de que son muchas cosas de las que ya no nos asombramos: corrupción hasta en la aplicación de vacunas, ley del más vivo, valores del día a día que se perdieron, etcétera. Me repito día a día que no quiero ser la ranita que se acostumbra y se termina muriendo en el agua que va hirviendo… Ayer leí que a Mercado Libre –una empresa que aportó al fisco argentino 75.000 millones de pesos, registró 3000 nuevos empleos, tercerizó servicios con unas 10.000 pymes y es considerada la mejor empresa para trabajar (Great Place to Work)– los “aliados” del Gobierno le quieren meter “palos en la rueda”.

¿Podremos tener alguna vez un país donde se potencie para arriba? ¿Que al que le va bien le reconozcamos ese esfuerzo, y lo alentemos a seguir creciendo, ya que eso contagia?

Sigo “recalculando”, me gustaría un país donde nos enfoquemos en cómo crecer (tanto personal como profesionalmente), en hacer proyectos a mediano-largo plazo, y en poder disfrutar así de nuestros hijos, familia y amigos.

Ana Aftalión

DNI 22.252.232

Pacientes de riesgo

Después de leer y escuchar todas las comunicaciones vertidas acerca de la vacuna contra el Covid-19, he tomado nota de que no hay fecha ni ningún turno ni programa especial para “personas con diferentes capacidades”. Espero que dejen de lado, al menos en este caso, el patoterismo, los dedos acusadores y las excusas, y puedan informar rápidamente soluciones para esta circunstancia. Como profesor de magia de un grupo de personas con capacidades especiales único en el mundo, que realizo ad honorem desde 1987 en el Centro Cultural Recoleta, solicito en forma urgente y “especial” se les otorgue la posibilidad de vacunarse. Mi grupo de alumnos oscilan entre los 35 y 60 años y en su mayoría padecen patologías de base, lo cual los transforma en pacientes de riesgo, al igual que todas las personas con diferentes capacidades que habitan esta querida patria. Ojalá se pueda dar una rápida solución.

Julio Dellepiane Rawson

DNI 4.515.523

Peligro en el aire

Días atrás una noticia me causó preocupación, al evidenciar un problema de vieja data, aún no resuelto. Se trata de las interferencias al sistema de aterrizaje por instrumentos, ILS (Instrument Landing System), del recientemente rehabilitado Aeroparque Jorge Newbery. Hubo dos estudios previos en los cuales participé. El primero, en 1988, discontinuado a mediados de 1989. El segundo, a comienzos del presente siglo, fue un trabajo más extenso, llevado a cabo por una comisión integrada por la Fuerza Aérea, el entonces Comfer y la otrora CNC. La comisión realizó una treintena de reuniones, al cabo de las cuales produjo una serie de recomendaciones destinadas a preservar la calidad de las operaciones de aeronaves en vuelo y, principalmente, en las maniobras de aproximación y aterrizaje, enfatizando la indicación del eje de pista y las comunicaciones torre-cabina. Las conclusiones emanadas de la comisión fueron objetadas por algunos radiodifusores y hubo una causa que recayó en el juzgado que se encontraba a cargo del entonces juez Norberto Oyarbide, quien, desconfiando de lo actuado, pidió informes a la oficina regional de la OACI, con sede en Lima, Perú. La respuesta vino a corroborar lo dicho y hecho por la comisión de marras. En esta nueva ocasión, las tareas quedaron inconclusas.

Como bien lo dijera José Hernández, nunca se achican los males, van poco a poco creciendo. Hoy, a más de tres décadas de aquel primer intento, el tema vuelve a estar sobre la mesa, y la solución no aparece a la vista. La administración de frecuencias conlleva, como mínimo, tareas que tienen que ver con la normalización; atribución de bandas; asignación de frecuencias; comprobación de las emisiones, y coordinación internacional. Dichas tareas deberían ser llevadas a cabo por profesionales. Las emisoras deberían cumplir con la recomendación UIT-R SM.1009-1, del Sector Radiocomunicaciones de la UIT; a la cual alude la norma técnica aprobada por Resolución 142 SC/96. Para exponerlo en términos simples, la recomendación citada indica que la probabilidad de interferencia crece con la cercanía de la emisora al localizador; cuando la frecuencia se acerca al extremo superior de la banda (108 MHz), o cuando aumenta la potencia de la emisora de FM; ya sea que estos factores se verifiquen en forma separada o conjunta. La acción conjunta aumenta la probabilidad de ocurrencia; y la presencia de emisoras no autorizadas complica aún más el panorama. Tal el caso referido en la reciente publicación, que alude a las interferencias tanto en Aeroparque como en Ezeiza. La consecuencia de un mal funcionamiento del localizador, por causa de la interferencia, podría ser un accidente aéreo. Sobre el particular el primer párrafo del artículo 190 del Código Penal reza: “Será reprimido con prisión de dos a ocho años el que a sabiendas ejecutare cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una nave, construcción flotante o aeronave”.

Por el bien de todos, ¿no convendría encarar este asunto con la cuota adecuada de seriedad y con personal especializado?

Osvaldo Beunza

DNI 7.776.519

Síndrome de Down

Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down. “Lo que importa es que sea sanito...” vs. “lo importante es el milagro de una vida que llega a este mundo”. La primera frase, tan internalizada, deja afuera a todos los niños que no cumplen con el modelo esperado de normalidad o salud, pero que sus vidas son igualmente dignas y valiosas, y su llegada al mundo es igualmente un milagro. ¿Por qué esto asusta tanto? Una sociedad que levanta la bandera de la diversidad, ¿por qué el Síndrome de Down comienza a estar en extinción y parece ser una tragedia a eliminar? Recibir un hijo con limitaciones nos invita a abrazar los caminos que la vida nos trae, convirtiendo las dificultades en desafíos, aprendiendo a construir día a día una felicidad que no requiera sacar de nuestro camino lo que interfiere en nuestros proyectos individuales. Descubrir que muchas veces en un hijo con limitaciones hay un enorme tesoro para la felicidad, la transformación interior y una sociedad mejor.

Roberta Correas

DNI 24.754.522

