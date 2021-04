Convivir con el Covid y el juez Recondo

Tristeza

Vivo en la provincia de Buenos Aires. Recorriendo las calles me inundó una gran tristeza y desazón al verlas nuevamente sin niños ni jóvenes con sus carpetas y cuadernos caminando hacia la escuela. Soy docente, ya llegando a mis 60 años, y creo que no hay peor imagen que un barrio, un país sin sus chicos deseosos de aprender. Hoy, cuando el calorcito del verano aún persiste, el sol aún calienta nuestras calles, veredas y patios escolares, donde los niños podrían aprender jugando al aire libre, cantar y bailar asimilando los sonidos de las letras, escuchar a su profesora de historia o geografía sentados en un patio, están encerrados, algunos quien más frente a un dispositivo electrónico, quien menos sin la posibilidad siquiera de continuar sus aprendizajes.

Me siento muy triste y apenada como tantos padres, docentes, niños y jóvenes de nuestro querido país.

María Arabetti

DNI 14.897.452

Sueños por cumplir

Al señor presidente de la Nación quisiera decirle que tengo 37 años, soy una persona con discapacidad neurológica crónica desde mi nacimiento y hasta el último día de mi vida. Como secuela de mi discapacidad no puedo caminar como lo hace el común de la gente sin discapacidad y, por tal motivo, me movilizo en silla de ruedas hace 31 años. Esta condición no me impidió tener una vida normal con sus consecuentes logros. Soy abogada especializada en discapacidad hace más de una década y tuve una vida con aciertos y errores, como todos. Lógicamente, lo que logré fue gracias a mi fuerza de voluntad; a mis padres, que solventaron mis estudios, y a mi hermana, que jamás me inferiorizó y es quien me alienta a seguir adelante con cada proyecto de vida que tengo.

Entiendo lo que nos ocurre y quisiera vacunarme para volver a mi lugar de trabajo, al cual no puedo volver hasta no estar debidamente inoculada.

Tengo muchos sueños por cumplir, por favor, no los deje morir por llegar tarde.

María Belén Zarza

mariabelenzarza@gmail.com

Convivir con el Covid

Cuando el Covid entra en tu casa… se adueña de tu mundo. El tiempo se vuelve medible como nunca antes, todo es 24 horas, 48, 72, 7 días, 10 días, 14 días… y en el medio “uno”, con miedo. El mundo se llena de antónimos: detectable, no detectable; positivo, negativo; fiebre, no fiebre; sintomático, asintomático… Y cuando finalmente llega el alta, aparecen los efectos pos-Covid. Claramente deberemos aprender a convivir con él, porque no quiere dejarnos…

Y en el mientras tanto, aprendizaje puro: la importancia de cuidarse, del cuidado individual, del uso del barbijo, de la buenísima predisposición de los médicos, del amor de la familia, del cariño de los amigos…

Eso sí, si te veo sin barbijo, sin respetar el distanciamiento, no voy a ser amigable, porque yo lo tuve y mi familia también. Y nosotros siempre nos cuidamos.

Amalia Arrechea

DNI 22.991.378

El juez Recondo

Nadie que conozca la trayectoria y el pensamiento del doctor Ricardo Recondo puede dudar de su buena fe y rectitud en su desempeño como consejero de la Magistratura, en representación del estamento de los magistrados. Sin embargo, han insinuado que negoció el acuerdo de su mujer en el Senado, por su voto en la conformación de dos ternas políticamente sensibles que fueron remitidas al Poder Ejecutivo con su aval y el del doctor Juan Culotta, también representante del estamento judicial en un caso y por la casi totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura en el restante supuesto. Totalmente inexacta la versión de una negociación personal. El pliego de su cónyuge estaba en el Senado desde 2018 para su renovación y las vacantes cubiertas se hicieron con los primeros candidatos por orden de mérito correspondientes a cada concurso, más allá de que nos pueda generar cierta resistencia o duda la imparcialidad de esos nuevos integrantes del Poder Judicial. Los magistrados que representan a los jueces en el Consejo de la Magistratura no quisieron volver a repetir lo que ocurrió en el período de 2011 a 2015, en el cual no se cubrieron vacantes por falta de acuerdo en el Consejo, que debía remitir las ternas al Gobierno y donde las vacancias alcanzaban a más de un tercio de los tribunales, dificultando el normal funcionamiento de la Justicia.

La ciudadanía puede sostener que ese estamento en el Consejo de la Magistratura actuó ingenuamente o pensaron que los consejeros que responden al oficialismo también tenían la autonomía de la que gozan ellos para cubrir otras vacantes de jueces, pero nunca que actuaron de mala fe o en el caso puntual del doctor Ricardo Recondo por un acuerdo espurio a favor de su cónyuge.

Raúl Aguirre Saravia

DNI 12.548.198

Rugbiers

La nota “Cuatro rugbiers en mi carpa” en el suplemento El Berlinés del domingo pasado me generó mucha tristeza como hombre de rugby. La autora ubica al deporte de toda mi vida en el último puesto de su ranking, adjudicándole violencia y valores vacíos. Sentí impotencia ante calificativos tan injustos. Se ignora el juego leal a pesar del gran contacto físico, el respeto al referí, la camaradería del tercer tiempo, la convivencia de ambas hinchadas en la misma tribuna, y tantas otras virtudes destacables en el mundo de la ovalada. Percibí que los gravísimos hechos que en los últimos tiempos tuvieron vinculación con el rugby, y que generaron una sentida autocrítica, tiñeron todo de negro en la creencia general e ignoraron sus innegables logros. Como sostiene la protagonista, la convivencia con los seis exrugbiers en su expedición de montaña ayudó a desterrar en pocas horas su prejuicio. Es esperanzador que el mayor conocimiento de un deporte y sus protagonistas, producto en este caso de un hecho casual como el comentado, transforme aquellas percepciones apresuradas. Aunque genera desilusión que serán muchas más las personas que no podrán compartir esas vivencias transformadoras.

Milo Perasso

DNI 21.173.758

En la red Facebook

El Gobierno anunció 87.000 créditos para la construcción

“¿Créditos? Y con qué van a pagar si no hay trabajo”- Malicha Correa

“Muy bueno para los que alquilan...”- Nilda Viviana Zarco

“También anunció 20 millones de vacunados para fines de febrero...”- Fernando Javier Fernández

