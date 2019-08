De los lectores: cartas & e-mails

Un futuro previsible; "Concepto horrible"; Caminos; Cuidar a Sandra Pitta; Guillermo Moreno; Pensar al derecho; Empujando el carro; Opciones; Candidatos y aborto; No contestan; Veganos

Un futuro previsible; "Concepto horrible"; Caminos; Cuidar a Sandra Pitta; Guillermo Moreno; Pensar al derecho; Empujando el carro; Opciones; Candidatos y aborto; No contestan; Veganos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de agosto de 2019

Las PASO

Un futuro previsible

En el proceso electoral que comienza este próximo domingo los argentinos tendremos la opción de consolidar las bases para un futuro previsible para nuestros hijos y nietos o de volver a un pasado reciente que transformó en incierto y preocupante ese futuro. El voto de los argentinos en estas circunstancias tiene una crucial importancia.

Además de ser necesaria una concurrencia masiva hay que emitir dicho voto con realismo y desprovisto de apasionamientos de escaso sentido patriótico.

La única verdad es la realidad y los problemas de la realidad se resuelven con la verdad.

Carlos Alberto Castriota

DNI 10.627.447

"Concepto horrible"

"La seguridad jurídica es un concepto horrible". Esta fue la frase expresada por el actual candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof en abril de 2012, en oportunidad del desalojo del directorio de YPF por parte del gobierno que integraba. Considero importante que los votantes de la provincia tengan en cuenta esto a la hora de emitir el sufragio, porque gracias al concepto de seguridad jurídica los ciudadanos podemos tener la garantía que nos dan las leyes de una nación. La seguridad jurídica es el principio básico del derecho y de la sociología del derecho, que también delimita las facultades del poder público, garantizando límites a las posibles arbitrariedades de quienes ejercen el poder. Por lo tanto, es un concepto esencial a las democracias para lograr sociedades más justas. Solo los regímenes totalitarios descreen de él.

Víctor Parigi

DNI 7.597.106

Caminos

Si el amplio espectro del electorado comprende mayoritariamente el significado de la democracia, la división e independencia de los poderes, el apego a las leyes, el respeto al disenso, el valor del diálogo, la importancia fundamental de la educación, la reinserción de la cultura del trabajo, la responsabilidad y eficiencia con la que cada ciudadano hace su aporte a la sociedad, las dificultades y complejidad que lleva el proceso para que un país sea creíble y confiable, respetando sus convenios, honrando sus contratos. Entendiendo esto será fácil pronosticar el resultado de las próximas elecciones. De lo contrario tomaremos un camino que difícilmente nos lleve a una verdadera república.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

Cuidar a Sandra Pitta

Solamente la soberbia y la ya comprobada fallida ideología de que gobierno y Estado se deben ocupar de todo y de todos pueden haber llevado a Alberto Fernández a prometer a la señora Sandra Pitta que la iba a cuidar y no le iba a pasar nada si él era elegido presidente. ¿Se imagina el señor Fernández todos los recursos que deberá destinar para que esta señora ni siquiera se resfríe?

Jorge C. Solari

DNI 16.928.574

Guillermo Moreno

El miércoles por la noche asistí a un gran show de Charly García en el Luna Park. Cinco mil personas unidas por el amor a la música de un prodigio. Luego de 45 minutos se cerró el telón, mientras Charly se tomaba un descanso. Durante esos cinco minutos gran parte del público (49%, según mis cálculos) se puso espontáneamente a cantar "¡vamoooo a volveeeé, vamoooo a volveeé!". Más allá de lo desagradable que me pareció haber traído la grieta a un lugar donde estábamos todos unidos en armonía, se me vino a la mente la imagen del exsecretario de Comercio del gobierno anterior, Guillermo Moreno, porque si hubiera estado allí seguro que en ese momento no hubiera cantado. La condena de "inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar cargos públicos", dictada por la Cámara Federal de Casación y aplicada a este exfuncionario prepotente y patotero, fue en mi opinión un sano indicio de que la Justicia ha comenzado a funcionar. Un fallo ejemplar ante una conducta inaceptable.

¡Él (Guillermo Moreno) no va a volveeeé!

Roberto Sambrizzi

DNI 23.967.931

Pensar al derecho

Hace ya mucho tiempo que los argentinos nos ocupamos y preocupamos por el dólar, la tasa de interés, el riesgo país, es decir, solo de las variables económicas. Por supuesto que eso es muy importante. Nadie puede vivir con sus necesidades básicas insatisfechas, y la cobertura de esas necesidades depende mucho de esas variables. Nuestro problema es que pensamos al revés. Cuando se fundó la Nación todo era precario: el mobiliario del Cabildo tuvo que ser completado con muebles prestados, y la independencia se proclamó en una casa de familia también proporcionada por ciudadanos de Tucumán. No había dinero, es verdad, pero sabíamos a dónde ir. Fundamos la Nación, armamos su ejército, logramos la independencia, consolidamos un sistema político en 1853, y recién después fuimos el destino soñado de miles de inmigrantes y el granero del mundo.

Pensemos al derecho y no habrá noticias falsas, ni trolls, ni nada parecido que nos aparte del camino. Y no nos olvidemos de reclamarles lo que se llevaron a muchos políticos que hoy pretenden hacernos creer que vuelven al ruedo "sinceramente".

Jorge Alberto Funes

DNI 5.077.354

Empujando el carro

Tuvimos el honor y la satisfacción de participar de la reunión con el presidente Macri, Rodríguez Larreta y Santilli, en "los encuentros de cercanía" programados por el gobierno de la ciudad, y poder trasmitir, con fuerza y respeto, nuestras preocupaciones. Al final del encuentro le comentamos lo siguiente: "Cuando hace varios años en el tránsito por nuestras vidas de trabajo, vimos a lo lejos una pequeña luz que nos iluminaba el camino a seguir, entonces livianos y sostenidos por nuestras convicciones, nos subimos al carro de la esperanza.Ya en el gobierno nacional, se diluían las expectativas por la sorpresa de la realidad transferida y la carga se hizo más pesada, entonces el esfuerzo del presidente Macri y su gente se hizo más dificultoso. Del barro original pasamos a la tierra seca y de allí estamos entrando al pavimento de la ruta, con dirección al país que fuimos, grandes y respetados por el mundo".

Por eso le pedimos al Presidente "que no se rinda", que no es su carácter, porque gran parte de los argentinos nos bajamos del carro y con los dientes apretados seguimos empujando, porque vemos que estamos llegando y vamos juntos a poner el país donde siempre hubo de estar.

Martín Sáenz Valiente

DNI 4.289.445

Opciones

Los argentinos estamos obligados a votar en las elecciones primarias. Creo que las PASO son una gran herramienta y como tal deben darnos una oferta de candidatos, para que los ciudadanos optemos por los que luego competirán en elecciones generales. ¿Para qué debemos votar ahora si casi no hay primarias? Solo para que los candidatos sepan si están más o menos cerca. Ellos pretenden darles un valor más importante, pero no es así. Todo puede cambiar. Quienes en algún momento ganaron las PASO luego terminaron derrotados.

Nosotros, como siempre, quedamos atrapados en el medio. Y obligados a ir. ¿No sería equitativo, entonces, obligar a los partidos políticos a que presenten más de una opción? Ahí tendría mucho más sentido.

Diego F. Pasman

pasman.diego@gmail.com

Candidatos y aborto

Solo quisiera transcribir un pequeño párrafo de una carta que en su momento hiciera llegar Joseph Ratzinger (ahora papa emérito Benedicto XVI) a los obispos de los Estados Unidos en 2004, y que creo oportuno recordar ahora, en vísperas de las elecciones PASO: en nuestro país: "Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal, y tan indigno para presentarse a la Sagrada Comunión, si deliberadamente votara a favor de un candidato precisamente por la postura permisiva del candidato respecto del aborto y/o la eutanasia". Y añade: "Cuando un católico no comparte la posición a favor del aborto o la eutanasia de un candidato, pero vota a favor de ese candidato por otras razones, esto es considerado una cooperación material remota, la cual puede ser permitida ante la presencia de razones proporcionales".

Dolores Seeber de Castaños

DNI 4.136.844

No contestan

Desde hace varios días llamo tres veces al día a Aerolíneas Argentinas para pedir una silla de ruedas. Todas las veces me dejan 40 minutos esperando al teléfono y luego se corta. Siento mucha impotencia. En nuestra línea de bandera, cuyos empleados hacen paros y demandan tantas cosas, no contestan el teléfono. Quiero que se sepa. No puede ser.

Clara Rut Halac

DNI 6.256.926

Veganos

Cuando oigo a estos jóvenes idealistas veganos pidiendo que no se coma carne, lo que estoy escuchando es que quieren que sacrifiquemos los más de 100 millones de cabezas de ganado que hay, ya que, si no se consumiera carne, habría que reconvertir la producción ganadera a producción agrícola, por lo tanto, la pregunta es... ¿qué hago con las cabezas de ganado?

Obviamente hay dos respuestas: o las mato o se las envío a los veganos a sus casas para que las cuiden, con el amor y respeto que se merecen.

Fernando Menéndez Behety

DNI 11.675.898

En la Red

Pichetto: "Si gana Alberto Fernández, Cristina Kirchner manejará la economía"

Facebook

"Ella es asé, ¡acuérdense de cómo era con Boudou" - Alicia Vega

"Además, tendrá el indulto tan esperado y seguirá reinando la impunidad en la Argentina" - María Teresa Iglesias

"Te quedaste corto, Pichetto, ella va a controlarlo todo" - Guillermo Consorti

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)