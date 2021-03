De los lectores: cartas & e-mails

Sarmiento

Felicito a la nacion por su editorial sobre la figura de Sarmiento. El gran sanjuanino es, quizás, el prócer que más necesitamos evocar en estos días de tensión republicana y desdén por el progreso de la Nación. Facundo es un libro liminar para entender la Argentina moderna y, sin embargo, las nuevas generaciones no lo leen y, lo que es más grave, lo desconocen, porque no figura en ninguna bibliografía recomendada en el nivel secundario y superior de la educación formal en el país, salvo que sea mencionado en clase, como algunos docentes universitarios hacemos frecuentemente. Seguramente ello ocurre pues ninguno de nuestros políticos–o la gran mayoría de ellos– podría verse reflejado en semejante figura y mucho menos compararse con su estatura ética e intelectual.

Raúl E. Vaccaro

Incoherencia

Ayer leí en la nacion un discurso que pronunció el Presidente en homenaje a trabajadores desaparecidos durante la última dictadura militar. Me sorprendió su incoherencia. Mencionó que en su espacio político quieren vacunas para todos. Creo que no han sido muy eficaces en conseguirlas. De las pocas vacunas que llegaron, muchas se utilizaron para personas a las que no les correspondía según las reglas establecidas. El único mérito era que pertenecían al espacio político que él integra. Dijo también que la oposición pretende que las dosis se paguen. No vi nunca una declaración en tal sentido. Afirmó que siguen creyendo en la democracia y que siguen ampliando derechos. Sin embargo, cada vez hay una mayor restricción de derechos para ejercer una industria lícita e incluso para transitar. Además de otras restricciones que sería largo enumerar. Luego mencionó que este discurso generaba grieta. No le quepa la menor duda, que el presidente de la Nación, de todos los argentinos, haga una distinción de una fila nuestra y una “fila de ellos” es obvio que genera una división fuerte. Cuestionó a los que tiemblan ante la posibilidad de que la Argentina sea más igualitaria. Es cierto, tiemblo ante la posibilidad de que seamos todos más pobres para ser más igualitarios. Añoro la Argentina que crecía y con ella sus ciudadanos. También pidió recordar a los trabajadores desaparecidos. Ni una palabra para los empresarios asesinados, secuestrados, lo mismo que los militares y la gente común que murió por bombas colocadas por terroristas. Creo que discursos como este no ayudan en lo más mínimo a la reconciliación de nuestro país. Muy por el contrario, aumentan la grieta hoy existente.

Gustavo Pittaluga

Listas negras

Los abajo firmantes, integrantes del Servicio Exterior, queremos aclarar los conceptos publicados en

la nacion en su edición de ayer, en la que se menciona la supuesta existencia de “listas negras” en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La nota toma como base de sus afirmaciones la intimación a jubilarse cursada a varios funcionarios del Servicio Exterior. Deseamos señalar al respecto cuál es la normativa que tiene el régimen previsional aplicable a los diplomáticos argentinos. El Poder Ejecutivo puede intimar a jubilarse a todos los funcionarios que hayan cumplido los 65 años de edad. Puede asimismo, permitirles permanecer en actividad hasta cumplir los 67 años, en el caso de los funcionarios con categoría de ministro plenipotenciario, y hasta los 70 años, en el caso de los embajadores. Por su parte, los funcionarios pueden jubilarse a partir de los 65 años, pero, de no ser intimados a jubilarse, pueden permanecer en actividad hasta los 67 y 70 años, de revistar en las categorías arriba indicadas. En todos los casos mencionados en la nota se han cumplido estrictamente los recaudos legales, por lo que la intimación a jubilarse no supone persecución alguna.

Hernán Patiño Mayer

Victorio Taccetti

Incompetentes

El ciudadano puede ser de izquierda, de derecha, liberal, desarrollista o cualquier otra tendencia que respete el orden establecido. Esto incluye la ley vigente y el sistema institucional. Quien pretende ser dirigente y candidato a ocupar funciones de responsabilidad gubernamental, cualquiera sea su tendencia, tiene, además, que ser competente; es decir, saber gobernar. Lamentablemente la gran mayoría de nuestros gobernantes, en términos generales, son incompetentes, no solo en la materia que les toque abordar, sino en cuanto a su capacidad para distinguir lo que está bien de lo que está mal y de recurrir a ciudadanos idóneos para asesorarse. Y su incompetencia se vuelca a la opinión pública, a la opinión periodística y hasta a la “ilustrada”. Una ensalada que confunde en lugar de esclarecer, sobre todo a los jóvenes. En una cuestión trascendental como es la pandemia que estamos padeciendo, casi todos los gobernantes se han comportado de un modo absurdo y disparatado, con el resultado de que al cabo de un año tenemos miles de infectados y de muertos, ausencia de educación, falta de vacunas (y su canallesca aplicación delictual), crisis alimentaria, creciente inseguridad, desocupación y quiebra de infinidad de comercios e industrias y una pobreza que avergüenza. Pero no se quedan atrás muchos de la oposición, que tampoco lucen muy competentes con sus historias y sus conductas. Hay que discutir y acordar planes en todas las áreas de la vida ciudadana, darlos a conocer, explicarlos y en su caso ponerlos en ejecución. Tal vez el calamitoso estado de la Nación impulse a los ciudadanos a votar, en lo sucesivo, por quienes propongan políticas sensatas y acordadas, dejando atrás enfrentamientos inútiles.

El gobierno nacional, en cambio, está empeñado en destruir nuestro sistema judicial y el equilibrio constitucional entre los tres poderes, con el único propósito de exculpar de seguras condenas a quienes delinquieron y son parte de él o lo fueron en otras épocas.

Guillermo V. Lascano Quintana

Sin amiguismo

En la medida en que los distintos cargos, ministerios o secretarías no sean ocupados por gente idónea, definitivamente la Argentina no tiene solución. La ministra de Seguridad de la Nación es antropóloga; el de la provincia de Buenos Aires, médico; el de Relaciones Exteriores es ingeniero agrónomo, y la lista es larga. Hace falta idoneidad para el cargo y no amiguismo político.

Julio Sánchez Ruiz

