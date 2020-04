De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de abril de 2020

Coronavirus

Esfuerzo despreciado

La creación de otro impuesto seguramente va a entorpecer el manejo en la tormenta para los pocos que queden en pie. Y cuando veo que el Estado fabrica, con emisión monetaria, muchas veces más dinero que el que se recaude con el nuevo impuesto, siento que mi esfuerzo se convierte en desprecio por parte de mis gobernantes.

Rafael López Saubidet

DNI 13.416.528

Ancianos de más de 60

En esta época de cuarentena, donde el tiempo transcurre de una manera diferente y los días de semana no necesitan tener nombre porque todos son iguales o muy parecidos, las noticias son parte importante de nuestras vidas. Las consumamos en pequeña o gran medida, no tiene importancia, porque en definitiva, son siempre las mismas. Cuántos infectados, cuántas muertes, datos, estadísticas, consensos, reportajes, todo está centrado en un mismo tema: coronavirus. Pero dentro de toda esta información -más o menos profesional, científica, u opinable- hay algo que me llama poderosamente la atención, y es la considerable atención y preocupación por la franja de los mayores de 60 años. La denominada población de riesgo, también llamada nuestros viejitos, nuestros ancianos, abuelos, abuelitos, etcétera. Y me pregunto si esto es preocupación verdadera, cuidado preferente, respeto a los mayores o una hipocresía social. Esta reflexión me llevó a consultar a mis amigos (todos entre 65 y 75 años) sobre qué es lo que escuchaban ellos cuando los medios se referían repetidas veces a su franja etaria con los apelativos antes mencionados, y más aún, cuando escuchaban repetir hasta el cansancio que los viejos son altamente vulnerables ante esta pandemia y los que probablemente mueran si contraen la enfermedad.

En el resultado que obtuve de la muestra de 50 personas encuestadas, 45 afirmaron no percibirse como pertenecientes al discurso. Dicen que lo que escuchan es: inutilidad, discriminación, debilitamiento personal, tratamiento de descarte, me voy a morir, soy un minusválido, hipocresía, inservible, repudio, violencia, sensacionalismo, irrespetuosidad, no soy capaz de entender, etcétera. En lo personal, creo que hay que tener mucho cuidado con los discursos. Así como a un niño pequeño lo que se le diga y enseñe en la primera infancia será definitorio para su ser adulto, en la primera parte de este "estar siendo mayor" el tratamiento debe ser cuidadoso, responsable y respetuoso. De ello dependerá la salud emocional en la futura vejez. No nos olvidemos de que el lenguaje, el decir y la expresión generan el ser. Entonces, los comunicadores deberían prestar mucha atención a este punto. Si las personas protagonistas no se sienten reflejadas en los términos utilizados (entendiendo que estos quieren ser usados para cuidar y no para castigar), pensemos si es necesario insistir con palabras que generan emociones negativas en quienes deberíamos proteger. No sea cosa que de tanto utilizar expresiones como "cuidemos a los abuelitos", "pobres nuestros viejitos", "no maltratemos a los ancianos", los que se sentían jóvenes ¡pasen ahora a ser viejos!

Por último, a título de referencia, añado una lista de abuelitos: Alberto Fernández (61), Angela Merkel (65), Harrison Ford (75), Cristina Fernández (67), Sergio Mattarella (78), Donald Trump (73), papa Francisco (83), Richard Gere (70), Bill Gates (64). Y según datos del diario LA NACION del 8 de julio de 2018, el 50% de las pymes en la Argentina pertenecen a abuelitos (datos del Ministerio del Interior).

Diana Soler

DNI 6.267.632

Dilema real

Cuando el presidente Fernández dice que entre la vida y la economía, opta por la vida, en rigor de verdad, plantea una falsa dicotomía. El dilema real que surge es si se escoge morir de coronavirus o de hambre. Si es preferible que aumente algo la mortandad por el Covid- 19 o es mejor que nuestro país se llene de miles y miles de cadáveres en virtud de la hambruna que sobrevendrá si el confinamiento no se detiene a tiempo. Esa es hoy la cuestión y no otra, aunque se advierte claramente lo que el Presidente ha elegido.

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Ejemplo

Uno de los principios básicos de liderazgo es predicar con el ejemplo. Nuestros políticos, de todo color ideológico y expertos en el arte de la oratoria, no se cansan de repetirlo. Entonces, me pregunto por qué no usan barbijos o tapabocas, ni respetan la distancia de dos metros entre sí como queda registrado en las fotografías de las reuniones de gabinete, presentaciones públicas, reuniones de grupos de diputados oficialistas u opositores, etcétera. ¿Pagarán las multas establecidas o solo con esta espada de Damocles sobre sus cabezas comenzarán a cumplir? Una vez más aplica el principio "dime lo que predicas y te diré de lo que careces".

Andrés Scheimberg

DNI 13.080.010

Transporte escolar

Escuché en TV que en las próximas etapas de la cuarentena no se podrán agregar trenes al servicio porque no hay suficientes formaciones. Los ómnibus no pueden llevar más de determinadas personas, como el subte. Pregunto: ¿no se pueden agregar, sobre todo los días de semana, micros escolares? En este momento se encuentran inactivos y serían de gran ayuda. Hay que recordar que se han utilizado para transportar hinchadas a partidos de fútbol y llevar asistentes a concentraciones partidarias o de distintas organizaciones.

Eduardo P. Giorgi

epg591@gmail.com

Ópticas

He sufrido un pequeño accidente casero a raíz del cual se ha roto un cristal de mis lentes y el armazón, con el consiguiente perjuicio para mi visión. No entiendo las razones por las que se autoriza la apertura de las farmacias (o, peor aún, de las ferreterías) y no la de las ópticas barriales, las que, por razones obvias, no generan aglomeraciones. Espero una pronta rectificación de la omisión señalada.

José Horacio Averbuj

DNI 4.446.810

