De los lectores: cartas & e-mails

Coronavirus

Pleonasmo

Pleonasmo es una expresión en la que aparecen uno o más términos redundantes. En sus disculpas por su aval a la agresión verbal que recibió el periodista Jonatan Viale, el presidente Alberto Fernández empleó un pleonasmo, muy reiterado en los medios, al decir "error involuntario". Por definición un error siempre es involuntario. Un error voluntario, es decir, cometido con intencionalidad, solo puede tener como fin un engaño, y por lo tanto adquiere otro rótulo: estafa, fraude u otra figura que implica conducta incorrecta o delictiva. Tan absurdo como decir por ejemplo "subir arriba" o "bajar abajo". Por supuesto, se trata de un mal uso del lenguaje, impropio de un docente universitario, dicho esto con el mayor respeto a la investidura presidencial. Y el primero que debe respetar esto, con ejemplos en todos los terrenos, es el propio presidente de la Nación.

Gustavo Oscar Colla

gustavo.colla@yahoo.com

Compras del Estado

Los conocidos extravíos de diferentes organismos públicos en la gestión de compras y contrataciones revelan con frecuencia la existencia de empresas ad hoc constituidas al solo fin de ser proveedores "todoterreno" del Estado. Cabe recordar aquí a aquel empresario español que, obligado a ponderar de alguna forma a sus flamantes socios, los tituló "expertos en mercados regulados". Si la administración nacional, provincial y municipal no pueden acceder a los productores más eficientes y ofrecer condiciones de pago adecuadas, la solución es mejorar la agilidad y la transparencia de los procesos, dando visibilidad en tiempo real a todas las contrataciones de las diferentes áreas. Nada se resuelve con sumar a gestores privados cuya intermediación es redundante y suma costos al pesado presupuesto de los contribuyentes, es decir, de toda la población.

Norberto Romero

DNI 4.444.524

¿Proteger al anciano?

Mi madre de 89 años cuenta con una tarjeta de crédito otorgada por Banco Comafi, la cual, y como parte de su rutina mensual, ella paga puntualmente luego de cobrar su magra jubilación. Debido a las circunstancias que son de público conocimiento, y al verse privada de continuar con dicha rutina, estaba muy preocupada ya que mediante esa tarjeta ella paga su obra social. Informé a mi madre que no se preocupara, que yo realizaría una transferencia desde mi cuenta a su cuenta para que el banco pudiese cobrar el monto de su tarjeta, cosa que hice. Llamé luego al banco para confirmar que se hubiese realizado el pago y con gran sorpresa me encuentro que no se pudo realizar el pago total de la tarjeta ya que tenía un descuento del 3,5% en concepto de Ingresos Brutos. Mi madre es pensionada de un médico que dio más de 50 años de su vida a la medicina hospitalaria, llegando a ocupar uno de los cargos más altos como director de un importante nosocomio. Cuando inició los trámites de su jubilación le aconsejaron jubilarse como diputado (cargo que ocupó solo tres años, pensando hacer algo más desde ese lugar por la salud pública). Se retiró asqueado de la política, frustrado. Hoy mi madre debe ser mantenida por sus hijas, ya que la jubilación que le permitía vivir dignamente no le alcanza ni para pagar las expensas y la obra social, causándole también una gran frustración.

Pero sí le descuentan Ingresos Brutos.

María Cristina Lederer

DNI 10.154.663

Impuesto del 30%

Una semana atrás, en el discurso del Presidente, entre otros aspectos se anunció que al Gobierno sí les importan nuestros connacionales y que por tanto se están ocupando de los más de 10.000 argentinos varados en el exterior. Aclaró que es un tema muy complejo, porque muchos de ellos se encuentran en lugares remotos y muchos países tienen sus aeropuertos cerrados. Por otra parte, nuestros consulados en el mundo no dejan de atender llamadas de argentinos con dificultades de alojamiento, falta de dinero, de recursos, de medicamentos, etcétera. A todos ellos la pandemia los tomó fuera de nuestro país por razones de trabajo, de estudio, familiares o turismo. Llegan noticias de que nuestros consulados hacen lo que pueden para solucionar temas de medicamentos, alimentación u hospedaje. Pero también se informa que a nuestros compatriotas les hacen completar una declaración jurada ante AFIP para ver si son meritorios de alguna ayuda... Ahora bien, ¿no será hora de suspender el impuesto del 30% a toda compra realizada con tarjeta de crédito en el exterior, para que nuestros compatriotas puedan aliviar y financiar su situación hasta tanto se los pueda traer de regreso? Sería una medida de asistencia simple y efectiva.

Silvio Garbarz

DNI 13.699.282

Dos visiones

LA NACION del 11 de abril trae dos visiones contrapuestas sobre política económica. La primera es la extensa reseña bibliográfica de Ana María Vara exaltando las supuestas virtudes de las recomendaciones estatistas de Paul Krugman, Joseph Stiglitz y Thomas Piketty. Es un empalagoso conjunto de lugares comunes, ya aprovechado al máximo por los diletantes de la economía. No podía faltar la remanida alusión a "las políticas neoliberales". Nadie nunca ha podido mencionar un economista que se haya proclamado neoliberal. Así, la autora no contrapone ni señala ninguno que pueda contrarrestar "la buena batalla" que está librando "una de las grandes troicas de economistas". Lo hace Gustavo Irrazabal en la sección de Opinión. Jesuita, doctor en teología moral, ha estudiado en profundidad los fundamentos morales de la economía. Su nota "Vivir de la billetera de 'mamá y papá'" se inicia con una referencia a la gran economista de Chicago Deirdre McCloskey, quien cita "una vieja y filosa humorada: quien a los dieciséis años no es socialista, no tiene corazón; quien a los veintiséis todavía es socialista, no tiene cabeza". No puedo ser más concreto que Irrazabal: "El Estado no puede amar, ni ser, en sentido propio, generoso ni solidario (a menos que se pueda ser tal con el dinero ajeno, la billetera de papá). Las personas sí (...), cuando la sociedad civil y sus miembros desarrollan una preocupación sincera por el bien de los demás, la vida comunitaria florece y se crean condiciones de cooperación social esenciales para una economía pujante en beneficio de todos".

Luis Zemborain

DNI 8.362.777

