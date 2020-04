De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2020

Coronavirus

Artículo 36

Hace años que nos enteramos a través de la prensa de hechos de corrupción que, salvo honrosas excepciones, vemos que con el tiempo quedan en la nada. Últimamente hemos tenido dos episodios, uno en el orden nacional y otro en la CABA, y llama la atención que muchos traten tan livianamente estas cuestiones cuando la propia Constitución, en su artículo 36, dice: "Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento...". Es decir que lo considera tan grave como para considerarlo un atentado al sistema democrático.

Sería positivo que tanto el Poder Judicial como los distintos poderes en los que se haya cometido este delito cumplieran con el mandato constitucional y le dieran a este tema la importancia que tiene.

Gustavo Pittaluga

guspittaluga@gmail.com

Espera en el exterior

Junto con otros 250 argentinos en Japón y decenas de miles en todo el mundo seguimos varados y a la espera de la decisión del gobierno argentino de permitirnos el regreso en los vuelos de línea que tenemos contratados. Ya pasó más de un mes, muchos tenemos situaciones apremiantes y no tenemos respuestas ni vemos un plan ni cronograma para todos. Es difícil creer en las declaraciones del canciller Solá cuando vemos tal nivel de improvisación en todo. Necesitamos volver a casa. Los argentinos de afuera no pedimos que nos manden aviones gratis, sino que permitan ingresar nuestros vuelos. Queremos hacer la cuarentena obligatoria y volver a nuestros trabajos y familias. Es nuestro derecho como ciudadanos argentinos retornar a nuestro territorio.

Alejandro Trinidad

DNI 30.526.075

Ingresos recortados

Señor Presidente, respeto y estimo que su trabajo en este momento es terrible y de gran responsabilidad, mucha más de la que habrá pensado al asumir este gobierno. Soy una ciudadana de 74 años como tantas que vive de una pensión mínima y del alquiler de un local que en este momento el locatario no puede pagar por tenerlo cerrado por esta cuarentena. Su rubro es ropa y artículos para celulares e informática. Debido a esto, el próximo mes deberé renunciar a la empresa de medicina prepaga de la que soy socia desde hace más de 40 años, y en este momento me siento mal y muy vulnerable por ello. Ustedes han manifestado su especial interés por el bienestar de la gente mayor, por eso le pido que permita la apertura de los comercios y nos permita continuar, con los cuidados correspondientes, con una mínima tranquilidad en lo que nos queda de vida. Gracias a Dios no me hace falta que nadie me ayude para hacer compras ni trámites, sí me hace falta el ingreso monetario que me corresponde.

Lilian A. Paz

DNI 5.170.279

Distanciamiento

Es importante aclarar e instalar el concepto de que lo que se nos pide en este momento es "distanciamiento físico". Esto no debe ser llamado distanciamiento social ni mucho menos interpretado como tal. Por el contrario, estamos frente a una gran oportunidad para lograr un mayor "acercamiento social". Dentro del importantísimo rol que juegan los medios de comunicación deberían comprometerse a rebautizar el concepto de distanciamiento social por el de distanciamiento físico. Debemos lograr un mayor acercamiento social.

Manuel de Vedia

manudevedia@gmail.com

Donaciones

Sería aconsejable que las donaciones de sueldos u otras colaboraciones prometidas por funcionarios públicos a causa del coronavirus fueran aportadas a un fideicomiso creado al efecto difundido mediante una página web de libre acceso. El fiduciario debería ser una persona física o jurídica privada de honorables antecedentes. Volveríamos a creer en algo.

Eduardo Malvar

malvaredu@hotmail.com

Material pedagógico

Al supervisar la tarea online de mis hijos de 12 años (séptimo grado) observé lo mal que se ponían al ver un fragmento de tortura explícita del film La noche de los lápices, calificado apto para mayores de 16 años. El link está en el libro Biciencias 7, de Editorial Kapelusz, y es entregado por el programa Leer para Crecer, del Ministerio de Educación del GCBA. Solicito a las autoridades mayor cuidado al seleccionar material no apto para menores.

Manuel Vetrone

DNI 13.512.812

Premio, no castigo

¿Por qué fracasó la tentativa del GCBA de limitar al máximo la salida de los mayores de 70? Porque con retrógrada mentalidad autoritaria no lo plantearon "como premio", sino como castigo. "Si llamás a un voluntario y te quedás en casa, este mes no pagás el ABL, y además, seguimos vivitos y coleando", podría haber sido la consigna, o alguna similar. Y hubiera sido exitosa. ¿O acaso, según las propias palabras del jefe de gobierno, no importa más "salvar vidas" que recaudar impagables impuestos?

Adrián A. Klas

aklas@fibertel.com.ar

Médicos cubanos

Hay 100 médicos en el exterior que quieren venir a nuestro país y no se preocupan en que esto suceda. Hay miles de estudiantes recibidos a los que la burocracia no les entrega sus títulos. Nada tiene que ver la política, ¡son decisiones de ordenamiento práctico de los recursos!

Martín Sáenz Valiente

masavadro@gmail.com

Remanso

En medio de la crisis que estamos viviendo y de las noticias preocupantes y desalentadoras que recibimos todos los días, agradezco las notas que escribe Pablo Gianera. Son un remanso, un aliciente intelectual y espiritual que me lleva a interesarme por temas que hacen tanto bien al espíritu.

¡Muchas gracias!

Patricia Méndez Grierson

DNI 4.728.869

