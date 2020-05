De los lectores: cartas & e-mails

Cambios improbables; Voto electrónico; Día del Trabajador; Esperas en el frío; Funcionarios; Prisión domiciliaria; Síndrome de Down; Inglés y español

Coronavirus

Cambios improbables

He leído muchas opiniones -de sociólogos, ensayistas y demás- que auguran cambios positivos para la humanidad cuando la pandemia que la azota haya pasado. Lamento no atisbar esa posibilidad para nuestro país mientras no se renueven profundamente sus clases dirigentes, especialmente su clase política. En la órbita administrativa, es decir, la que depende del Poder Ejecutivo, se ha lucrado escandalosamente con las compras del Estado para atender la crisis, y todo hace pensar que la red de corrupción se extiende mucho más allá de la docena de funcionarios cesanteados. En cuanto al Poder Legislativo, ni siquiera pudo tratarse la posible rebaja de las dietas de los legisladores (sí se dispuso un increíble aumento a aquellos empleados que asistan al Congreso). De los trabajadores de la salud y de la seguridad que arriesgan su vida todos los días nadie se acuerda. En el ámbito del Poder Judicial -que sigue de feria, pero se hace tiempo para liberar homicidas y violadores-, la única contribución económica ha sido insignificante: la rebaja temporal del 25 % de los haberes de únicamente los cinco jueces de la Corte.

¿Alguien atisba cambios? Yo no.

Daniel Zolezzi

dezolezzi@gmail.com

Voto electrónico

Con relación a la carta "Parlamento virtual " del domingo pasado, de Eduardo Malvar, creo que es oportuno agregar lo siguiente: como la señora Cristina Fernández de Kirchner aceptó esta metodología virtual para sesionar con su sola presencia, propongo que para 2021, cuando se vote para renovar las bancas en el Congreso, se utilice en todo el país el voto electrónico, el cual fuera cuestionado en su oportunidad por la actual vicepresidenta.

Alicia Laura Bianchi

CI 5.709.582

Día del Trabajador

El 1º de Mayo, día feriado, ha sido históricamente llamado Día de Trabajador. Ya hace años que en nuestro país, y mucho más en estos días, debería llamarse "día del desempleado o del subsidiado".

Albino Gómez

albinogomez@gmail.com

Esperas en el frío

En los próximos días comenzará de a poco el frío.

Y me pregunto qué protocolo seguirán los comercios (supermercados, farmacias, panaderías, etc.) que atienden público. Hasta ahora la espera para poder entrar al local es haciendo cola en la calle. Es lo correcto para respetar la distancia social de prevención y evitar una aglomeración de gente en el local. Ahora el clima es agradable, pero ¿qué pasará cuando empiece el frío? Probablemente se provoque otro problema no previsto.

Ojalá que ya lo estén pensando.

Pedro Jaureguiberry

DNI 4.533.263

Funcionarios

Aceptar un cargo público no siendo idóneo para esa función ¿no es un acto de corrupción, tanto del que lo otorga como del que lo acepta?

Eduardo Ottolenghi

can_otto@hotmail.com

Prisión domiciliaria

Mucho es el debate sobre si corresponde la liberación de los presos en esta situación de pandemia. No es la primera vez que el peronismo es parte de una excarcelación masiva de condenados. El caso más recordado ocurrió el 25 de mayo de 1973, cuando Cámpora apenas asumió la presidencia dio la libertad a reclusos. Ese mismo día la Casa Rosada fue bautizada Casa Montonera, hubo incendio de autos y volvió, en pleno escenario constitucional, la violencia a las calles. En 2003 el justicialista Duhalde indultó a Gorriarán Merlo, líder del ERP, una de las organizaciones terroristas más grandes del mundo en su tiempo. Dirigió los ataques a las guarniciones de Azul y La Tablada, ambos en tiempos de democracia. Hoy se critica la domiciliaria a presos "de lesa", cuando son todos población de riesgo y de por sí les corresponde por ser mayores de 70. Otro tema es que muchos ni siquiera están condenados; y si lo están, los juicios son con pruebas armadas. La sociedad argentina nunca critica ni hace mención disconforme a su indulgente pasado, responsable de sus devenires.

David San Román

DNI 36.346.156

Síndrome de Down

Quisiera por este medio hacer visible la situación de niñas como mi hija de 6 años, con síndrome de Down, atravesando como puede este aislamiento social. Con ella aprendí a encontrar la magia en situaciones cotidianas que para otros pasarían desapercibidas. El tiempo pasa rápido y ya llegó a primer grado por su tenacidad y ganas de ir por más siempre. De golpe, escuchamos que un virus acechaba al mundo y que deberíamos quedarnos en casa por un largo tiempo. Aunque sin entender del todo la situación, se acomodó a esta nueva modalidad de aprendizaje vía Classroom y sesiones virtuales con todas sus terapeutas a través de una pantalla. Mamá la acompañaba y a su vez batallaba contra el sistema, la burocracia y los recortes que la prepaga iba a aplicar a los profesionales del sector de discapacidad. Estos, aunque ya bastante poco se les pague, no iban a dejarla sola en medio de esta confusión y decidieron entregar su corazón para estar a su lado, equilibrar sus emociones y ayudar a que siga adelante pese a todo. ¿Cómo no luchar por ellos? #NOalajusteendiscapacidad #paguenloadeudadodiscapacidad .

Mariana Conca

DNI 23.992.018

Inglés y español

En los últimos tiempos la lengua inglesa (nada tengo contra ella) ha incrementado especialmente su presencia en nuestro léxico español. Días atrás un alumno, a la distancia tecnológica, me habló de "mutear" (¿poner mudo el teléfono?). Se habla también de "testear" en lugar de examinar a posibles pacientes, y algunos economistas aconsejan "stockear" alimentos, por acumular. ¿Habrá que rendirse ante esto?

Con mis disculpas, no adhiero.

Raúl Lavalle

DNI 10.788.463

