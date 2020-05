De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2020

Coronavirus

Aplausos perdidos

Todas las noches, a las 21, aplaudimos a médicos y enfermeros por la gran labor que realizan en estos tiempos de pandemia. Son también reconocidos en las voces de políticos y periodistas. Es, sin duda, un halago por su gran trabajo. Sin embargo, no hay elogio alguno para los farmacéuticos de la farmacia de la esquina, quienes continuaron atendiendo, acercando los medicamentos a la población, vacunando, controlando la presión y reforzando con sus consejos las medidas preventivas para evitar el contagio de Covid-19.Todo en un marco de seguridad para los pacientes y para ellos mismos y el resto del personal. La farmacia es un centro de salud, primero y a veces único contacto de las personas con el sistema sanitario. Es por ello que desde aquí quiero enviarles a todos mis colegas esos aplausos perdidos, que tienen dueño y son de los farmacéuticos.

Laura Raccagni

DNI 6.662.303

Salir a la calle

"Salir a la calle es salir a buscar el virus", dijo el Presidente. Tal vez no lo sepa, pero salir a la calle también es ir a trabajar, porque el ciudadano común que no vive de la política ni de un puesto en el Estado, no conoce otra forma de mantener a su familia. Y si creyera en lo que dice, ¿por qué permitió que liberen a cientos de presos para "buscar el virus" fuera de la prisión?

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Justicia Penal

En los dos meses que lleva la emergencia, el Poder Judicial en general ha suspendido su actividad habitual (existen excepciones). Se ha decretado "una feria" que implicó la paralización de su normal funcionamiento, salvo para asuntos urgentes. En estos últimos días se han dictado diferentes disposiciones (acordadas e instrucciones del Ministerio Público Fiscal) con el objeto de que gradualmente se comiencen a resolver los procesos pendientes (en especial en aquellos que, al momento de decretarse la feria, habían quedado decisiones jurisdiccionales sin resolver ante los jueces de instancia y tribunales de apelación). Es hora de que todos adopten las medidas necesarias para que se reactive en plenitud la actividad de la Justicia Penal. Nos referimos al trámite de las investigaciones penales iniciadas antes o durante la pandemia, que, sin exhibir notas de urgencia, salvo contadas excepciones, quedaron suspendidas desde entonces, sin ningún trámite. Para ello no es necesario que los funcionarios y empleados trabajen físicamente en los Tribunales, lo cual implica indudablemente riesgo de contagio. Pero sí pueden implementarse para todos los casos las nuevas tecnologías de las que dispone el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal. En la emergencia, un proceso puede instruirse perfectamente sin afectar los derechos de las partes por medios remotos y virtuales. Hoy en día es posible que los abogados presenten sus peticiones y recursos por medios digitales (firma electrónica) y que las audiencias se lleven a cabo por sistemas que aseguren la inmediación, la oralidad y el control de las partes. Los jueces y fiscales pueden suscribir sus decisiones por medios digitales y comunicarlas por igual procedimiento. Un testigo o un imputado puede prestar declaración de esta forma, exhibiendo su documentación personal. No es imposible realizar la tarea.

El sistema no es perfecto y resulta incómodo, pero se impone como solución urgente, necesaria e imprescindible frente a la privación de justicia que comporta la suspensión del trámite normal de las causas criminales. Debe tenerse presente que detrás de un proceso penal hay siempre una víctima o un imputado (en algunos casos, privado de su libertad antes del juicio), que tienen derecho a que la jurisdicción atienda su situación con celeridad.

Mariano Cúneo Libarona

DNI 14.222.256

Augusto Nicolás Garrido

DNI 26.321.607

Experimentos

A esta altura de la pandemia, resulta falsa y arbitraria la dicotomía de sanidad o economía."Juiciosa advertencia de Benjamin Anderson: este, nuestro mundo económico enfermo, es un paciente de hospital, pero no un sujeto para experimentos de laboratorio" ( A planned economy and a planned price ). Esta es una cita del eminente economista argentino Luis Roque Gondra en su libro Curso de economía política , página 456, Editorial Jacobo Peuser, 1946.

Más claro, imposible.

Javier Ugarte

DNI 8.209.890

Turnos de la VTV

Hice la VTV en CABA antes de la cuarentena y me quedó una observación por una luz. Tenía turno pedido para el 24 de abril y encontré cerrado el local de la calle Tronador, en La Paternal. Como el plazo de terminación se vence y, en esos casos, uno tiene que volver a pagar, pedí dos veces turno -la semana pasada y el lunes pasado-, que fue normalmente concedido por el sistema de VTV y de nuevo encontré las persianas bajas, es decir, no hay atención al público. Lo más curioso es que al día siguiente de cada frustrada visita mía me llega una comunicación informándome de que estuve ausente en el turno concedido. ¿Por qué asignan turnos si el sistema no funciona, cuando sería más fácil que el propio sistema informe al ciudadano de esta circunstancia? Y sería oportuno saber además cuándo va a empezar a funcionar nuevamente.

Juan Alberto Picasso

japicasso@gmail.com

Traslados

Tengo una pequeña chacra en zona rural a 15 kilómetros de la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires. Necesitaría ir a ver en qué condiciones están los animales, que si bien tienen agua en forma automática y se alimentan del pasto, no hay quién los cuide. Lo mismo ocurre con la huerta, que normalmente cuidamos yendo los fines de semana. No consigo el permiso para ir y regresar en el día, me subiría al auto en mi domicilio y me bajaría en la tranquera. Las autoridades deberían implementar una autorización para que los que estamos en esta situación podamos trasladarnos y hacer esa evaluación.

Norberto Marenco

norberto.marenco@gmail.com

