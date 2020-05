De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de mayo de 2020

Coronavirus

Curva de credibilidad

En tiempos difíciles como los que estamos atravesando, es muy importante la confianza que la ciudadanía tenga en quienes nos gobiernan. Lamentablemente las informaciones que el Gobierno da sobre la situación con el coronavirus no son creíbles, y están distorsionadas por mensajes con clara intencionalidad política, que faltan a la verdad. El ministro Ginés González García, en una conferencia por TV, culpó a María Eugenia Vidal de haber realizado una pésima gestión en aspectos de salud, cuando todos sabemos que en La Matanza Magario no dejó entrar al SAME, y que los hospitales "de corlok" que "creó" el kirchnerismo nunca funcionaron. Tampoco se conocen datos certeros sobre cantidad de infectados y muertos en las villas del conurbano. ¿Será que el gobernador Kicillof considera que dar información veraz sobre ello es "estigmatizante", como había dicho para no dar datos sobre pobreza durante el gobierno de Cristina?

Es evidente que la mentira forma parte del ADN del populismo, porque muchas personas solamente escuchan lo que les gusta.

"Una mentira, repetida mil veces, se transforma en verdad", decía Goebbels, ministro de Hitler.

La curva de credibilidad de este gobierno se va aplanando.

Martha Devincenzi

DNI 3.947.753

Cifras de muertos

Advierto con asombro, tomando como base distintas fuentes, redes y otras yerbas, que en lo que va de 2020, (esto es, hasta el 8 de mayo, fecha hasta la cual realicé el conteo) en el mundo han muerto alrededor de 35.660.572 personas. Pero, lo más raro de todo, es que, de esa cantidad, solo el 0,75% corresponde a muertos por coronavirus, frente al 41,95% de muertos por aborto, 11,03% de muertos por hambre, y 8,11% de muertos por cáncer, entre otras causas. Con el azote de la denominada "gripe española" (virus H1N1) de 1918, según los contadores de cadáveres de aquella época, cuando la población mundial alcanzaba los 1.825.000.000 de habitantes, se contabilizaron alrededor de 100.000.000 de muertos en el mundo y cerca de 600.000.000 de infectados, vale decir, un índice de letalidad del 5,48% y de contagios del 32,88%. Si ese mismo cálculo lo realizamos actualmente con el coronavirus, teniendo en cuenta que la población del planeta es hoy de 7.781.000.000 de personas, con 270.000 muertos y 3.800.000 infectados, los índices de letalidad y contagio, al menos por ahora, son del orden del 0,003% y del 0,049%, respectivamente.

Así las cosas, la pregunta que surge por mi parte, seguramente equivocada, es: ¿nos encontramos acaso frente a una cuarentena crónica?

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Valor del peso

En estos días vemos algunos titulares que hablan del "aumento del dólar". Sugiero como más sensato, realista y reactivo que en lugar de decir "el dólar, por las nubes, subió a 100 pesos", digamos "el peso, por el piso, bajó a 0,01 centavos de dólar o a 0,009 de euro". Así visualizaremos que la inflación crónica -el peor de los impuestos-, que obligó a sacar 13 ceros al valor del peso desde 1969, ya acumula dos ceros más, y eso nos ayudará a considerar su reversión.

Carlos Schwartz

DNI 6.057.099

San Luis

En el editorial del martes 12 de mayo, "San Luis, la democracia en cuarentena", entre otras consideraciones, se afirma que como golfista profesional y puntano de nacimiento y domicilio, fui aceptado a reingresar a mi provincia durante esta cuarentena, debido a una gestión discrecional del gobernador Alberto Rodríguez Saá. Eso no es así. Debo informar que luego de regresar al país de una gira deportiva por Centroamérica y hacer la correspondiente cuarentena de más de 15 días en la ciudad de Córdoba, con resultados a los tests de Covid-19 siempre negativos, intenté en varias oportunidades volver a mi provincia, donde resido junto a mi familia. Para ello poseía la correspondiente autorización nacional para transitar internamente por este país. No obstante, tras cinco intentos, no he podido lograrlo aún. He sido rechazado y nunca se me dieron las razones ni me ofrecieron alternativa alguna. Motiva la presente querer aclarar esa situación, y que tampoco he reclamado para mí en momento alguno un tratamiento diferencial de otros comprovincianos en igual situación, quienes también hoy padecen el alejamiento injustificado y arbitrario de sus familiares desde hace más de cincuenta días. Sigo a la espera de poder retornar pronto a mi provincia, y ojalá la pandemia y la conculcación de nuestros derechos cesen pronto y volvamos todos a una vida en libertad como nos garantiza la Constitución Nacional.

Rafael Echenique

DNI 28.184.691

Aplicación Cuidar

El Gobierno establece que cada ciudadano deberá bajar la aplicación Cuidar para poder circular y acudir a su trabajo. Con esto el Gobierno podrá conocer nuestra ubicación geográfica en todo momento y nuestros datos sanitarios, además de tener la posibilidad de acceder a nuestras redes sociales (Facebook, etcétera). Sin lugar a dudas, esto es inconstitucional, porque avasalla nuestra vida privada y habrá muchos que solicitarán medidas de amparo judicial. Resulta llamativo que los presos liberados en su mayoría no tienen tobillera electrónica y al Gobierno no se le ocurrió ninguna aplicación para controlarlos.

Carlos Hernán Zabala

DNI 28.053.967

Locomotoras

Quisiera agradecer a las autoridades pertinentes de la Argentina por mantener en funcionamiento las vetustas, ruidosas y humeantes locomotoras del Ferrocarril General San Martín. Viéndolas y oyéndolas pasar me pregunto si no serán las originales de 1888, cuando se inauguró el entonces Ferrocarril BAP (Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico).

Encerrado en mi casa por más casi 60 días por la cuarentena, y con mi domicilio muy cerca de las vías de ese ramal, acompañado por el sonido de estas batatas deficitarias, es casi un placer reservado para los dioses.

Hernán Caballero

DNI 13.211.923

