De los lectores: cartas & e-mails

Pensamiento único

Ayer, un profesor de un curso de inglés que estoy haciendo a través del Ministerio de Educación para perfeccionarme y sumar puntaje docente me "invitó a irme" del curso por no coincidir con su forma de enseñar, a través de la cual busca imponer, en las actividades que nos da, su pensamiento político y su mirada histórica, prohibiendo los debates e impidiendo que el alumno exponga sus propias ideas. Como docente, creo que el profesor, en su carácter de educador, debería evitar implantar sus ideas a los alumnos y generar espacios de reflexión y lograr así el pensamiento crítico. En este caso, el profesor nunca dio lugar a esto. En las actividades que propuso no podíamos responder otra cosa que no estuviera a favor de su mirada de los hechos y de sus ideas. Cuando con otra compañera le explicamos que nos había resultado difícil realizarlas porque no teníamos la opción de responder con libertad, nos respondió emitiendo juicio de nuestras ideas sin nunca habérselas mencionado, nos prohibió el espacio de debate y nos invitó a irnos a estudiar a un ámbito privado.

¿Acaso la educación pública no debería ser para todos, sin discriminar por la forma de pensar? Se ve que en muchos casos su ideal de "igualdad" termina cuando no les gusta lo que el otro piensa. Todos deberían tener el derecho a estudiar donde quieran y lo que quieran, aprovechando las oportunidades que ofrece el Estado, sin tener que compartir el mismo lineamiento político, y con la sola condición del respeto hacia el otro.

Agustina Méndez Cunill

DNI 35.073.531

Regreso de Ucrania

El empresario argentino Ricardo Fernández Núñez, en cuarentena en Kiev, Ucrania, se enteró el 3 de mayo de que allí se encontraba un matrimonio de Villa María, Córdoba, su ciudad natal, que había viajado para encontrarse con su recién nacido hijo, concebido por sustitución de vientres, y no podía regresar al país. Al contactarse con ellos supo que había 18 argentinos en las mismas condiciones, que no podían salir de Ucrania para llegar a una de las ciudades de Europa adonde Aerolíneas Argentinas llega con los vuelos de repatriación. Por nuestra amistad de casi 50 años, y por ser yo presidente del Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Ucrania de la Cámara de Diputados de la Nación, me pidió que acompañara su ofrecimiento a la Cancillería para disponer que un vuelo privado o un medio terrestre, totalmente a su cargo, trasladara a esos compatriotas hasta alguna de esas ciudades, en este caso, a Madrid. En la Cancillería tomamos contacto con el ministro Gustavo Dzugala, director de Asuntos Consulares, quien no solo valoró el ofrecimiento, sino que imaginó una solución superior: en el viaje de regreso de Madrid a Kiev podrían trasladarse a Ucrania padres argentinos cuyos hijos hubieran nacido en estos últimos dos meses en Kiev, bajo el régimen de sustitución de vientres, que está regulado en ese país. Ahora es Aerolíneas Argentinas la que debe disponer las plazas.

Quiero destacar la eficiencia y el dinamismo del ministro Dzugala, y respecto de mi amigo Ricardo Fernández Núñez solo quiero agregar un dato que eleva todavía más la generosidad y nobleza de su gesto: él no se incluyó en la lista de repatriación. Vendrá cuando pueda.

Jorge R. Enríquez

Diputado nacional (Juntos por el Cambio)

Villa 31

La señora Juana Viale fue criticada por preguntar si el barrio 31 correspondía a la ciudad de Buenos Aires. Quizá no se entendió el punto consultado. Los terrenos donde están los barrios 31a y 31b formaban parte de terrenos nacionales/federales, la zona era usada para transportes internos y logística de los ferrocarriles argentinos. Cuando algo es de nadie pasa a ser de todos, y pareciera que los políticos que nos gobiernan, sea cual sea su signo, padecen la llamada ilusión de conocimiento: muchas veces las personas piensan que saben más de lo que saben. Esta ilusión nos hace pensar que sabemos cómo funcionan los objetos comunes cuando en realidad lo desconocemos y su influencia y sus consecuencias son aún mayores cuando razonamos acerca de "sistemas complejos". En el caso de los barrios 31 y 31 b en Retiro, la propiedad de las tierras fue cedida por la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los dos barrios dependen de la ciudad de Buenos Aires para sus necesidades de agua, cloacas, servicios públicos, infraestructura, salud, educación, etc. Como los otros 48 barrios que conviven en el ejido porteño.

Alberto Gesualdi

agesualdi2014@gmail.com

Barrios populares

Una arraigada costumbre en nuestra clase política es pretender paliar ciertos efectos negativos de nuestra realidad mediante la sola modificación del lenguaje. De tal modo, en los últimos tiempos ha comenzado a denominarse "barrios populares" a aquellos que carecen de una adecuada infraestructura edilicia y de servicios mínimos. Más allá de las numerosas consideraciones que nacen a partir de este nuevo vocablo, cabe preguntarse, por oposición, ¿cómo deberíamos llamar a los restantes barrios?, ¿serán los "impopulares"?

Gustavo Saad

DNI 14.741.454

Carrillo

En referencia a la polémica suscitada en torno a la persona del doctor Ramón Carrillo, recuerdo a Haydeé María Riccardi, mi querida "tía Yeyé", hermana de mi madre, hablando con devoción de Carrillo. Ella fue su secretaria personal durante varios años (luego lo sería de Eva Duarte, a instancias del mismo Carrillo) y siempre destacaba la hombría de bien, honestidad y humanidad de quien fuera ministro de Salud de Juan Domingo Perón. Se ocupó de que se construyeran más de doscientos hospitales y, según solía contar mi tía, siempre se hacía tiempo para escuchar a quien lo necesitaba e, incluso, para seguir atendiendo a sus pacientes personales. Escribo esto solo para aportar datos de primera mano respecto de quien se menciona como una de las figuras que aparecerían en los futuros billetes de cinco mil pesos.

Francisco E. Cavallero

DNI 16.161.134

