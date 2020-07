De los lectores: cartas & e-mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de julio de 2020 • 00:00

Éxodo al exterior

Todos los años, con tristeza, veo cómo las personas más inteligentes que conozco se van en busca de oportunidades fuera del país. Todos dan la misma respuesta a mi pregunta. "Nos vamos a buscar una mejor calidad de vida". Mientras tanto, seguimos perdiendo nosotros. Ellos, que podrían hacer grandes cosas acá, se llevan toda su preparación y ganas afuera. Pero cómo culparlos, si de a poco yo también voy perdiendo la esperanza del país que siempre soñé que les dejaría a mis hijos. Y en mi cabeza resuena el tema de José Feliciano que dice: "... pueblo mío que estás en la colina, tendido como un viejo que se muere...".

Tomás Ugarte

DNI 32.386.038

Protocolo policial

Vemos por televisión reiteradamente a agentes de la policía huyendo de personas que los insultan y los atacan tirándoles piedras y recibiendo todo tipo de agresiones. No se trata de grandes masas, de guerrillas urbanas o de mafias de ningún tipo, lo cual quizás justificaría alguna actitud evasiva por prudencia? No, se trata de cinco o seis muchachos del barrio en el que se refugia un delincuente o algunos barras de un club, que no deberían ser un obstáculo insalvable para una fuerza organizada. Señores jefes de la policía, ¿tienen un protocolo para estos casos?, ¿ven la misma televisión que miramos nosotros?

El ejemplo que se da es lamentable, fomenta el desprecio por la ley y exhibe la indefensión en la que nos encontramos los simples ciudadanos.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Proyecto ejemplar

Escribo estas líneas para contarles mi experiencia acerca del proyecto AYUDARnos. Conformamos una empresa de catering con 25 empleados y con 25 años de trayectoria. En el transcurso de estos últimos meses nos encontramos por primera vez sin trabajo. Luego del shock inicial, comenzamos a idear posibles nuevos emprendimientos y fue entonces cuando recibimos la llamada de un grupo de personas que ante la emergencia alimentaria del entorno más vulnerable gestaron el proyecto AYUDARnos ( proyectoayudarnos@gmail.com ). Su objetivo de doble impacto tiene como simiente poner en valor la dignidad personal que otorga el trabajo y estrechar los vínculos de toda una comunidad. A tal fin, concibieron la acción de reorientar las contribuciones de particulares de modo tal que la respuesta a esta urgente necesidad reactivara al mismo tiempo el trabajo de las pequeñas empresas. En un principio nos encargaron la producción de 100 viandas nutritivas para ser entregadas de manera semanal a distintos actores de barrios carenciados. Al día de hoy, producimos 1500 viandas mensuales para ellos. El costo de cada una de ellas incluye el básico de los alimentos y la mano de obra de los trabajadores y es afrontado actualmente por los donantes gestionados por este proyecto. Gracias a ellos y a otros emprendimientos pudimos volver a poner en marcha nuestra cocina. Un eterno ¡gracias!

Gonzalo Lanús

Socio Fundador de Gonzalo Lanús Catering

gonzalo@gonzalolanuscatering.com

Falta de entrega

El 22 de mayo pasado compré en la sucursal Belgrano de Garbarino SA un artefacto de cocina, con el compromiso de entregarlo en mi domicilio el siguiente día hábil, es decir, el 26 de mayo. Luego de esperar todo el día sin tener novedades decidí acercarme al local donde lo había comprado y, oh sorpresa, encontré que las persianas estaban bajas. Diariamente intenté comunicarme por teléfono y vía web, con resultado negativo. Desesperanzada, efectué entonces una denuncia vía web a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y a Defensa del Consumidor. Nueva frustración. Es por ello que ahora busco por este medio encontrar una solución al problema; en caso contrario, me veré obligada a efectuar una segunda compra. Ya pasó un mes. En lo legal constituye una deslealtad comercial; en lo humano conforma destrato y desconsideración. Estamos hablando de un producto de primera necesidad. Es la anomia que embarga a nuestra sociedad.

Graciela M. Simes

DNI 5.612.126

Triunfos en rugby

Muy interesante la nota de la nacion sobre la derrota que Banco Nación le propinara al seleccionado inglés en rugby hace 30 años. Quiero indicar que en 1952 estuve en el estadio de Gimnasia y Esgrima, donde por primera vez un equipo argentino derrotó a un seleccionado británico. Esto ocurrió cuando el Pucará de Ehrman y Giles derrotó al seleccionado de Irlanda con toda justicia. Estas victorias fueron el generador de grandes jugadores que llevaron al rugby a una posición encomiable en el concierto mundial de este magnífico deporte. En aquellas épocas, con 14 años, jugábamos en una sexta división; en la actualidad mis nietos lo juegan a los 9 años.

Alberto Rodríguez Coronel

albertorodriguezcoronel@gmail.com

Zona de robos

¿Se acuerdan de qué lindo era el monumento del Libertador en la Plaza San Martín? Sigue lindo, aunque con la mitad de las placas en su homenaje. El 3 de julio se comentó en TV un robo en la parroquia Mater Admirabilis. Lo que no se dijo es que los robos en la zona son cada vez más frecuentes, peligrosos y violentos. Hay evidencias de estos hechos contra templos, comercios, viviendas, monumentos, mobiliario urbano, etc. ¿Qué se puede hacer?

María Esther Fregenal

mefregenal@yahoo.com.ar

Fiscalía de CABA

Ante un desgraciado hecho delictivo ocurrido en Buenos Aires, en el departamento que en vida fuera de mi padre, y al vivir yo en Paraná, tuve que realizar una denuncia penal en la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires en forma telefónica. Quiero resaltar la atención, la educación y el esmero de la persona que me atendió, quien solo se identificó como Valentina y que por su voz debía ser muy joven. En momentos difíciles en que mucha gente cuestiona la falta de trabajo del personal judicial, sepan que existen grandes excepciones, como esta persona, que no solo atiende un domingo, sino que lo hace de tal manera que uno, ya de cierta edad, confíe en que no todo está perdido.

¡Felicitaciones, Valentina!

Germán Guglieri

DNI 18.555.018

