De los lectores: cartas & e-mails

Falta de educación

La cuarentena prolongada amenaza con que todos los niños argentinos pierdan un año de aprendizaje. Muchos padres y docentes luchan denodadamente para compensar el cierre de las escuelas mediante clases remotas a través de internet. El gobierno de la ciudad, preocupado por el impacto de la pandemia en la educación, verificó recientemente que muchos alumnos no han registrado ningún contacto con sus docentes, entre otras razones, por la carencia de ordenadores o conexiones de internet. Con una visión de justicia social, el jefe de gobierno se preocupó por generar alguna alternativa que permitiera resolver esta situación tan inequitativa. Fue así como el ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, junto con sus médicos especialistas, desarrolló un protocolo específico para que esos niños pudieran asistir con muy bajo riesgo de contagio a gabinetes informáticos que les permitieran recuperar el tiempo perdido. No deja de sorprender que el ministro de Educación de la Nación, despreocupado por la educación de esos niños, haya objetado por razones médicas tan importante iniciativa.

Ing. Miguel Gutiérrez Trápani

Discriminación

Se rechazó por parte del gobierno nacional la posibilidad de que en la ciudad de Buenos Aires pudieran concurrir a las escuelas los chicos que carecen de conectividad a internet y, por lo tanto, están en desventaja respecto de los que sí la tienen. La secretaria general de UTE-Ctera, emulando los dichos del entonces ministro Kicillof respecto de la pobreza, dijo que se rechazó porque "se plantea un escenario de discriminación al chico, porque se demuestra que se trata de alguien de bajos recursos". La pobreza no es indigna; indignos son el delito, la corrupción, el abuso, la mentira. La verdadera discriminación para esos chicos de escasos recursos está en no poder acceder a la educación como el resto de sus compañeros y no en ser pobres. Pero parece ser que para el gremio educativo no importa que los chicos se queden sin aprender, lo que importa es que no se vea. Pobre mi querido país.

Francisco E. Cavallero

Sin vergüenza

El gobierno de la ciudad impulsa el retorno a las aulas de un número limitado de chicos en situación vulnerable, una medida que tiende a paliar esa desventaja fenomenal que tienen. La medida ha sido planeada de la mejor forma posible y siempre se puede volver atrás si la situación lo requiere, pero peor es quedarse en la casa porque no existe el 100% de seguridad en la vida. Escuchando las declaraciones del señor ministro de Educación y de los sindicalistas y directores de escuela que se oponen sin fundamentos queda claro que se ha perdido la vergüenza en nuestro maltratado país.

Basilio A. Kotsias

Alumno rico, alumno pobre

El pasado 4 de agosto, Alejandro Horvat escribió una impactante nota en este diario con algunos datos y cifras sobre la catástrofe educativa que está viviendo el país. Por dar un ejemplo, en la provincia de Santiago del Estero, un 40,7% de los alumnos no cuentan con conexión a internet en sus casas. Esto significa la imposibilidad de que la población más humilde cuente con la herramienta por excelencia para igualar oportunidades, que es la educación. Igualdad de oportunidades de la cual no se cansa de hablar el presidente Fernández como esencial, pero que al mismo tiempo se les niega a los más necesitados. Ya pasados los 160 días de cuarentena no asoma ninguna solución. Algunos gremios docentes festejaron como un gol el rechazo al protocolo de la Ciudad para la vuelta a clases de los chicos que no tienen internet. ¿Se festeja la ignorancia? ¿Se tienen en cuenta las consecuencias que traerá este año al futuro de quienes no tuvieron clases? ¿Se pone en la balanza la bajísima letalidad del virus en menores de 18 años? ¿Se volverá a poner en el centro de la agenda la educación algún día?

Felipe José Aberastury

Sabiduría borgeana

Nunca como en estos tiempos, en los que lamentablemente se repiten hechos y políticas del pasado -intervencionismo, cercenamiento de las libertades, amenazas trasnochadas e inimaginables de golpes de Estado que angustian aún más al pueblo argentino- cabe evocar la frase del eterno maestro Jorge Luis Borges: "Los peronistas son maravillosos, tienen todo el pasado por delante".

Ana María Capurro

Delincuencia endémica

Señor Presidente, le agradezco los esfuerzos que hace para protegernos de la pandemia de Covid-19. ¿Podría aplicar igual entusiasmo y dedicación para librarnos de la endemia de motochorros, narcotraficantes, ladrones, usurpadores, violadores, asesinos y toda clase de delincuentes que pululan en nuestra sociedad? El coronavirus es invisible, pero los delincuentes están a la vista de todos. Solo se requiere la voluntad de aplicar las leyes.

Fernando L. Romero

Demora del transporte

Quienes somos "personal esencial" cumplimos turnos tarde-noche y debemos usar el transporte público. Los colectivos se manejan a razón de uno cada 45 minutos o una hora, por lo cual debemos soportar largas esperas. Además de no haber seguridad cerca, probablemente enfrascados en la tarea de chequear autorizaciones para la cuarentena inexistente.

Se ve que al gobierno de científicos no se les ocurrió brindar solución a esto, ya que su única preocupación es modificar la Justicia para salvar a sus dirigentes procesados. Además de que todos ellos viajan en sus vehículos provistos de chofer.

Sandra Ramírez

Navegación a vela

Por fin alguien se dio cuenta y liberó la navegación a vela, como deporte al aire libre y sano. Pero para evitar el contacto se permite uno solo por barco, hasta aquí muy bien. Pero ¿no pensaron en los convivientes? En mi caso, mi esposa me acompañó en muchas millas y vivimos juntos y habrá familias con hijos que quieren navegar juntos y no pueden. No es ciencia, señores, es sensatez.

Juan Miguel Prats

