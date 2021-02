De los lectores: cartas & e-mails

Dogma

Los personajes arbitrariamente beneficiados con vacunación prioritaria son todos amigos del poder y militantes del mismo signo político. Siguen aplicando el dogma “para un peronista no hay nada mejor que otro peronista”.

Luis Vergani

DNI 7.756.698

Payasadas

¿Qué opinaría el profesor de derecho Alberto Fernández si el presidente de la Corte Suprema de Justicia le pidiera públicamente al Poder Ejecutivo que dejara de hacer payasadas?

Máximo Jorge Ramos

DNI 8.209.510

Sistema privado

Como consecuencia de los hechos de público conocimiento, solicito al Gobierno autorice al sistema privado la compra y libre aplicación de vacunas.

Manuel Vetrone

DNI 13.512.812

Tarea comunitaria

Aún estaba reponiéndome de la amarga sensación que me produjo la noticia del vacunatorio vip cuando leí una nota sobre el dilema que se plantean las autoridades del Ministerio de Salud acerca de aplicar o no la segunda dosis de la vacuna Sputnik V a quienes obtuvieron la primera de forma inmoral e ilegal. Desde el punto de vista epidemiológico, es un contrasentido que no la reciban, pero no parece políticamente correcto. ¿Se habilitará nuevamente esa oscura oficina del Ministerio de Salud para esta ocasión? ¿Será esta vez la nueva ministra la que actuará de anfitriona? No imagino a Verbitsky o a Zannini haciendo fila en algún vacunatorio público, mientras sufren el rechazo popular. Se me ocurre otra alternativa que podría traer algo de justicia moral, mientras esperamos que nuestros jueces resuelvan la pena adecuada. Así como a aquellos que reciben una condena por un delito menor se les aplica una probation, sería interesante que para recibir la segunda dosis de la vacuna estas 70 personas cumplan tareas comunitarias que no sean, precisamente, para gente vip.

José María Moyano Walker

jmoyanowalker@gmail.com

En una crisis, unión

Si podemos extraer algo positivo de la inmoralidad de las vacunación vip es el reconocimiento unánime de que la Sputnik V salva vidas. Más vale tarde que nunca. Desde un diputado que en diciembre exigía vacunar únicamente al 48% votante del gobierno actual hasta quienes denunciaban a la Anmat como cómplice de una supuesta “alianza geopolítica peligrosa” para envenenar a nuestra población, ya nadie duda de que el mejor modo de terminar con la pandemia es mantener distancia, usar mascarillas, seguir las recomendaciones de expertos... y aceptar las vacunas ya aprobadas en nuestro país. Sí, también “la rusa”, que pasó los controles locales. Quizá con el tiempo logremos terminar con los privilegios de quienes poseen el poder, y con las incoherencias en algunos discursos que se oponen a todo con el único fin de intentar sacar ventajas en río revuelto. En tiempos de crisis extremas debe prevalecer la unión, sin pensar en cálculos políticos.

Sergio Stradolini

DNI 16.978.246

Ironía

El edificio del actual Ministerio de Salud Pública de la Nación fue inaugurado en 1936 como sede del entonces Ministerio de Obras Públicas. Fue el primer y único rascacielos construido sobre la avenida 9 de Julio. Y, curiosamente, tiene la particularidad de ser un ícono del paisaje de Buenos Aires, por su estilo, su vista privilegiada y su ubicación (en medio de la 9 de Julio), y representar una gran metáfora de nuestro país. Dice la leyenda que el arquitecto que llevó adelante la construcción del edificio, José Hortal, se enfrentó a muchísimos problemas que atentaban contra la finalización del proyecto, y que se “cansó” de recibir pedidos de sobornos para acelerar la obra. A tal punto llegó el cansancio de Hortal que decidió dejar reflejado su malestar en una obra de arte, no planificada, colocada en uno de los vértices de la fachada principal del edificio, “el monumento a la corrupción”. Elaborada con un estilo art déco, emplazó la escultura, que lleva en una de sus manos un pequeño cofre, mientras que la otra extiende la palma de su mano hacia atrás, con su brazo pegado al cuerpo, manteniendo una mirada distraída. Todo un símbolo… Una curiosa ironía que el epicentro del “vacunagate” esté emplazado en el edificio donde se encuentra el único monumento a la corrupción del mundo.

Fernando Busto

DNI 17.796.259

Código moral

El presidente Alberto Fernández dijo que no había ninguna figura en el Código Penal que condene haberse adelantado en la fila de vacunación contra el Covid-19. ¿Podría fijarse en el código moral?

José Ignacio Murga

joseimurga@gmail.com

ARA San Juan

En varias oportunidades, la directora de Restauración de Monumentos Históricos de Mar del Plata, señora Costanza Addiechi, se refirió al memorial en honor a los 44 Héroes del ARA San Juan, que el capitán Guillermo Tibaldi aspira a emplazar en esa ciudad y para lo cual ha pedido autorización. La funcionaria considera que el memorial no cumple con los requisitos legales para ser emplazado. Recientemente apareció una hermosa escultura en Playa Chica, Mar del Plata, cuyo autor la instaló sin solicitar ningún tipo de permiso, es decir, sin cumplir los requisitos que la señora Addiechi exige al capitán Tibaldi. Por tal razón quisiera solicitar al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, se otorgue un lugar de honor al memorial a los 44 héroes del ARA San Juan, o en su defecto se retire la hermosa escultura de Playa Chica, y no se la reinstale hasta no haber cumplido con las exigencias de la Dirección de Restauración de Monumentos Históricos de la ciudad. Hay un principio básico de la Constitución que debe respetarse, “todos los ciudadanos son iguales ante la ley”.

Daniel J. Martínez

djmproducciones@hotmail.com

En la red

Facebook

El fiscal que investiga la vacunación vip fue intimado por la Anses para que se jubile

“¿A alguien le extraña que empiecen a presionar a jueces y fiscales para poner sus elegidos y quedar impunes de todos sus delitos?”-Dora A. Grunblatt

“Con estas acciones demuestran que actuaron ilícitamente. Mucho más loable sería pedir disculpas, sacar a toda la cúpula del Ministerio de Salud y empezar de cero, con acciones transparentes. ¡Cuánto más mejoraría la imagen del Presidente!”- Sandra Borda

