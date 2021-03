De los lectores: cartas & e-mails

Las denuncias

En 1989 fui asaltada en Castelar con la misma modalidad con que asesinaron esta semana a María Rosa. No hice la denuncia escrita: entre el golpe que recibí, el susto y la rapidez con que escaparon los motochorros, no tenía datos para ofrecer. No pasó lo mismo cuando en 2001 mi hijo fue víctima de una salidera bancaria. Hicimos la denuncia y aportamos mucha información. El escribiente nos dijo que para dejar asentado en el acta que además fue herido en la cara con el uso de arma debía traer la constancia en un certificado que debía buscar en el hospital policial de la ciudad de La Plata. Unos meses después me exigieron que firmara unos papeles en los que me comunicaron el cese de la investigación porque no pudieron arribar a ningún resultado. En 2004 fue una entradera. Esta vez me recibió el comisario. Me escuchó en silencio y dijo: “Señora, trate de arreglar con el seguro”, como si él no supiera que los seguros no pagan asaltos en la puerta de la casa.

Y así estamos y eso pasa.

Nora Rosenzvit

Vacunación privada

Ante la ineficiencia del Estado nacional, independientemente de sus causas, sería lógico autorizar a centros de vacunación privados a negociar y aplicar las vacunas, sacándole parte del costo al Estado, que deberá seguir con su “plan”. Esto redundaría en un ahorro por partida doble. El Estado pagaría por menos vacunas y las daría por ende más rápido, y los privados no verían la necesidad de mantener cerradas sus empresas o, en el caso de las fábricas, interrumpir sus líneas de producción por casos de Covid-19. Tampoco tendrían que despedir gente por falta de trabajo a raíz de la pandemia. Similar criterio podría aplicase con las medicinas prepagas. Hay que acelerar por todos los medios las vacunaciones para atemperar el impacto de la segunda ola, porque evidentemente al ritmo actual de vacunación deberemos lamentar más muertes y más cierres de empresas.

Pablo Cardini

24 de marzo

No era la primera hoja del almanaque aquel 24 de marzo de 1976. Antes habían pasado varios almanaques y muchas cosas. Antes de la asunción a la presidencia del doctor Arturo Illia, la dictadura castrocomunista había enviado al autoproclamado Comandante Segundo para hacer una avanzada guerrillera en el norte del país. Los ciudadanos, que no querían “guerrilleros”, lo denunciaron y en pocos días la Gendarmería desarticuló al grupo. Pero en Cuba estaba el homófobo Che Guevara, que quería tener su propia Sierra Maestra en la Argentina y atrajo a “militantes” argentinos, algunos de ellos, periodistas que fundaron, junto con Jorge Masetti, el Comandante Segundo, la agencia de noticias Prensa Latina, para sembrar desde ese medio la semilla del terrorismo. Y comenzaron a crearse en la Argentina distintos grupos terroristas, FAR, FAL, Montoneros, ERP, todos ellos con la finalidad de tomar el poder por las armas, frente a gobiernos de jure o de facto. Estos grupos comenzaron a incrementar su violencia durante el gobierno del general Alejandro Lanusse, lo que fue in crescendo durante los gobiernos constitucionales de Héctor Cámpora, Juan Perón e Isabel Perón. Fue el presidente Perón quien el 20 de enero de 1974 por cadena nacional llamó a “aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal”, calificando a los terroristas como enemigos de la patria. Tras su muerte, Isabel Perón, sus ministros y el Congreso de la Nación fueron incapaces de detener la ola de terror que levantaban los grupos subversivos. Y así se llegó al 24 de marzo, con los nudillos de muchos políticos, gremialistas y ciudadanos gastados de golpear en la puerta de los cuarteles.

Basta de mentiras, “la verdad nos hará libres”.

Orlando Agustín Gauna

Enojo

Quiero expresar mi profunda preocupación por las declaraciones diarias de nuestro Presidente. Si está tan convencido de que es el dueño absoluto de los derechos humanos, de que estamos mejorando económicamente y de que se está vacunando a todos y todas… ¿por qué está tan enojado?

Adriana de la Canal

M.

Confusión en mi cabeza, desasosiego en mi ánimo. Como dijera alguna vez una de mis hijas cuando era pequeña… ¿y ahora qué?

M… desde su desaparición hasta su reencuentro las pantallas nos inundaron con su carita inocente… Notición: ¡hemos descubierto que existen! Y se multiplican inagotablemente en nuestra conciencia. Pero ¿no las vimos en el subte ofreciendo estampitas por una limosna? ¿No dudamos si darles algo para aquietar nuestra conciencia? Esto lleva años y espera repuestas. Sin embargo, algo tiene de bueno esta exposición impune de la miseria. Nos permite recordar todas las ocasiones en que miramos con naturalidad a niños pobres en la calle. Ellos desde su enorme carencia mendigan o cartonean con sus padres en una desolada muestra de su desgracia. Años de aumento del número de familias en estado de indefensión.

¡Despertemos! Hay muchas M. en toda la Argentina. Los padres de estos niños también fueron niños sin lugar. No es casual que la madre de la niña consuma ni que el indigente que se la llevó sea analfabeto. Seamos sensibles a la tragedia… Busquemos como país una solución estructural. Que la miseria sea una excepción en la Argentina.

M., te agradezco por el sacrificio de ser famosa por tu pobreza… Nos hiciste visualizar lo que por costumbre naturalizamos. Que no quede en mero intercambio; todos tenemos que hacer algo frente a este espectáculo denigrante. La deuda social está impaga. Aquella hermosa película La deuda interna tampoco nos sirvió.

Graciela Marchese

En la red

Facebook

Ferraresi: “No se podrá desalojar si el contrato de alquiler no está registrado en la AFIP”.

“¿Quiere decir que una disposición de la AFIP es más importante que una ley o un código?”-Débora Paredes

“Son básicos, de manual, ¿qué tiene que ver la AFIP en un tema estrictamente judicial?”- Hugo César Pablo

“Qué bueno, siguen poniendo medidas para que sea más fácil alquilar… Qué genios. ¡Cómo piensan en los que menos tienen!”- Adriana Berra

