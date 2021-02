De los lectores: cartas & e-mails

Búsqueda

¡Ha desaparecido el Presidente! Se necesita su presencia en forma desesperada! Para quien no lo ubica, basta recordar su propia descripción. Hombre común, con dotes de docente, que venía a unir a los argentinos, amante del diálogo, de la igualdad ante la ley y de la no politización de la Justicia. Se destacó durante la pandemia por su firme posición como defensor acérrimo de la salud por sobre la economía. Si alguien tiene algún dato sobre él, por favor ponerse en contacto urgentemente con el pueblo argentino. ¡Se lo extraña, y se lo espera con los brazos abiertos!

Sara Morea

DNI 10.961.087

Parrilli

El senador Oscar Parrilli declaró que Lázaro Báez fue condenado por ser morocho. Señor Presidente, ¿esto no constituye una payasada?

Andrés Milá Prats

amilaprats@yahoo.com.ar

Una minoría

Con referencia a la nota de mi admirado Ariel Torres “No somos una minoría” le agregaría un “pero...”. Hay relatos políticos que son tan burdos, en los cuales se ve claramente toda renuncia a la verdad. Pero hay otros, preparados por bandas especializadas al servicio del gobierno de turno, que intercalan algunas verdades con el fin de hacerlos más creíbles. Estos son más elaborados, pero relatos al fin. Ahora sí, la repetición constante de relatos termina dando asco y no nos hace bajar los brazos ni sentirnos impotentes. Solo vamos acumulando bronca tras bronca, que se refleja en nuestro accionar. Nos aferramos a nuestra integridad moral, a la convicción de que el otro existe, al respeto a la ley, al dejar de lado ese individualismo ventajero que nos destruye en lo más íntimo. Hay formas de ser imposibles de cambiar. Los inmorales y patológicos instalan la mentira, son pobres de espíritu, dan pena. Y vuelvo a mi “pero...”. Lamentablemente, el actual estado de nuestra sociedad y el maldito “no te metás” impedirán ese deseado cambio que por ahora es sueño y esperanza.

Jorge A. Angione

DNI 4.545.499

Estado ausente

En el contexto dramático que estamos viviendo, día tras día nos conmueve y nos invade de impotencia la sucesión de femicidios. Hay delitos aberrantes, pero los que hemos visto en estos días son de tal magnitud que parece que el Estado no cuidó, no cuida ni cuidará a las víctimas anteriores, presentes o futuras. ¡Basta de mirar para otro lado! Basta de que no sea imputada o removida de su puesto aquella persona responsable en las comisarías u oficinas judiciales de turno que no haga un seguimiento de esas denuncias. Porque si estas víctimas no tienen apoyo familiar o de su entorno de amistad no hay quien las cuide.

¿El Estado? Ausente.

Carla Piccaluga

cpiccaluga@telviso.com.ar

¿Payasada?

¿Adelantarse en la fila en el Incucai… sería también una payasada? ¿Adelantarse en la lista única, laica y gratuita de adopción, sería también una payasada? ¿Quién decide qué sí y qué no?

Sandra L. J. Ringach

sandraliar@hotmail.com

Sin valores

He escuchado a muchos periodistas criticar y a políticos oficialistas justificar el “vacunatorio vip”. Que si es un error, un error grave, una avivada, una malversación de los recursos públicos, etc… Lo que sí tengo claro es que la clase dirigente en su mayoría carece de principios y valores éticos.

Mariano E. Correa

DNI 10.809.024

Frase

El expresidente Eduardo Duhalde, su esposa e hijas recibieron por delivery las vacunas. Parece que no sabe cómo sucedió eso, porque ante las preguntas solo responde que el que debe aclarar ese tema “es el Gobierno”. ¿No el exministro de Salud, sino el Gobierno? Si el Gobierno dice no estar enterado… ¿es el juego del gran bonete? ¿O el temor de ser otro Verbitsky? Duhalde repite como un recitado que “estamos condenados al éxito”. ¿Qué querrá decir? ¿Lo dirá en serio? Cada vez que lo dice estamos peor. Sobre la vacuna, es vergonzoso que quien ha sido presidente tenga tal nivel de impunidad e irresponsabilidad. Así nos va con estos funcionarios. ¿Sabe ese señor que esas vacunas fueron vergonzosamente robadas a pacientes que pudieron salvar sus vidas con esa aplicación?

Es hora que se llame a silencio y nos libre de escuchar esa frase, porque cada vez estaremos peor. Como decía Martín Fierro: “Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar”.

Horacio Gustavo Pecora

DNI 4.181.942

Clases

¿Por qué en un avión pueden viajar 200 pasajeros durante 4 horas y en las aulas puede haber solo 15 alumnos por vez? ¿Será que las autoridades sanitarias creen que solo se viaja en los aviones tipo “Messi”?

Mariano de las Carreras

DNI 18.110.024

10 puntos

Entre tantos aspectos negativos, a veces corresponde resaltar uno positivo. Soy jubilado, tengo 86 años y estoy dentro del grupo de alto riesgo ante el Covid-19. Cuando en la ciudad salió la disposición para los abuelos mayores saqué turno de vacunación el 19/2 para el 24/2, a aplicar en el corralón de avenida Gaona 4660, que era el lugar de concentración de los camiones recolectores de residuos hace años en Capital y hoy es una plaza modelo, con galpones reciclados y muy bien ventilados, convertidos en centro de vacunación. La organización y la amable atención del personal, así como la correcta regularidad en los horarios, son impecables, califican por lejos con 10 puntos. Una felicitación a todos. Esto demuestra que sobran ganas y habilidades cuando se quiere hacer algo bien organizado en nuestro bendito país.

Carlos Guillermo Pfeiffer

caffer4850@hotmail.com

