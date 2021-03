De los lectores: cartas & e-mails

Jueces

El homicidio de la psicóloga en Ramos Mejía, provocado por un motochorro con condenas anteriores firmes y que fue liberado antes de tiempo con la excusa de la pandemia, tiene como principal responsable al juez que lo liberó y que no controló mínimamente que el delincuente cumpliera siquiera con el arresto domiciliario. Nada puede esperarse en materia de seguridad mientras los delincuentes tengan más derechos que las víctimas y mientras estemos en manos de jueces inicuos, que en rigor han formado una nueva casta de magistrados: la de los jueces victimarios, por no decir asesinos.

Carlos José Mosso

DNI 12.046.471

Privilegiados

El 2 de abril de 1951 el general Perón declaró inaugurado el ciclo lectivo y dijo: “En la nueva Argentina los únicos privilegiados son los niños, pero esta frase no serviría para nada si no la hubiésemos cumplido”.

Han transcurrido 70 años, con gobiernos peronistas, de otros signos políticos y de facto.

El último índice de pobreza infantil llega a 62,9%, alcanzando a 8,9millones de niños, vulnerados en sus derechos a la salud, educación, vivienda, servicios, etcétera.

Parece que los políticos que evocan constantemente a su extinto líder han olvidado este precepto fundamental. ¿Hoy cuáles son los privilegios? Los niños condenados a este flagelo son la semilla quebrada de nuestro incierto futuro.

Guillermo Beccari

DNI 4.554.178

Nobel de la Paz

El doctor Luigi Cavanna, oncólogo de Piacenza, Italia, atendió a 300 pacientes con Covid-19 en su casa, debiendo dormir varios meses en el hospital zonal, al igual que enfermeras y otros médicos que renunciaron a volver a sus domicilios por temor a contagiar a sus familiares. Se está gestando en Italia un movimiento para proponer el Premio Nobel de la Paz 2021 para todo este personal sanitario italiano, de sacrificada actuación, invitando a que la comunidad internacional sume a la proposición a todos los profesionales de la sanidad del resto del planeta.

Oscar Phelps

catargent@gmail.com

Vacunas

Nuestro presidente, en una muestra más de su incoherencia, ha dicho que pretender que las vacunas se paguen sería discriminar, que serían solo para el que puede pagarlas. Es esta una artera malinterpretación de algo desinteresado y positivo: si se permitiera a las prepagas importar y manejar sus propias vacunas, cobrándolas a sus afiliados, ello implicaría un menor desembolso para el Estado, un gasto menos, que se podría aplicar a la compra de más vacunas para aquellos que no pueden pagarlas.

Es totalmente al revés. Si el que puede pagar paga su vacuna, en vez de obtenerla gratuitamente, quedarían en manos del Estado más vacunas gratuitas para quienes no pueden pagarlas. Pareciera que esto es muy difícil de entender para los que quieren hacer demagogia hasta con la pandemia.

Inés Menéndez Behety

DNI 3.864.451

Respeto al prójimo

El martes 23 fui citado, y cumpliendo con todas las previsiones y protocolos vigentes en la ciudad de Buenos Aires, concurrí al centro de vacunación instalado en el Luna Park, como lo hicieron decenas de mayores de 80 años. En tal sentido, como un ciudadano más, quiero exteriorizar mi reconocimiento por la excelente organización y atención de todo el personal afectado al combate del conocido flagelo Covid-19. Todos ellos evidenciaron una profesionalidad y respeto excepcional al prójimo, más que al próximo.

Martín Antonio Balza

DNI 04.832.479

Vip

Mi papá, con 96 años, es vip en nuestra familia. Evidentemente no lo es para el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Está registrado pero aún a la espera de que le otorguen el turno para vacunarse contra el Covid-19.

Patricia Dirube

patriciadirube@hotmail.com

Día de la Memoria

Anteayer se conmemoró el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Si nos olvidamos de los más de 20.000 atentados con sus miles de víctimas inocentes a manos de la subversión marxista, solo obtendremos odio, rencor y venganza.

Pedro Pablo Farias

DNI 11.420.597

Viajar sin pagar

Soy usuaria del ferrocarril Roca. Es alarmante constatar que el porcentaje que paga por el servicio es ínfimo. Las puertas de ingreso están abiertas; nadie controla. Parece que el tren es gratis. Según la página del Ministerio de Transporte, el total de inversión estatal en el tren Roca en octubre de 2019 fue de 1.012.238.314,68 pesos. Por si aún es necesario aclararlo, el dinero que el Estado invierte en los servicios es el que nosotros, ciudadanos, pagamos con los impuestos. En la misma página se informa que el tren Roca cuenta con 6742 empleados, por los cuales el Estado invierte 755.053.186,22 pesos. Muchos de ellos son los encargados de controlar el boleto. Realicé el reclamo correspondiente en Trenes Argentinos, por teléfono y por mail. Nada cambió. Como última esperanza me comuniqué con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Me indicaron que si el propio organismo decide no cobrar por el servicio, es su elección. Si la empresa es tan redituable que ni siquiera necesita cobrar por el servicio, ¿para qué necesita el subsidio estatal de más de 1000 millones de pesos? En algún momento de nuestra historia, lo “público” comenzó a ser sinónimo de gratuito, desdeñable. Quizás algún día recuperemos los valores perdidos. Mientras que los propios organismos encargados del cumplimiento de las normas avalen la infracción, seguirá siendo una utopía.

Giselle Mannarino

DNI 33.085.475

En la red

Facebook

Coronavirus: la Argentina superó los 55.000 muertos

“No entiendo por qué, además de vacunas chinas y rusas, no compran al resto de laboratorios. Es triste el panorama y con pocas vacunas”- Patricia Parodi

“Ya que no hay vacunas, ¡hagan testeos!”- Silvia Pagliere

“Y si este gobierno sigue regalando las pocas vacunas que trajeron a sus militantes K serán muchos más los muertos”- Andrés Daniel Silva

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION