De los lectores: cartas & e-mails

Nuevo ciudadano

En todos los países del mundo los ciudadanos son todos iguales. En la Argentina tenemos el nuevo “ciudadano prioritario”, que tiene que ser peronista.

Si un adulto se murió porque no fue vacunado y su vacuna fue destinada al “ciudadano prioritario”… usted, señor Presidente, es el responsable. Que Dios y la patria lo juzguen.

Alfredo Ricardo Lanusse

Condición básica

Como consecuencia del papelón que se ha producido con el tema de la vacuna y la vacunación vip, he leído y escuchado las justificaciones más insólitas y preocupantes dadas por los beneficiarios de semejante irregularidad. En algunos casos ingenuamente expresaron que no “sabían que estaba mal”. O sea que no saben distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. En la mayoría de los casos quedó en evidencia una insensibilidad social patológica y ventajera. No les interesó que médicos, personas realmente con funciones imprescindibles como todos los que están vinculados con la salud y la seguridad, todavía no lograron que se los haya vacunado y ellos, usando mecanismos irregulares, por izquierda, o como se ha dicho por debajo de la mesa, lo lograron en forma inmediata. Jóvenes, funcionarios, sindicalistas, familiares, amigos no tuvieron problemas en vacunarse, saltando todos los protocolos establecidos, e incluso lo exhibieron obscenamente.

La gota que para mí hizo rebasar el vaso de la vergüenza la cometió el presidente en México (¡en otro país!) pidiéndoles a jueces y fiscales que la terminaran con estas “payasadas” y, haciendo alarde de sus conocimientos como abogado, les sugirió a algunos críticos que debían estudiar Derecho, porque ningún código penal condena o castiga “adelantarse en la cola”. Sentí vergüenza ajena. Evidentemente en la facultad donde estudió el Presidente debería incluirse en sus programas de estudio como materias obligatorias “ética” y “sentido común” durante todo el transcurso de la carrera. Debería ser condición básica exigida para todo aquel que ejerce una función pública, máxime si se trata del presidente. No basta con solo recordar leyes de memoria.

“El hombre necesitó crear miles de leyes para poder hacer cumplir diez mandamientos”.

Eduardo Firvida

Fila

Señor Presidente, con el respeto que su investidura merece, tengo que decirle que no hay que confundir gordura con hinchazón. Alterar un turno es siempre reprochable, porque se sobrepasa el derecho de otro. Si es en la fila para tomar el colectivo, a lo sumo puede significar perder un vehículo de transporte. En una fila para vacunación, puede significar que otro tenga que ser transportado en un coche fúnebre.

Norberto C. Baladía

Cifras

Si calculamos un promedio de 140 muertos por día en la Argentina a causa del coronavirus y que el Gobierno (redondeando para abajo) se quedó inescrupulosamente con 3000 vacunas para repartir entre su tropa vip, llegamos a la conclusión de que las 1400 víctimas mortales futuras de los próximos 10 días son entera responsabilidad del presidente Alberto Fernández. Esta cantidad potencial pero segura de muertos equivale a 7 cromañones o a 16 atentados a la AMIA o a 27 tragedias de Once.

Gonzalo Ranea Arias

Ficha limpia

Una encuesta reveló que el 71% de la población pide que los funcionarios públicos que recibieron indebidamente la vacuna renuncien. La absoluta mayoría de estos transgresores son integrantes del oficialismo. Esto es un comienzo que debería continuar con una aplicación del concepto de “ficha limpia” para integrar las listas de candidatos de las elecciones legislativas de octubre. Sorpresiva y felizmente el pueblo, en todos sus niveles, se está dando cuenta de la falta de honestidad y de cualidades indispensables de los posibles postulantes del oficialismo.

Exijamos que solo los que no tengan cuentas con la Justicia y sean idóneos lleguen en octubre al Congreso. Esto marcará el camino correcto para aprobar e instalar planes aplicables (que los hay) y poner a nuestro país definitivamente de pie.

Ricardo Olaviaga

Perdón

El 22 de enero me inscribí para recibir la vacuna contra el Covid-19 a través de la aplicación Buenos Aires Vacunate. Dentro de pocos días cumpliré 79 años. No pido ningún tipo de prioridad. Estoy dispuesta a esperar mi turno, pero sí quiero hacer un pedido: a las personas jóvenes que han recibido la vacuna a través de sus “contactos”, que tengan la grandeza de decir públicamente “me equivoqué, pido perdón”. Seguramente, como los viejos somos comprensivos y generosos, los vamos a perdonar.

Un gesto de grandeza, por favor.

Susana Dessy

Obras Públicas

Con relación a la carta del señor Fernando Busto (25/2), sobre el edificio inaugurado en 1936 como Ministerio de Obras Públicas, quisiera hacer una aclaración. Según el autor, existe una leyenda que atribuye a su arquitecto, José Hortal, haber soportado hasta el cansancio “pedidos de sobornos para acelerar la obra”. No pretendo aportar detalles al respecto. Lo que sí quisiera es contar algunas anécdotas personales que, supongo, generarán serias dudas sobre la corrupción referida, habiendo sido mi abuelo, Manuel R. Alvarado, el titular de la cartera durante ese tiempo; más exactamente, durante 8 años (1932-40). Cuando tenía 12 años de edad, acompañando a mi padre en Salta, el doctor Arturo Illia, presidente de la Nación, y en mi presencia, le dijo que Alvarado había sido el mejor ministro de Obras Públicas de la historia y un hombre de conducta intachable. Algo similar me expresó el ingeniero Roberto P. Echarte, ministro de esta cartera, en el período del doctor Alfonsín.

Manuel R. Alvarado murió en Chaco, a los 71 años, en 1953, llevando a cabo un humilde emprendimiento maderero para poder vivir.

Manuel Alvarado Ledesma

Viaje de egresados

En 2019 elegimos a la empresa con la que viajarían nuestros hijos a su tan esperado viaje de egresados. De las dos agencias de viajes con más experiencia elegimos a Soulmax, con 22 años en el rubro. Varias familias habían ahorrado durante un largo tiempo para hacer posible ese viaje y, en definitiva, son tiempos difíciles. Lo chicos contribuyeron a solventar parte del costo haciendo rifas, desfiles y kermeses. En abril de 2020, y con el Covid-19 azotando al mundo, la mayoría había cancelado un tercio del viaje, ya que el acuerdo pactado había sido en cuotas y en dólares. De común acuerdo con la empresa se decidió suspender los pagos restantes hasta contar con un horizonte más despejado. En noviembre, Soulmax explicó que el viaje podría hacerse en diciembre, pero para ello exigió un pago adicional, fuera de presupuesto y, además, cambiar de destino para “así asegurarnos” poder realizarlo. La realidad era mucho más dura que cualquier pesadilla y estaba claro que nadie podía con seriedad “asegurar” algo así. Luego de largos debates la mayoría del grupo decidió, por razones de salud, reprogramar el viaje pactado originalmente para fines de febrero en una fecha confirmada por Soulmax. Sin embargo, el 19 de enero, mientras todos aguardábamos los nuevos plazos de cancelación de cuotas para emprender el viaje, el titular de la agencia, con un proceder poco transparente, nos informa que el viaje no podrá realizarse en las fechas confirmadas por ellos. A partir de ahí todo se volvió mucho más difícil, desde comunicarse hasta obtener algún tipo de respuesta. Después de desgastarnos de mil maneras, Soulmax propuso descontarnos un 25% del total del viaje y no del total abonado, pagándonos en pesos al tipo de cambio oficial, lo cual para algunos representa 230 pesos de los 748 dólares abonados. La empresa mostró su verdadera cara. En definitiva, para Soulmax parece tener cero validez el contrato firmado, no aporta ninguna rendición de adónde fueron a parar nuestros anticipos y ofrece que las pérdidas solo sean para los que confiaron de buena fe en su larga trayectoria. Esto, sumado a un país donde pensar en apelar a la Justicia para encontrar una rápida solución a un problema es un recurso para ingenuos… ¡jaque mate!

Ante la impotencia decidimos compartir esta triste experiencia. Lo principal y más triste: los chicos la miran de afuera, con la ñata contra el vidrio...

Adriana Gardonio, Paula Haloua, Gabriela Gray, Guillermo Weinschelbaum, Juan Carlos Ogue, Carlos Daniel Franzetti, Natalia Piris

Agradecimiento

El 25 de diciembre nuestro hijo menor sufrió un accidente muy grave. Después de dos meses de internación en el Hospital Italiano, volvió a casa. Puede estar acá gracias a su amigo Mati, que lo asistió durante 40 minutos en la calle; al doctor Sergio Lepoivre, que lo operó en Hospital Pirovano; al equipo de UTI del Hospital Italiano, a su servicio de clínica médica, cirugía vascular e infectología; al doctor Guido Carabelli, que lo recibió con su equipo de trauma en la derivación y lo operó muchas veces; al grupo de enfermeras del sector 36; a Delfina, su novia de fierro; sus amigos; sus hermanos, pilares siempre presentes; a sus cuñadas, sobre todo la doctora Carla Abuawad. A todos ellos, eternamente gracias por el enorme amor y cuidado que recibió, y que nos permite estar juntos.

Hugo E. Perdomo

Jacqueline Carricart

En la red

Escándalo de las vacunas: el Gobierno impulsa una marcha el 1° de marzo para mostrar fortaleza

Facebook

“Una marcha para defender el haberle sacado las vacunas al personal médico. Se definen solos”- Nelly Etchepareborda

“Rentada, obviamente, de tal forma que termina el contribuyente pagando los micros y los choris”- Fely Hilbig

“Marcha en día laborable...”- María Carolina Salguero

