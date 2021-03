De los lectores: cartas & e-mails

Ella gobierna

No quedan dudas. Lamentablemente no hay república. No hay democracia genuina, porque no gobierna ni preside quien fue elegido para hacerlo, lo hace la presidenta Kirchner. Y no cometo un error al llamarla así. Ella gobierna. Ella preside. Ella decide. Ella maneja la economía decidiendo si la deuda se paga o no. Ella maneja la política exterior sacándonos del Grupo de Lima y marcando su explícito apoyo a la dictadura de Maduro. Ella maneja la Justicia eligiendo al ministro y amenazando públicamente de viva voz a los jueces y a la Corte. Ella maneja la salud atribuyéndose la negociación por las vacunas. Ella misma maneja la seguridad respaldando al ministro de la provincia, enfrentado con la ministra nacional. ¿Y qué hacemos los ciudadanos de a pie? Como meros espectadores, la vida política de nuestro país pasa como una película frente a nosotros, sin darnos cuenta o sin querer darnos cuenta de que ya no corremos el riesgo de ser Venezuela, sino que lamentablemente lo estamos siendo.

Cynthia Acher

Mala decisión

El Gobierno anunció la salida de nuestro país del Grupo de Lima, compuesto por catorce naciones que buscan una salida democrática a la crisis que sufre Venezuela. En manos de una narcodictadura, la chavista, que ha perpetrado el asesinato de opositores, torturas, prisiones, ataques a los parlamentarios y a la libertad de prensa, etcétera. Nos alineamos así con Cuba, régimen de partido único desde hace más de sesenta años, con Nicaragua y con China y Rusia, que no se caracterizan precisamente por ser democráticos. Qué pésima decisión.

Horacio Raúl Peluffo

Contrasentido

El gobierno manifiesta ahora una doble personalidad, totalmente patológica. El ministro Guzmán negocia con el FMI una refinanciación de la deuda, pero, al mismo tiempo, la vicepresidenta, mandamás indiscutida, proclama solemnemente que la deuda no se puede pagar. Además, por si esto fuera poco, complica esta negociación y toda negociación posible con organismos del Primer Mundo por el muy inoportuno apoyo que le está dando a Maduro.

José Deym

Dos versiones

Dos afirmaciones recientes de los expresidentes Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri son contradictorias entre sí, no pueden ser ambas verdaderas. O miente uno, o miente el otro, o mienten ambos. Me refiero a la afirmación referida al endeudamiento. Cristina dice que ellos no endeudaron, sino que pagaron la deuda contraída por los otros gobiernos y Macri dice exactamente lo contrario. Pregunto: ¿no hay un mecanismo jurídico que ponga las cosas en su lugar? ¿Que determine quién miente, simplemente mirando la evolución de la deuda? La ciudadanía necesita saber la verdad para construir un futuro sin mentiras.

Guillermo Castagnino

Una sola memoria

Pasó otro 24 de marzo, fecha que da en llamarse Día de la Menoría. Una memoria muy defectuosa, parcial. Una mala memoria que solo recuerda los 45 años del golpe de Estado y los excesos cometidos por el gobierno militar, el atroz destino de los desaparecidos y todos los terribles acontecimientos ocurridos en la segunda mitad de la oscura y violenta década del 70. Vaya si es mala memoria, que no se recuerda –o se elige no recordar– la otra mitad de la historia, del 76 para atrás, en que las organizaciones armadas guerrilleras dejaron un tendal de víctimas inocentes, entre ellas, mi padre, por lo que, tristemente, nosotros, nuestra familia –y muchas otras miles– podemos hablar en primera persona. Y también es una memoria mentirosa, porque no hace falta decir que fueron 30.000 los desaparecidos para agregarle gravedad a esa tamaña violación de los derechos humanos. Hasta es una falta de respeto a esos seres queridos desaparecidos insinuar que no alcanza con su desaparición, que hay que elevar la cifra para que sea trágico de verdad. Y, finalmente, la memoria de este día también es una memoria tergiversada, porque a los guerrilleros asesinos que mataron sin piedad a inocentes los recuerdan como “jóvenes idealistas”. Tan tergiversada es que muchos de ellos, o sus hijos, sobrinos y demás familiares, son honrados hoy con cargos públicos en el actual gobierno. Son apellidos que resuenan en nuestros oídos, nos golpean el corazón y nos llenan de impotencia.

La historia es una sola; que también lo sea la memoria.

Claudia Muscat

“Argentine”

Solicito la inmediata intervención del “colectivo” de los defensores del lenguaje inclusivo, ante esta evidente situación de exclusión que muchos compatriotas estamos sufriendo. Exijo la puesta en marcha de una campaña para que nuestro querido país cambie de nombre y se llame “Argentine”. Y para predicar con el ejemplo, digo: estoy segure de que muches conciudadanes van a apoyar este campañe para que todes les habitantes de la Argentine nos sintamos incluides.

Y ya que están… pidan también para que se nos resuelva el tremendo problema de los fines de semana y les cambien el nombre a los días sábados y domingos, los únicos no inclusivos del almanaque, para pasar a ser sábades y domingues.

Gabriel Ballester

Corporación política

¿Debería considerarse a los hechos de corrupción política traición a la patria? La Argentina es un triste país devastado y estancado. Los políticos, haciendo su juego, han sido la causa número uno del fracaso de un país atacado por sus enemigos internos: señores y señoras que se perpetúan en el poder atrincherados y encaramados dentro de las estructuras de organizaciones partidarias, protegidos por sus fueros y reelecciones salvadoras. El sistema de partidocracia es un círculo cerrado en donde sus miembros se autoprotegen y postulan en listas sábanas. Al ciudadano común no le queda otra opción que votar la lista completa, tal como fuera diseñada por el jefe o la jefa de esa agrupación política. Una verdadera trampa democrática. De esta forma, la corporación política gobierna dictando leyes para que el ciudadano las cumpla, pero evita autorregularse, manteniendo sus privilegios y prebendas. Al parecer, considera que no es lo mismo regular sobre los delitos privados, donde se afecta un interés particular, que regular sobre delitos que afectan el interés público y a toda la nación. Esto debería considerarse traición a la patria y ser juzgado con la máxima pena, prisión perpetua, más daños y perjuicios.

Obviamente en un sistema de partidos políticos de conducta corporativa o dominante difícilmente se pueda llegar a hacer justicia verdadera contra el crimen organizado desde la función pública, donde reina la complicidad mutua entre sus miembros.

Claudio Jorge Blanco

Contenedores

El bloqueo del Canal de Suez por un buque cargado con contenedores trae a la memoria a un visionario ignorado: el inventor del contenedor. El mes próximo se cumplen 65 años del comienzo de un experimento concebido por Malcolm McLean, camionero de Carolina del Norte (EE.UU.). Al observar estibadores descargando fardos de algodón de su camión y de inmediato cargarlos uno tras otro en un buque anclado en Nueva Jersey, se le ocurrió que sería mucho más eficiente subir de un saque el remolque lleno al navío, con el consiguiente ahorro de tiempo y, por ende, de dinero. El viaje inaugural con 58 cajas de acero destinado a Houston, Texas, comenzó en Newark el 26 de abril de 1956. Llamó mucho la atención este insólito envío y, además de la oposición de diversos gremios, la idea tardó mucho en ser aceptada por las inversiones involucradas en cambiar no solo el modo de carga y descarga en cada puerto, sino también los barcos y camiones de transporte. Pero basta dar una ojeada al sistema usado hoy en día, para darse cuenta del tremendo impacto de esta simple idea del señor McLean.

Carlos A. Altgelt

Colirio

El jueves pasado debí comprar un colirio con antibiótico, fabricado por unos de los principales laboratorios oftalmológicos: el precio de venta al público por un pequeño frasco de 5ml es de $1762. Esto no presenta razonabilidad alguna, y da una idea de que nadie le ha puesto el cascabel al gato, ni parece haber intenciones. Y hace que ese colirio sea accesible para pocos, y una carga tremenda para las prepagas y las obras sociales, que a su vez trasladan esos costos a sus afiliados. La Anmat estudia la parte bioquímica de cada medicamento, ¿pero alguna entidad oficial estudia los costos reales de su composición? ¿Alguna vez se enfrentará a los laboratorios medicinales?

José A. Managó

Esclerosis múltiple

Soy mamá de Lucila, de 19 años, con certificado único de discapacidad al estar afectada por esclerosis múltiple secundaria progresiva. La enfermedad ha avanzado –a pesar de los tratamientos–con dureza y rapidez, a tal punto de ser totalmente dependiente de terceros. Limitada a permanecer en cama, se alimenta por botón gástrico en forma continua. Sonda vesical, debe ser aspirada, etcétera. Su situación es crítica. Desde noviembre de 2020 estamos solicitando a Osprera una cama que se adecue a sus necesidades y que nos permita asistirla de una forma más adecuada, eficaz e integral. Junto con ese pedido se solicitó un colchón específico. Sobran fundamentos clínicos que avalan la solicitud. Hace casi dos meses que se supone que la orden de compra está detenida en la central de CABA de esa obra social. Nunca en casi 6 años he logrado que se entregue en tiempo la medicación, los insumos, la prótesis. Mi hija necesita esa cama y todo lo que la ayude a sobrellevar su situación.

María Eugenia Molina Vega

En la red

