De los lectores: cartas & e-mails

Carta de la semana

El ejemplo empieza por casa

Los hechos vergonzosos ocurridos con las vacunas y el ministro de Salud de la Nación me recuerdan lo alejado que está este gobierno de la solidaridad con el pueblo argentino. Lo que más irrita es que todo el tiempo usa el nombre del pueblo en vano. Mientras tanto, con ese discurso vacío de ética y razón, van esquilmando el país a diestra y siniestra. Ya no hay postura política que sostenga esta corrupción. Mientras los responsables de salud rompen la fila de las vacunas, sin darse cuenta de la injusticia social que promueve ese hecho, por otro lado imponen medidas impositivas en nombre de la “solidaridad”. Es realmente grotesco. Que el Gobierno empiece por casa a ser solidario. Porque esto ha sido un ejemplo de egoísmo, y con los bienes pagados por todos los argentinos. Los que trabajan y no creen que el Estado les deba todo están agotados, enojados. La única esperanza que queda es pensar que lo insostenible de la situación actual lo hará entrar en razón: sin trabajo digno no hay país ni ideología que persistan en el tiempo. A la Argentina la sostienen los que hacen las cosas bien, que hoy parecen pocos. Sin estos pocos hace rato que el país se hubiese hundido.

Matilde Pereda

DNI 22.808.295

Ley inversa

Habernos enterado de que muchas de las vacunas contra la trágica pandemia de Covid-19 han sido distribuidas entre amigos “estratégicos” del poder, violentando el orden de prioridades establecido en los protocolos sanitarios, no deja de constituir, en un sentido, una segunda tragedia, una tragedia de tipo moral. Siempre se ha dicho que el ejercicio de la autoridad de los gobernantes requiere de su ejemplaridad. Que sus conductas sean la guía y la luz que ilumina el camino de los pueblos. Ejemplo de ello lo constituye un episodio que protagonizó el general Juan Esteban Pedernera siendo gobernador de San Luis, en 1859. Cuenta su biógrafo Luis Horacio Velázquez, en su libro Vida de un héroe (Editorial Peuser, Buenos Aires, 1958), que estando este en su despacho ingresó su secretario portando un sobre con su sueldo. En ese momento había ingresado también una maestra, quien le había reclamado minutos antes, en su nombre y en el de todos los docentes puntanos, el pago de sus sueldos atrasados de más de un año. Al escuchar ese reclamo, el gobernador Pedernera le impuso la siguiente orden al secretario: “... Vuelva a la Tesorería con mi libranza, junte todo el dinero que encuentre y pague con él a todos los docentes de San Luis; y si llegara a sobrar algo, recién se abonarán los sueldos de los ministros. El último que cobrará será el gobernador...”.

Este gesto de Pedernera se llamó desde entonces “la ley inversa de los sueldos”. Cobrarían primero los empleados públicos de menor categoría; luego de manera ascendente los demás, y por último le correspondería al gobernador. Qué muestra de ejemplaridad hubiera sido que nuestros gobernantes actuales, frente a la pandemia, hubieran seguido la conducta de Pedernera. La hubiéramos llamado “la ley inversa de las vacunaciones...”.

Juan José Laborda Ibarra

DNI 13.290.320

Viveza criolla

Nuestras autoridades consideran que “colarse” o adelantarse en la fila de la vacunación es algo así como una “avivada”. Ahora bien, si se tiene en cuenta la escasez de vacunas y que tal práctica deja a otros más necesitados sin vacunarse, o bien que en algún caso se simuló ser personal de salud, esa conducta se aproxima más al delito.

Dejando de lado el enfoque técnico penal y las alegaciones o descargos que se puedan ensayar para su justificación, lo cual será resorte de la Justicia, debemos recordar qué significa una “avivada”. La viveza criolla consiste, precisamente, en actuar sin importar la ley y sin que la víctima pueda devolver el golpe. El vivo desprecia la ley. Más aún: la ley es un obstáculo que se debe saltear... o burlar. El fraude jamás lo escandaliza, porque constituye uno de sus recursos más frecuentes. Para el vivo, la honestidad es una palabra hueca, ingenua, arcaica, por ello es que se la ubica en la antesala de la corrupción. La avivada tiene un efecto antisocial, genera resentimiento y envenena el respeto mutuo, al considerar a los demás humanos como estúpidos. Más aún cuando tal conducta parte desde un órgano del poder. Pero el Presidente le restó importancia, y no arriesgó ni siquiera una disculpa.

No se trata de un partido de truco, en el que los que tienen las cartas son los dueños del poder y los de afuera (el pueblo) son de palo. Hay que cambiar la corrupción por la honestidad, el individualismo por la solidaridad, la anomia por el respeto a las normas y, en definitiva, la viveza por la inteligencia y el trabajo para llegar a tener un país respetable.

Guillermo Vidal Albarracín

DNI 4.433.082

Desvíos

Deseo hacer público mi agradecimiento al “cuarto poder”, la prensa, por su excelente labor haciendo salir de su letargo a los otros poderes del Estado, especialmente el judicial. Es de esperar que a partir de ahora se juzgue y condene por delitos de lesa humanidad, asociación ilícita y corrupción a todos y todas. Siendo así, es de suponer que, por las evidencias encontradas, muchos dirigentes políticos, y algunos integrantes de la Justicia, tendrán que buscar trabajo. No escapa a mi memoria que en un pasado no muy reciente se recurría a las Fuerzas Armadas para dar fin a un problema recurrente -sin percibir que de esa manera se mataba la democracia-, y muchos de sus integrantes, respondiendo a órdenes del poder político, terminan su vida encarcelados. Algunos mueren procesados y sin condena, por Covid-19. Las Fuerzas Armadas no están para corregir los desvíos en la conducción política, Dios ilumine a los compatriotas para reencauzar los desvíos con espíritu republicano.

Cnel. (R) Jorge José Echezarreta

DNI 8.421.780

Prejuicios

Un conocido dicho expresa: “Dime de qué alardeas y te diré de qué careces”. Este se puede aplicar al senador Parrilli. Cuando dice que a Lázaro Báez lo condenaron por morocho, ¿no estará hablando desde su propio prejuicio? Creo que a ningún argentino se le ocurrió que la condena se debiera a ese hecho. Los motivos ya han sido ampliamente expuestos.Y siguiendo su lógica, le preguntaría a Parrilli: ¿también ve usted al exvicepresidente Boudou morocho?

A falta de razones, buenas son las falacias.

Clara Alsina

DNI 6.545.696

Que me expliquen

Soy hija de Alfredo, un argentino luchador. Hace 18 años un tren se llevó su brazo y parte de su pie. Nadie lo ayudó en su recuperación, porque los trenes que mantenemos entre todos no tenían aseguradora vigente. Siguió trabajando como albañil, porque la vida siempre se la ganó por sus propios medios, sin asistencialismo. Cuando parecía que todo estaba superado, la enfermedad de Crohn llegó a su vida para quedarse. En un año destrozó su sistema digestivo, la única salida fue una ileostomía. Sumó a la discapacidad motriz la visceral, y de yapa perdió el bazo en la cirugía. Siguió adelante, como esos héroes de los cómics, a quienes nada los destruye. El 2020 era su año para someterse a la cirugía de reconstrucción y volver a tener calidad de vida, pero llegó el Covid-19. Por prevención su cuarentena comenzó una semana antes de la dictada por el Gobierno. Lleva casi un año de no salir, no ver familia ni amigos, de no hacer nada fuera de su casa, de no controlar su salud porque salir es más peligroso en su condición. Con la llegada de las vacunas, su ilusión y esperanza están en que algún día un avión traiga su “llave” a la vida nuevamente. Cosas simples, como compartir con su única nieta, de cinco meses, un día en la plaza, retomar sus controles médicos, salir a la calle, a que yo pueda a volver a darle el abrazo y el beso que tengo pendientes desde el día en que me transformé en madre y él, en abuelo.

¿Qué le dirían a mi papá cualquiera de los vacunados jóvenes y sanos que se adelantaron en la fila? Los invito a que si tienen esa respuesta nos contacten. Yo no encuentro la forma de consolar y mitigar su larga espera.

Tamara G. Amaya

amaya.tamarag@gmail.com

Aumentos

Después de un año casi sin trabajar, en época de pandemia en la que la mayoría no puede viajar en colectivo como antes, ¿aumentan los taxis y el subte? No entiendo.

Viviana Gómez

DNI 14.315.952

Curso opcional

Nada debería imponerse por la fuerza o por la coacción. Por lo tanto propongo que, al tener que renovar el carnet de conducir, podamos tener alternativas para elegir. Al curso de género, ahora único y obligatorio, propongo sumar como opcional uno de RCP, cómo reaccionar ante un accidente de tránsito o, por ejemplo, ante un ataque de epilepsia o un pico de diabetes, por mencionar solo algunos casos de riesgo de vida. Luego será interesante que se publique una estadística de lo que se elige cuando, en libertad, se tiene más de una posibilidad.

Jorge C. Solari

DNI 16.928.574

En la red

Las marchas contra la vacunación vip

Facebook

“Contra la corrupción...No solo contra la vacunación vip”- Luisa Susana Whipple

“Es una marcha genuina, nadie fue pagado para ir”- Alfredo Ariel Toledo

“Estamos remal. Bien por la gente que expresa su descontento”- Viviana Gómez

“La gente mayor que hizo este país trabajando”- Laura Libralesso

“Que mal ejemplo, en estos tiempos tan complicados en cuanto al sistema de salud es cuando deberían demostrar respeto y abstenerse a realizar estos tipo de encuentros”- María Guanuco

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina

LA NACION