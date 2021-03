De los lectores: cartas & e-mails

Carta de la semana

Otro invento argentino

A la extensa lista de inventos argentinos, como la birome o (según se afirma) el dulce de leche, podemos agregarle hoy el golpe de Estado sin desalojar al hasta ese momento presidente de su despacho en la Casa Rosada. Es decir, sigue en su cargo formal, aunque sin poder real para tomar decisiones. Otro invento argentino. Y, además, la asunción de mando fue en realidad el 24 de marzo de 2021, día del encendido discurso en Las Flores de Cristina Fernández de Kirchner, y no el que fue pronunciado ante la Asamblea Legislativa el 10 de diciembre de 2019.

Miguel Ángel Efeyan

maemaico@hotmail.com

Otra marcha más

Tras observar el masivo reclamo realizado en Ramos Mejía a raíz del asesinato de María Rosa Daglio, pregunto: ¿cuántas marchas más deberemos hacer para que las autoridades entiendan que la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos constituyen un bien prioritario a resguardar, garantizado en nuestra Constitución?

José Gerardo Ponzio

DNI 16.231.530

El valor de una vida

Escribo esta carta para contar la situación en la que se encuentra mi amiga Luciana Famá, de 37 años, sobreviviente de la tragedia de Cromañón. Ella aún no ha recibido la vacuna para protegerse del Covid-19 y hace un año que vive encerrada con sus hijos y su pareja por miedo a enfermarse. Nadie se ha comunicado con ella. No soporto que olvidemos a las personas de riesgo, sobre todo a las que lo son gracias a la desidia del Estado, al abandono total de quienes dicen preocuparse y cobran un sueldo para ello, pero por el contrario se aprovechan de sus privilegios y se apropian de las vacunas para ellos o sus amigos. Hace 16 años que mi amiga vive con medio pulmón menos y con el resto de su capacidad pulmonar deteriorada, pero sin embargo no conozco a nadie más valiente, más optimista y más aferrada a la vida que ella.

A quienes se vacunaron por encima de Luciana, siendo menores de 30 años, acomodados, amigos del poder, etcétera, no les pido arrepentimiento ni remordimiento, porque claramente no entienden el valor de una vida, más allá de la suya propia, pero sí les pido a quienes tienen el poder de decidir, a quienes tienen la tentación de vacunarse con egoísmo, que piensen en personas como Luciana y todo lo que les debemos como sociedad a ellas y a sus hijos.

Lucía Pelegrino

DNI 29.747.305

Plan de vacunación

En respuesta a la carta de la lectora Inés Menéndez Behety, me gustaría agregar que las palabras de Alberto Fernández sobre prohibir la importación privada de las vacunas porque sería discriminar es aún mucho más grave de lo que parece. Hoy la importación la hace el Estado con todas las deficiencias e irregularidades que ya sabemos. Eso se hace con el dinero de los contribuyentes de un país endeudado. Lo que se le está pidiendo es que autoricen a obras privadas a canalizar de forma inteligente y eficaz el dinero de ciertas personas que ven cómo sus impuestos no sirven para nada y que las pocas dosis que trae el Estado se reparten en gran medida de forma arbitraria.

Señor Presidente, el dinero no es del gobierno. Es del Estado y sale siempre de los mismos bolsillos.

Roberto Sambrizzi

DNI 23.967.931

Frente de Todos

Mientras asistimos a un irreparable y sistemático castigo al intelecto a través del bastardeo de nuestro riquísimo idioma en pos de la inclusión, la antidiscriminación y la igualdad de género, nada más ni nada menos que la coalición gobernante se arroga el derecho de dejar afuera a las mujeres en el propio nombre del partido, al llamarse Frente de Todos.

Si fueran consecuentes en todas las ridiculeces y no solo en algunas, debería cambiar su nombre y pasar a llamarse Frente de Todos y Todas, o resumirlo en un Frente de Todes. Porque si “todos” las incluye también a ellas, no tendrían que insistir –desde el Gobierno– en hablar de chicos y chicas, ciudadanos y ciudadanas, viajeros y viajeras y tantas otras pavadas innecesarias que crean confusión idiomática en “les pibis” durante su proceso de aprendizaje.

Hagamos lo que quiso hacer el Frente de Todos cuando tomó su nombre, que es incluir en esa simple forma adjetiva y sustantiva masculina a las mujeres también.

Mariano Guaia

marianoguaia1968@gmail.com

Historia y memoria

Tzvetan Todorov, filósofo búlgaro-francés, y Philippe Salazar, filósofo marroquí-francés, visitaron la Argentina para indagar y comprender el período de la guerra interna con apoyo internacional que padecimos los argentinos. En noviembre de 2010, Todorov criticó el modelo argentino de “búsqueda de la memoria, verdad y justicia” por parcial y sectario, y agregó que una sociedad necesita conocer la historia, no solamente tener memoria. Señaló luego que en ninguno de los sitios que visitó vio el menor signo que remitiese al contexto en el cual en 1976 se instauró la dictadura. Y que la justicia que deriva de esa memoria parcial es también imperfecta, concluyendo que en la búsqueda de la justicia, la memoria puede volverse miope y maniquea. Salazar, especialista en el proceso de reconciliación sudafricano, sostuvo en su visita y asistencia a los juicios llamados de lesa humanidad, en marzo de 2014, que el trabajo de la memoria es antipolítico, porque es parcial y subjetivo, e impide avanzar hacia el futuro. Añadió que la justicia derivada de la memoria parcial y subjetiva es una forma codificada de la venganza. Comentó que en Sudáfrica hubo muy poco trabajo de la memoria y que gracias a la reconstrucción descarnada de la historia, sin consecuencias penales, el pasado fue enterrado y se avanzó hacia la pacificación y unión de todos los sudafricanos.

A pocos días de haberse cumplido un nuevo aniversario del 24 de marzo, de 1976, es conveniente que los argentinos reflexionemos acerca de las enseñanzas de tan prestigiosos filósofos y humanistas, quienes iluminando el escenario de ese período trágico de nuestra historia nos señalan el camino para encontrar el sendero de la verdadera historia, y su fruto natural: la pacificación, la concordia y la unión nacional.

General (R. ) Juan Miguel Giuliano

Presidente del Foro de Generales Retirados

miguelgiuliano@hotmail.com.ar

Mercosur

En la reunión cumbre del Mercosur, nuevamente el presidente Lacalle Pou ha expresado gran sentido común para este cuerpo que tiene ya difíciles 30 años de vida. Paralelamente, Alberto Fernández, presidiendo la reunión, solo mostró descortesía y falta de flexibilidad cuando las circunstancias aconsejaban tenerla para lograr aprovechar las no habituales facilidades ofrecidas recientemente por el Mercado Común Europeo. Fernández señaló que si alguien pensaba que el Mercosur era un lastre, que tome “otro barco”. Tristemente la realidad es que la Argentina actual sufre el peso de un Estado terriblemente ineficiente que genera enormes impuestos a la producción para soportarlo. Esto la desubica en el mercado exportador, aunque no debería ser una sobreprotectora acción del Mercosur la que generara una falsa reubicación competitiva, sino una eficiente economía pública y privada en el país.

Uruguay propone criteriosamente lograr flexibilizar el Mercosur, invitando a sus integrantes a aprovechar estas escasas oportunidades que nos brinda el mundo.

Ricardo Olaviaga

olaviaga8@hotmail.com

Venezuela

La permanente negativa de nuestro actual gobierno a condenar la violación de los derechos humanos por parte del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, acentuada por nuestro abandono del Grupo de Lima, habilita al gobierno de Maduro a desplegar una enorme campaña de reivindicación (a la que podremos sumarnos) pegando en nuestros autos una calcomanía con la frase “Los venezolanos somos derechos y humanos”.

Déjà vu.

Christian M. Bronenberg Victorica

DNI 16.288.308

Sergio Maldonado

Puedo entender el dolor de Sergio Maldonado por la pérdida de su hermano en circunstancia por todos conocidas. Lo que no solo no puedo entender, sino que además no comparto es que se apropie de un espacio público para rendirle un homenaje. Somos más de 40 millones de argentinos. Si cada uno que muere puede ser recordado de esa forma por sus familiares no quedará ningún espacio libre para los vivos. Y creo que quienes hacemos uso de nuestro sentido común nunca buscaríamos culpables por la remoción del busto en cuestión; mucho menos responsabilizar inmediatamente al jefe de gobierno, que seguramente ni enterado estaba.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

