De los lectores: cartas & e-mails

Pensamiento único

En este país en el que hay que explicar por qué el suelo es suelo, nos encontramos con docentes que, a sabiendas de que tienen a su cargo a menores de edad que están en plena formación de su identidad y transitan por un proceso de autoconocimiento, portan prendas y llevan a su trabajo objetos que dejan entrever su ideología. En algún punto de sus mentes omiten el hecho de que están trabajando con personas y no con cosas, y creo que también olvidan la vulnerabilidad del lugar en el que desempeñan su labor: el aula. El aula rebalsa de susceptibilidades: alguien siempre de forma directa o indirecta está influenciando a otra persona. Se trata de niños o adolescentes que “se las saben todas” pero son permeables como esponjas y se hallan en una constante búsqueda consciente o inconsciente de referentes.

Dicho todo esto que es de público conocimiento, ¿es mucho pedir que por dos horas de su vida sean objetivos? ¿Tanta autovalidación necesitan para entrometerse con el conocimiento de sus alumnos? En realidad, no tienen que pensar nada: su tarea es brindar herramientas para que el otro pueda pensar por sí mismo. Se deben potenciar el discernimiento y la capacidad de análisis de los estudiantes. Por este motivo, nadie puede incordiar en el proceso de aprendizaje. De hacerlo son cómplices: nadie quiere repetidores de discursos ajenos.

Dana Elizabeth Pérez Rey

DNI 37.574.430

Anomalía

La ciencia política todavía no ha registrado el concepto de vicepresidencialismo autoritario, una anomalía institucional con incidencia tóxica sobre el sistema de gobierno establecido por la Constitución. A partir del 10 de diciembre de 2019, la Argentina ha abandonado el presidencialismo para dar paso a esta novedad criolla que desafía a la democracia recuperada en 1983. El Presidente fue puesto por disposición de la vicepresidenta, algo inaudito en nuestra historia. Así las cosas, inició sus funciones con escaso margen de autonomía decisional, quedando bajo la órbita de la voluntad omnímoda de la titular del Senado.

Sería un saludable aporte teórico que los politólogos comiencen a estudiar esta variante del populismo sudamericano, que erosiona la credibilidad internacional del país, aniquila la independencia de poderes y condena a la ciudadanía a las prácticas antidemocráticas de la actual administración. Sin presidencialismo constitucional no hay república.

Horacio Enrique Poggi

hepoggi@gmail.com

Reconciliación

Lamentablemente, el miércoles pasado fue un día más de la “memoria parcial” en la Argentina, que nos sigue impidiendo a los argentinos reconciliarnos con el pasado y avanzar juntos hacia el futuro.

Juan Ignacio Casadellá

juancasadella@hotmail.com

Regreso al pasado

Dictada la Constitución Nacional en 1853, con sus modificaciones, superamos décadas de anarquía, guerras internas y hasta la más típica de las tiranías como fue la de Juan Manuel de Rosas, con La Mazorca, la persecución y hasta la muerte de los opositores, falta de libertad de prensa y “otras yerbas” en ejercicio de la suma del poder. La existencia de hombres de Estado en aquella época hizo que desde Urquiza con Alberdi y la sucesión de líderes como Mitre, Sarmiento o Roca, entre otros, cimentaran la Constitución y la república, la organización nacional. Se inició un camino de civilización y crecimiento.

Vemos en la actualidad encendidos discursos en contra de todo ello. La vuelta al ancien régime. Batallas que se libran desde el Gobierno contra la misma república que administra. Avanzada permanente contra la Constitución. La “revolución” planeada por su líder fue expuesta públicamente y hoy soportamos su ejecución por ella y toda su nomenclatura.

Necesitamos líderes como antaño para concluir definitivamente esta arremetida y que juntos por la república, con políticas de Estado, volvamos democráticamente a la normalidad, venciendo definitivamente estos revolucionarios que nos quieren llevar a aquel pasado.

Lucio A. Borini

DNI 11.379.991

¿Con qué plata?

Si continuamos en el camino de seguir destruyendo nuestra democracia, buscando crear un gobierno hegemónico, donde el Poder Ejecutivo no respete la independencia de poderes, y si continuamos aislándonos del mundo, como lo estamos viendo en estos últimos días, lea formulo a nuestros gobernantes una pregunta: ¿de dónde vamos a sacar los dólares para mantener un Estado elefantiásico, sin una producción competitiva que nos permita pagar los bonos y la deuda con el FMI”?

Fernando J. Figini

DNI 4.813.359

Juego

Soy uno de los tantos profesionales de la salud que tenían turno para la segunda dosis el 24 de marzo. Ese día nos enteramos en el lugar (estadio de River Plate) de que no había vacuna para completar nuestra cobertura. Sin aviso. Sin pedido de disculpas. Solo un: “Haga la fila para que le den una constancia”.

El personal de salud esencial se la “juega” desde hace un año para combatir la pandemia mientras que los políticos “juegan” con nosotros.

Gustavo Di Bella

Decano de la Carrera de Odontología USAL-AOA

gustavo.dibella@usal.edu.ar

Eficiencia

Luego de una razonable espera, fui vacunado en el Luna Park, por ser mayor de 80 años. Frente a tantas muestras de incompetencia, en el tiempo que sufrimos esta pandemia, se deben destacar los ejemplos de eficiencia demostrados en esta ocasión. La excelente atención del personal de voluntarios, el orden y el afecto en el trato con los mayores que cumplíamos este trámite superan las más exigentes expectativas. Gracias a todos los que hacen posible ayudar a quienes más lo necesitan.

Eduardo R. Alsina

DNI 4.298.190

En la red

Facebook

Falabella cierra locales en el país

“¿Y sus empleados? Otro negocio que cierra... Más gente sin trabajo... Más pobreza”- Patricia Parodi

“Trabajo hace 14 años en el centro de distribución de Falabella. La empresa se va por políticas de Estado; no la dejan comprar insumos. No la dejan comprar dólares. Así no hay empresa que aguante”- Salvador Esquivel

