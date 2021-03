De los lectores: cartas & e-mails

Valentía

Como ingeniero con más de 40 años de ejercicio profesional, me siento totalmente identificado con los contenidos del comunicado que el Círculo de Ingenieros emitió el 29 de marzo. Es hora de hablar con convicción, con claridad meridiana, para denunciar el atropello a las instituciones de la República. Quienes trabajamos, estudiamos, nos perfeccionamos según nuestras posibilidades, y que a la par cumplimos rigurosamente con las leyes como corresponde, tenemos un límite de tolerancia a eventuales desvíos o errores. Ese límite es fácilmente identificable: si se sistematiza el error en el tiempo, ya no es un error. Es un plan concreto y evaluable. Este es el caso. No podemos, a riesgo de ser cómplices, no denunciar y proponer cambios republicanos en serio. Sin partidismos, solo pensando en la República y su juego democrático transparente.

Mis respetos a los colegas que con valentía entendieron esta situación alarmante.

José Luis Miño

DNI 10.306.566

Sin reglas claras

Tengo el honor de ser un pequeño empresario y haber construido una empresa en los últimos 20 años, que ha ido creciendo y dado trabajo a muchas familias. Actualmente somos 17 personas en mi empresa, a la cual, por desgracia, le toca estar del lado de los “malos”. Pero también damos trabajo a mucha más gente en forma indirecta (fletes, contador, etc.). Nos dedicamos a importar y distribuir en todo el país productos de consumo, muchos de los cuales no se fabrican localmente. Penuria tras penuria. No solo no aprueban las licencias no automáticas para poder importar, sino que lo que nos prometieron (el 10% de lo que necesitábamos) no lo cumplen. No hay con quién hablar. Solo enviar un mail a una casilla de la cual nunca se recibe respuesta. Tener mercadería navegando o parada en el puerto, pagando costos de almacenaje y gastos, genera mucha desazón. Quedan opciones legales y no mucho más. También cerrar e irse. La falta de reglas claras y de que no cumplan las que prometen fue una constante en el período 2010-2015 y vuelve a ser lo mismo ahora.

Pedro Sterming

Ingenuidad

Hay una visión ingenua del poder. El señor Pablo López, ministro de Hacienda bonaerense, expresó: “Los juicios por la deuda son mecanismos de presión, la solución no vendrá por ahí”. La decisión de aplicar otras formas para obtener lo deseado no depende solamente de nosotros, sino también de la voluntad de la contraparte. Si le mostrás los dientes a un poderoso, te puede morder. Nos ha pasado muchas veces. Una de la más dolorosas es lo que nos pasa con las vacunas. No entienden que si desafiamos al poder tenemos que tener con qué, porque hay que asumir las consecuencias. Estamos cada vez más solos. En toda negociación las partes tienen barreras que no se franquean, que deben estar resguardadas por el poder que poseen. La nuestra es muy baja. ¿Es consciente el ministro de a qué expone a los argentinos, sus mandantes, si redobla la apuesta? Ya la estamos pasando mal. Debería reflexionar y encontrar la manera de negociar sin confrontar.

Vicente Palumbo

DNI 8.347.679

Nombre

Con los vacunatorios vip quedó claro que el Frente de Todos no nos incluye a todos, todas “y todes”. Ante la campaña electoral, debería sincerar su vocación elitista y cambiar su nombre por el de Frente de Algunos.

María Teresa Reynal

DNI 11.265.875

Segunda dosis

He sido vacunada con la primera dosis de la vacuna Sputnik V el 22 de marzo, con fecha para la segunda dosis el 12 de abril. De acuerdo con las nuevas medidas tomadas por el Ministerio de Salud de la Nación, esta segunda dosis se difiere para dentro de las 12 semanas siguientes de la primera. He leído el artículo en el que el doctor Eduardo López, destacado infectólogo, miembro del comité asesor del tema Covid-19 del gobierno nacional, manifiesta que con la Sputnik V y la Sinopharm “no existe documentación que avale el diferimiento de tres meses de las segundas dosis”; esto, además de que el director del Instituto Gamaleya “había fijado como tiempo límite para la aplicación de la segunda dosis un intervalo de ocho semanas”. ¿Por qué hay una resolución contraria a lo que se recomienda, dado que puede ser perjudicial para la efectividad de la vacuna, hecho que me afecta tanto a mí y como a otras personas en la misma situación?

Susana A. Schargorodsky

DNI 6.202.403

¿Obediencia debida?

En un reciente reportaje radial, la ministra de Salud de la Nación justificó al subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, por haber vacunado a Eduardo Duhalde y a parte de su familia, con el argumento de que Costa “siguió una indicación”. ¿Es que ahora en el peronismo se aplica la “obediencia debida”? Insólito.

Máximo Jorge Ramos

DNI 8.209.510

Para destacar

Debo por este medio agradecer la muy buena atención que recibí en el vacunatorio CIC Malvinas Argentinas, de Almirante Brown. El orden, la disponibilidad, el afecto y el buen trato y la responsabilidad en el servicio son para destacar.

Mario Dante Paolucci

DNI 4.526.407

Tema de lectura

Con gran placer leí en el mismo día tres artículos para destacar: “Filósofo y poeta de las tres religiones monoteístas”, de María Cherro de Azar; “Un millón de años blues”, de Humphrey Inzillo, y “Traición”, de Carlos M. Reymundo Roberts. Los tres reafirman mi aprecio por la nacion en papel y creo que deberían ser tema de lectura en las escuelas para estimular la discusión y la formación cultural.

Mario E. Sember

En la red

Facebook

Murió un docente por Covid-19 y un gremio convocó a un paro en las escuelas de la ciudad

“O sea, deberían cerrar todo con ese criterio”- María Ercilia Castilla Sastre

“Docente que concurrió un solo día a clase. ¡Basta de paros!”- Liliana Cerostri

“¿Y se contagió dentro del aula?”- María José

“Algunos docentes no entendemos por qué un gremio convoca a un paro... siempre es lamentable la pérdida de una persona, pero no se puede anteponer la política gremial a un duelo”- Fernando Javier Valladares

