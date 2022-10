De los lectores: cartas & e-mails Riqueza pesquera, Mujeres en el Jockey y Gran Hermano

escuchar

Riqueza pesquera

Hace poco mencioné, en el correo del lectores, la necesidad de legislar la prohibición del uso de la pesca de arrastre en nuestra zona marítima exclusiva. Con la miopía típica de los funcionarios, los chinos lograron mediante la depredación convertir al Mar de la China en un mar estéril. Ante tales circunstancias, los chinos, con su poderosa flota pesquera, decidieron trasladar su base de operaciones al oeste de la zona de exclusión de las Islas Galápagos y enviar a los pesqueros al Atlántico Sur para llevar a cabo la depredación en nuestra región. Total, allí nadie vigila nada. Se cuidan bien de evitar la zona exclusiva de las Islas Malvinas porque allí sí son perseguidos porque su actual riqueza reside en la facturación de los permisos de pesca.

El pasado día 20, The New York Times publicó un detallado informe sobre este tema, acompañado de un mapa satelital con el itinerario de los pesqueros chinos y no hace mucho, la revista Nature publicó un mapa del mundo en la nocturnidad, donde se aprecia claramente que la emisión de luz de los pesqueros en el Atlántico Sur es más intensa que la emitida por las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey juntas.

Una empresa argentina construyó y vendió doce satélites a Ucrania para vigilar los movimientos de las tropas enemigas, las veinticuatro horas del día en todo su territorio. Obviamente no fueron exportados desde nuestro país porque las empresas, ante los obstáculos que encuentran, buscan soluciones.

¿No sería hora de comprar dos satélites para controlar nuestro mar? La suma de la riqueza pesquera controlada, sumada a la clandestina, supera las exportación de granos. Deberíamos advertirles a nuestros funcionarios que para aprovechar esta riqueza desperdiciada no necesitan mojarse los zapatos ni abandonar sus escritorios. Yo entiendo que la pesca es un tema que supera la visión a ojo desnudo, basta un poco de información.

Norberto H. Linzuain

nhlinzuain@gmail.com

Mujeres en el Jockey

El fallo de la Cámara Civil que obliga al Jockey Club a acatar lo dispuesto por la Inspección General de Justicia, ordenándole permitir la incorporación de socias mujeres, se funda, principalmente, en el Art. 14 de la Constitución nacional, que garantiza la libertad de asociación. No advierte el Tribunal que así viola la propia norma en que se apoya y, de paso, sin nunca mencionarla, la del Art. 19, que excluye de la autoridad de los jueces sobre las acciones privadas que no ofendan la moral, garantizando el derecho de todo habitante de hacer todo aquello que la ley no prohíbe. El Jockey Club, desde su fundación, amparado en ambas garantías, admite solo socios varones, otorgando a las mujeres emparentadas con ellos, con las limitaciones naturales de su estado, todas las prerrogativas de estos, salvo la de asociarse.

Ignacio Ramón Peña

iggers1609@gmail.com

Gran Hermano

Sorprende que quien fomentó la vacunación vip y encerró casi un año a la gente mientras festejaba, se sienta agraviado en su honestidad por un anónimo participante de un programa televisivo de dudosa calidad moral.

Sergio Buitrago

DNI 20.225.898

Seguimos excluyendo

Hace unos días que sigo con atención las novedades respecto de la insólita decisión del Colegio Magno en Pilar, que a pesar de las intimaciones y el rechazo social mayoritario, se reafirmó en no admitir a 8 de sus alumnos, niños igual que el resto, con derecho a educación. Este colegio se niega a cumplir el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y como esta, son muchas aún las instituciones que día a día discriminan lo diferente, lo diverso.

Un gimnasio de Barrio Norte decidió que mi hijo también era un “inconveniente” para ellos, y resolvieron unilateralmente que no podía continuar con sus clases de natación. Estamos hablando de un niño de seis años con un corazón y unos valores enormes, un niño que no molesta a los otros, que cumple las consignas, que va a escuela común, que practica escalada junto con otros niños de diversas edades. Pero ellos solo ven a un niño con autismo. Nuevamente, está claro que a este centro, como al colegio Magno, le “incomoda” la diferencia.

Es un grave problema que como sociedad aún nos consideremos con el derecho a clasificar y expulsar a quien no está dentro de los parámetros preestablecidos. Causa tristeza e impotencia que las denuncias no lleguen a ningún sitio, que noticias y cartas como esta se queden en la nada, que aún haya tanto que hacer, pero dispongamos de tan pocos recursos para seguir peleando.

Sara Sanz Blasco

DNI 19.037.162

Prioridades

Rescato los dichos del diputado Waldo Wolf por la rápida reacción del Presidente frente a los dichos de un personaje de Gran Hermano. Recordó todos los agravios que el Presidente propinó a la vicepresidenta, y que hoy los niega, y las declaraciones firmadas respecto de Irán de las que no se hace cargo hoy. Da vergüenza ajena que el Presidente se ocupe de este hecho, cuando debería centrarse seriamente en problemas urgentes y acuciantes, como la pérdida de más de US$500.000 por la frustrada compra del avión presidencial; la inflación proyectada del 100%; su mala respuesta científica que provocó 120.000 muertos; la pobreza, y muchos otros problemas que merecen ser atendidos con urgencia sin dar lugar a temas menores. Esto habla de la talla y las prioridades de un primer mandatario.

Hernán Martínez

DNI 13.513.297

Abogados

En el artículo de página 16 de la edición del 19/10 de la nacion, relativo a la elección de representantes para el Consejo de la Magistratura, el autor indicó meticulosamente la cantidad total de votos emitidos por los jueces (679), pero omitió mencionar el mismo dato para la cantidad de votos de los abogados y solo informó los porcentajes obtenidos por cada lista. Presumo que la omisión se debió a un cierto pudor por el seguro bajo número de votantes o, tal vez, por temor de complicar la legitimidad de los electos, que lo fueron seguramente en pleno respeto a la reglamentacion y legalidad, pero poco representativos de la realidad cuantitativa de electores. Dada la importante trascendencia del resultado de esta votación, debería ser obligatoria para todos los abogados matriculados, realizada por vía electrónica sobre la base del número de matrícula, con la pérdida de la misma en caso de abstención injustificada. Los resultados deberían ser publicados indicando en cada caso por quién votó cada votante, lo que permitiría, a eventuales clientes, conocer de antemano las preferencias políticas de los que van a contratar y evitar errores de selección. Sospecho que la enorme mayoría de los 150.000 abogados, mencionados por la doctora Jimena de la Torre en una reciente entrevista periodística, prefieren mantener la modalidad actual de la “Justicia” : ineficiente, corrompible y que facilita las defensas mediante un número infinito de impugnaciones que llevan a la prescripción.

Giampiero Bobbio

DNI 93.512.043

La crisis cultural

El kirchnerismo está destruyendo a distintas generaciones de diferentes capas sociales con su ideología populista. Desde la pérdida de la cultura del esfuerzo y el trabajo a través de subsidios masivos y planes sociales; el derrumbe del principio de autoridad y el orden; los ataques al derecho de propiedad con las recientes tomas de colegios, edificios públicos y plantas industriales; hasta tolerar pasivamente la usurpación y el vandalismo en propiedades públicas y privadas. Esta revolución cultural que se intenta implantar no excluye el garantismo judicial, el lenguaje inclusivo, la igualdad de género ni la exaltación del indigenismo. Nada de esto es casual, forma parte del manual con que el populismo intenta destruir los pilares de la República y de la sociedad, para enriquecerse y perpetuarse en el poder.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

