De los lectores: cartas & e-mails Un respiro, Ahora 30 e Inflación y negación

“Un respiro”

En uno de los tantos actos realizados por el Día de la Lealtad, Máximo Kirchner, que no se luce por sus capacidades, dijo una gran frase: “Argentina necesita un respiro”. Es cierto, nuestro país necesita que los peronistas/kirchneristas dejen el gobierno a fines de 2023 y no vuelvan nunca más.

Ya hicieron suficiente daño en tantos años de gobernar y nos merecemos un descanso. Dios lo escuche.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Ahora 30

La irónica frase “pan y circo”, que bien define al actual Gobierno, ya quedó devaluada a solo “circo”. El superministro de Economía piensa que el fútbol es muy necesario para los argentinos, y con el Mundial más que nunca. En consecuencia se anuncian ventas de televisores en cómodas cuotas, Ahora 30, (con el objetivo de distraer a la marmota). Pero para resolver el hambre y la miseria del 40%, y en aumento, ¿qué anuncios tiene? Una verdadera vergüenza.

Alberto F. Díaz

DNI 10.492.915

Inflación y negación

Durante 1988 mis actividades en el campo publicitario me llevaron a Venezuela, país donde ya había trabajado y vivido con mi familia durante toda la década del 70. Bajo el gobierno del presidente Jaime Lusinchi, del partido Acción Democrática, se desarrollaba un proceso económico complejo. El bolívar, que durante tantos años había sido una moneda fuerte (un dólar equivalía a 4,30 bolívares ), había experimentado una gran devaluación. ¡Ya hacían falta 55 bolívares para comprar un dólar! La inflación –fenómeno casi desconocido en Venezuela– se hacía notar en los precios. Un día, frente a la vidriera de una zapatería, unos elegantes mocasines atrajeron mi atención. Impresa sobre la plantilla, me sorprendió una información referida al PVP (precio de venta al público) de ese modelo de calzado, algo que nunca había observado en otros países. Si uno observa el curso de los acontecimientos en Venezuela, resulta claro que la obligación para proveedores y fabricantes de distintos artículos de imprimir sus respectivos precios en los envases, las etiquetas o en las mismas prendas no detuvo la inflación, que año tras año fue creciendo hasta llegar a los estratosféricos niveles alcanzados durante el régimen chavista. Sin embargo, ahora, en el año 2022 –agotada nuestra capacidad de sorpresa–, escuchamos a algún delirante integrante del gobierno argentino, como parte del combate a la inflación desbordada, proponer una medida similar que abarcaría a los productos de consumo masivo. Es fácil concluir que la economía K ha llegado a un punto de su fracaso sin retorno y que todos los argentinos estamos pagando el costo de las políticas clientelistas y demagógicas de los cuatro gobiernos kirchneristas. ¿Hay salida? Claro que sí. Pero deberá quedar atrás la absurda negación de la realidad y una mayoría sustancial deberá coincidir en que solo la racionalidad, la honestidad y el trabajo nos sacarán del pantano.

Silvio Saks

silviosaks2020@gmail.com

Fuerzas Armadas y narcotráfico

He leído la entrevista realizada a la señora Elisa Carrió sobre el tema del uso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, y su opinión sobre que hoy no existe tal Fuerza ya que un cabo del Ejército percibe un sueldo de alrededor de 50.000/ 80.000 pesos, lo que implicaría entregar las Fuerzas Armadas al narcotráfico. Coincido con su análisis en general, pero la realidad es que, en esa línea de razonamiento, tampoco tenemos policía, ni gendarmería, ya que un cabo de la policía y/o de gendarmería no percibe mucho más de 145.000 pesos, lo que indudablemente ante el poder del narcotráfico es un salario bajo. Estimo que quienes plantean el uso de las Fuerzas Armadas en esa lucha se refieren primeramente a tener la decisión política de hacerlo, lo cual parecería que hoy no está, y segundo, de utilizar el apoyo logístico y tecnológico que pueden otorgar, más que a una intervención directa. De cualquier manera, siempre es mejor dar un primer paso a no dar ninguno.

Martín Ureta Sáenz Peña

musp@hotmail.com

El Gobierno que no es

“La verdadera democracia es aquella donde el Gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo”, reza una de las 20 verdades peronistas emanadas por el propio Perón. Pero la frase va más allá de Perón. La curiosidad está en que al gobierno actual, de base peronista y maquillaje progresista, no le importa en lo más mínimo el interés del pueblo. Desde hace meses que no vemos ningún hecho en concreto a favor de siquiera una parte de la sociedad. Dejando de lado las diferencias ideológicas de la gente, no hay plan económico ni rumbo político. A lo único a lo que se dispone este gobierno es a su disputa interna en la lucha por el poder mientras el 50% de la Argentina se hunde en la pobreza. Se genera así una grieta entre el pueblo y el Gobierno. Por lo que, en palabras de su propio referente histórico, este gobierno no es gobierno y mucho menos democrático.

Francisco Pirovano

DNI 41.705.727

El cupo femenino en el Jockey Club

Habíamos visto en Córdoba cómo una prestigiosa institución educativa para varones fue obligada a incorporar mujeres en sus aulas. Si bien seguramente no es el único caso, nuevamente nos sorprende la compulsiva resolución que obliga al Jockey Club a reformar sus estatutos para permitir la incorporación de socias femeninas. ¿Será para que se sienten a tomar cognac y fumar habanos en los mullidos sillones de lo que quedó del club cuando Perón mandó a las turbas a incendiarlo y destruirlo a pedradas? Me gustaría saber por qué los biempensantes ideológicos con tufillo a resentimiento no han propuesto aún que la CGT cumpla con la equidad de género, dado que las fotos muestran a los rechonchos y bien alimentados “gordos”, absolutamente todos del sexo masculino.

Alberto E. Moro

DNI 7.594.975

Autopista

En la autopista La Plata-Buenos Aires hay algo que se actualiza constantemente: el valor del peaje. Las condiciones de seguridad y transitabilidad nunca se actualizan.

Franco Moran

DNI 20.908.093

