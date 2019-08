De los lectores: cartas & lectores

Un Churchill; Construir, no destruir; Durán Barba; No más violencia; Las encuestas; Escuelas; Jueces militantes

Las PASO

Un Churchill

¿Se imaginan un Churchill diciéndole al pueblo argentino "lo único que tengo para ofrecerles es sangre, sudor y lágrimas"? ¿Llegará el día en que los argentinos entiendan que se necesitan varias generaciones y mucho sacrificio para llegar al país que nos merecemos? ¿Podremos alguna vez anteponer el largo plazo al corto? ¿O será esto lo que nos merecemos? Lamentablemente muchas preguntas y ninguna respuesta.

Victoria Budic

DNI 37.948.388

Construir, no destruir

Me tocó fiscalizar en una escuela en Pacheco, provincia de Buenos Aires, y después de una larga jornada destaco no solo la cordialidad entre los integrantes de la mesa, sino también la tarea ejemplar de nuestra Gendarmería Nacional. Me pregunto: si los argentinos podemos congeniar pacíficamente para controlar una elección, ¿por qué no hacen lo mismo nuestros políticos, que se pasan gran parte de su tiempo -pagado con nuestros impuestos- viendo cómo destruyen al otro, en vez de intentar construir con el otro?

Miguel Martín y Herrera

DNI 14.525.621

Durán Barba

Decepcionado por el resultado de las PASO, reitero mi consejo al presidente Macri, publicado oportunamente en esta sección. Durán Barba desaconsejó las elecciones independientes en la provincia de Buenos Aires, que Vidal podría haber ganado, pensando que ella haría crecer las posibilidades de Macri, y la realidad fue que Macri los hundió a ella y a tantos intendentes que la acompañaban.

No cabe la menor duda de que el asesoramiento de Durán Barba ha sido nefasto para el país.

Eduardo Daniel Teubal

danteubal@gmail.com

No más violencia

Tristeza, estupor y preocupación. Esos son los sentimientos que me embargan tras los resultados de las PASO. Tristeza, por los tres años y medio de grandes sacrificios para tener un país donde se respeten las leyes y prime la institucionalidad. De poco habrán servido. Estupor, porque nunca imaginé que un porcentaje tan importante de la sociedad pudiese elegir la inmoralidad por sobre la ética. La ya probada corrupción de gran cantidad de candidatos de esas listas no debería permitir mirar para otro lado. Y finalmente preocupación, por las muestras de intolerancia de varios candidatos, empezando por Alberto Fernández. Y algo que nunca antes había sucedido durante períodos eleccionarios: los bocinazos, tal como se acostumbra cuando se ganan importantes partidos de fútbol. El vociferante "vamos a volver". Todo esto me indica violencia, agresividad.

Nuestro país ya ha tenido mucha sangre derramada por motivos diversos.

Dios cuide de nosotros mientras aprendemos a cuidarnos los unos de los otros.

María Laura Piola

DNI 5.638.442

Las encuestas

Si la encuesta más pesimista falló en pronosticar la diferencia a favor de Fernández por casi el doble y las demás, por cuatro o cinco veces (mientras acertaron los números de Lavagna, Espert y Gómez Centurión ), la causa no es que hay votos imposibles de sondear, como ligeramente se escuchó. La explicación es otra, que el Gobierno tiene que entender y sobre la cual reflexionar y actuar rápidamente.

Enrico Piqué

DNI 92.177.992

Escuelas

Me tocó votar en la escuela N° 21 de El Talar, Pacheco, partido de Tigre. En un pasillo cuelgan dos cuadros, con imágenes de Sarmiento y de San Martín. Mientras esperaba comenté con mi hijo Nicolás algunos recuerdos de las cosas que hicieron estos próceres. A medida que venían a mi memoria imaginé que si pudieran ver el edificio en el que están, las lágrimas serían inevitables. En un lugar así ni los maestros pueden sentir ganas de enseñar ni los alumnos de estudiar. Nuestros gobernantes tendrían que avergonzarse por malgastar sumas enormes en una elección como la de ayer, en la que no se dirimen candidaturas, en vez de destinar ese dinero a mejorar las escuelas.

El que inventó estas PASO (probablemente inspirado en las primarias norteamericanas) terminó creando un sistema de financiación de la política con fondos públicos. Y la prensa en general considera esto como una elección abierta cuando es solo una gran encuesta nacional. La educación ¿democrática? es la gran ausente en estas horas; procesados, condenados, arribistas buscando refugio y los votantes colocando boletas con listas de candidatos que no les dijeron nada.

Gran maestro Sarmiento, libertador general San Martín, lloro en su lugar.

Teófilo Jaralambides

DNI 4.599.763

Jueces militantes

La alarma pública que provocó el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla está doblemente justificada: por un lado, el procesamiento del periodista Daniel Santoro implicó la violación constitucional de reservar la fuente de su información, a la vez que infringió el principio de que nadie esta obligado a declarar contra sí mismo: Santoro reveló sus fuentes para defenderse de una imputación penal, pero solicitó la reserva de esas fuentes. No obstante, el juez utilizó en su contra tal revelación. Pero además, acentuando la pesquisa, el magistrado dispuso que un organismo extraño al Poder Judicial como lo es la Comisión de la Verdad saliera en una expedición de pesca sobre la intencionalidad de las notas de Santoro. Esta decisión judicial, a la par que implica una indebida delegación de atribuciones del juez se sustenta en una ideología totalitaria según la cual las intenciones valen más que los hechos o acciones exteriores, pese a que nuestra Constitución exige lo contrario. Con el criterio del magistrado, los periodistas o cualquiera de nosotros tenemos que poner nuestras barbas en remojo pues en cualquier momento, intención mediante, podemos caer bajo la ideología de magistrados que claramente se valen de su cargo para militar políticamente.

Carlos H. Franco

DNI 93.286.221

