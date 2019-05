De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de mayo de 2019

No más violencia

El paro del martes pasado confirmó qué país no quiero. Nunca más esa gente en el poder, ya dieron la muestra de lo que nos esperaría al votarlos. Pasemos este terrible momento económico, encontremos el rumbo y dejemos la violencia atrás.

Susana Mastronardi

Cifras

El lunes pasado la ciudad y gran parte del GBA amanecieron empapelados de carteles de la Asociación Bancaria, en los que anunciaban que iban al paro del 30 por los siguientes aumentos entre 2015 y 2019: gas, 4096%; luz, 3240%, y agua, 814%. Engañosas e incendiarias consignas, ya que estos buenos señores no explican ni explicarán jamás que los aumentos no son tales y que son meras adecuaciones de tarifas excesivamente subsidiadas por el gobierno anterior. Tampoco aclaran que esos subsidios fueron pagados con impuestos e inflación, lo que resultó en un crecimiento fenomenal de la pobreza, ya que el Estado "lo que da por un lado lo quita por el otro, pero con creces".

¿Alguna vez madurarán los dirigentes sindicales o seguirán como siempre siendo un lastre que contribuye a nuestro hundimiento como país?

Enrique Puricelli

Escasez

Más cara y más escasa que el dólar está la confianza.

Luis Rogelio Llorens

Basura en la calle

Martes 30, Maipú esquina Lavalle, pleno microcentro, llena de bolsas de basura y residuos desparramados.

Lo mismo se vio en muchas calles de la ciudad. Se dio aviso con suficiente anticipación de que no se iba a recolectar la basura, ¿alguien tomó nota de esta situación? ¿A quién le echamos la culpa? Esta desidia es ocasionada por nuestra ponderada clase media y muchos comerciantes. Saquemos conclusiones y, si podemos, encontremos algún culpable. Lo veo difícil, ya que no asimilamos en nuestras conductas ni el más mínimo espíritu de convivencia.

José María Becker

La desnutrición

Es muy grave lo que viene ocurriendo en este país desde hace unas décadas, pero más grave es la insensibilidad política que no ve o no quiere ver las consecuencias de un pueblo empobrecido y desnutrido. No solo es fundamental la alimentación adecuada en los niños, sino en las madres en gestación. Desde la segunda mitad del embarazo hasta los dos primeros años de vida, el cerebro alcanza casi su tamaño normal. El sistema nervioso es muy lábil ante la falta de nutrientes. Su carencia en ese período puede llevar a un daño neurológico irreversible. Del mismo modo, en los primeros años de vida el alimento es esencial para conseguir un crecimiento óptimo y un buen desarrollo psicomotor, parámetros estos últimos que se alteran ante la falta de sustento alimenticio. Esto trae además otras consecuencias físicas y enfermedades de por vida, y hace que una parte de la sociedad no pueda vivir en forma digna y adecuada. Madres desnutridas en la infancia tienen hijos generalmente con un peso inferior al normal al nacer.

Quienes nos gobiernan y nos han gobernado desde hace tiempo deben conocer esto, y no le dan la atención que corresponde. Enfrentar esta grave falencia no debe servir para obtener rédito alguno. Un pueblo enfermo por hambre es imperdonable. La población afectada seguramente no va a poder educarse, trabajar, crecer y vivir como es debido, generando un gran perjuicio social. En algunos casos extremos conlleva la muerte.

Invito a los políticos a pensar en el pueblo y no en el beneficio partidario o propio.

Rodolfo C. Castello

Cataldo, absuelto

Se hizo justicia, Cataldo fue absuelto. Una bocanada de aire fresco. Nuestra Justicia se está librando de la doctrina Zaffaroni. Las palabras del médico describen exactamente el momento que vivió. "Yo a este muerto no lo busqué". Quien sí buscó la muerte fue el delincuente, que con su obrar tuvo ese triste final.

Raúl H. Ordóñez

El gesto de Bielsa

Abundan los elogios a Marcelo Bielsa por ordenar a sus jugadores que se dejaran empatar como compensación por haber hecho un gol, indiferentes ante un rival caído. Lo hizo en un contexto favorable: su equipo virtualmente no tenía chances de conseguir el ascenso directo. Cuando contaba con muchas posibilidades de ascender de categoría, mandó a espiar los entrenamientos de sus adversarios.

Señoras y señores, evitemos comprar espejitos de colores. El hombre valora la corrección cuando ya no puede ganar. Que el humo de los periodistas que hacen análisis superficiales no nos confunda. Bielsa no es el sargento Cabral.

Alberto Ferreyra

Bienes recuperados

Soy fotógrafo profesional y el 14 de abril, en la localidad de Tortuguitas, robaron del baúl de mi auto todos mis equipos, con los que trabajo día a día. Hice la denuncia policial más por un formalismo que por otra cosa, casi sin expectativas de recuperar nada. El día 24 recibí una llamada de la fiscalía avisándome que habían recuperado todo. Quisiera por este medio reconocer públicamente el excelente trabajo que realizó la UFI 24 descentralizada de San Miguel; la fiscal Liliana Tricarico; la secretaria Mónica Lo Presti; el instructor Javier Gamboa, y los subcomisarios Patricio Ledesma y Marti Kifel, con el apoyo de la División Sumarios y Brigadas de Prevención de la Comuna 14 de la Capital Federal. Gracias a ellos pude volver a utilizar mis herramientas de trabajo. Les estoy inmensamente agradecido.

Matías Callejo

En la red

Multas por más de 6 millones a micros que llevaron gente a la marcha del martes

Facebook

"¡Está muy bien! El que quiere manifestar que vaya caminando, como tuvo que hacer mucha gente para llegar a su trabajo y no perder el presentismo" - Viviana Kühne

"¡Aplausos! Era hora" - Rosana Pérez

"Fueron muchísimos micros llevando familias enteras, bebés. Todos pagados, la mayoría inmigrantes que no tienen idea para qué van, pero que necesitan la plata" - María Luz Vince

