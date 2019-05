De los lectores: cartas & mails

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 7 de mayo de 2019

Puerta abierta

Los argentinos nos encontramos ante un gran desafío. Muchos de nosotros queremos hacer oír nuestra voz y no podemos esperar hasta las elecciones, ya que el panorama de enfrentamiento es desolador. Desolador porque en los tiempos que corren las formas del totalitarismo se han multiplicado y bajo diferentes disfraces acechan al republicanismo constitucional. Parece que no hemos aprendido nada en estos 36 años de democracia. Por ejemplo, que los principios básicos de nuestra institucionalidad no son negociables, que la democracia es una forma de gobierno abarcadora, dúctil, en continuo proceso de superación, y que puede y debe soportar estilos de conducción diferentes. No podemos perecer en el intento de insertarnos de una vez por todas como país adulto y pujante en un mundo altamente convulsionado y competitivo. Bienvenida sea la propuesta de un acuerdo básico, que llama a tomar conciencia del futuro. Y celebremos que haya sido el Gobierno el que haya abierto la puerta, el que llame a muchos a encontrarse, para crear una unión racional de voluntades políticas.

Dora Moneta

DNI 3.605.083

Verdadero riesgo país

El Gobierno ha puesto en circulación una propuesta a la oposición señalando diez puntos básicos sobre los que debería alcanzarse un acuerdo estratégico de futuro. Los diez puntos referidos apuntan al equilibrio fiscal, a sostener al Banco Central, a la integración al mundo, a la seguridad jurídica, a una legislación laboral moderna, a una reducción impositiva, a sostener el sistema previsional, consolidar el sistema federal y a cumplir las obligaciones con acreedores. De educación, nada, y de pobreza, tampoco. Es grave que no estén ambos temas entre los que se plantean como principales de un acuerdo político de base. La educación es prioridad nacional, dice la ley, y es la mejor herramienta para lograr equidad y desarrollo. En un país donde más del 50% no logra terminar la educación obligatoria, olvidarse de incluir este tema es todo un símbolo: no se toma conciencia de que este es el verdadero riesgo país, y que acordar sobre la relevancia de una buena educación pública que desarrolle el capital humano argentino puede ser la mejor señal a los mercados.

Que valga como aporte. Por favor, educación.

Manuel Álvarez Trongé

DNI 13.417.628

Pensiones

La estrategia de ciertos funcionarios de denunciar hechos de corrupción en la entrega de pensiones por parte del gobierno anterior ha generado dudas sobre esta práctica y ha hecho pensar a muchos que estas son fruto de la corrupción, la ventaja y el aprovechamiento del Estado. Nada dicen de las complicadísimas situaciones que viven quienes tienen que enfrentar los condicionamientos de la pobreza y la escasa respuesta estatal a sus necesidades elementales. Quienes cuestionan su enorme crecimiento tienen que recordar que se aplicó para su otorgamiento un criterio más amplio que el establecido por el decreto 432/97 (discapacidad en lugar de incapacidad laboral) y dejó de lado el cupo existente. A mi entender su situación exigía salir a su encuentro rápidamente con una propuesta integral, que no siempre fue tal. Toda otra opción era dejarlos ahogarse en la exclusión que el mismo Estado había generado al no dar respuesta a través de la atención pública. Quienes dicen que en nuestro país no hubo una guerra o epidemia que justifique la presencia de tantas personas con una grave discapacidad se olvidan que la pobreza estructural existente en el país hace años, con su compañera de viaje, la desnutrición, ha provocado su aumento. Deberían conocer que el Estudio Nacional realizado en 2018 por el Indec estableció que en nuestro país hay 3.571.983 personas con discapacidad, sin contar los niños de entre 0 y 5 años. Si a este número se le aplica el 30% de pobreza, se concluye que hay 1.534.257 personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, que sería mayor si se tuviera en cuenta la falta de acceso a bienes fundamentales (salud, medicamentos, tratamientos específicos, educación, sillas de ruedas, elementos ortopédicos, rehabilitación, transporte, alimentos específicos, etcétera). La pensión no es un "privilegio", sino la forma establecida por ley para ofrecer ciertas respuestas a una población. Parece que aquellos que con su política no han generado condiciones de trabajo para todos, tampoco quieren que esta población pueda contar con lo que le permite algún tipo de oportunidad. El orden anunciado termina expulsando a quienes apenas experimentan por este medio un desahogo a su crítica situación y alguna atención.

Pbro. Pablo Molero

DNI 14.745.465

Campo de Golf

En apoyo de la carta del señor Marcelo Ainciburu del domingo pasado es interesante recordar que en el Campo de Golf jugaba don Marcelo T. de Alvear, aun cuando era presidente de la Nación. En un hoyo en ángulo, en el que hay un gran árbol que molesta y que el presidente se llevaba siempre por delante, este le ordenó al capitán de golf que lo sacara. El capitán le respondió con respeto, pero con firmeza: "Usted, señor presidente, manda en la nación. Aquí mando yo". El árbol todavía está. Y espero que por muchos años, juntamente con todos sus hoyos.

Hernán Álvarez Forn

DNI 5.545.529

Confitería del Molino

Tuve el placer de volver a entrar a la emblemática y querida Confitería del Molino en el Día del Monumento Histórico. Pensé que nunca más iba a suceder. Fue una gran emoción personal, compartida con muchísima gente, poder estar allí y conversar con varios de los restauradores que están poniendo en valor un lugar que ha sido (y por suerte volverá a ser) un ícono de la ciudad. Gracias a la comisión administradora del Congreso de la Nación, a los guías que hicieron la reseña, al ingeniero que dio la charla en el primer piso y a todos los que han hecho posible que volvamos a disfrutarla.

Nilda Manuela Magnaghi

DNI 10.137.400

En la red

Facebook

El mundo, al límite: hay un millón de especies en peligro

"Tomemos conciencia, desde nuestro lugar, evitando plásticos, cuidando el medio ambiente, firmando y apoyando las propuestas ambientales" - Eva Noemí

"¿La especie humana racional? ¿Dónde?" - Mario Zeta

"Todos plantemos un arbolito, dejemos poco a poco de usar plástico, de tirar basura en la calle, pequeñas acciones que ayudan" - Brian Nieva

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 15 líneas o los 1100 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)