De los lectores: cartas & mails

Acólitos

La presentación del libro de la expresidenta en la Feria del Libro se asemeja a los gobiernos kirchneristas: es solo para sus acólitos, los

demás no entran.

Gustavo Saad

Símbolos patrios

Sería una buena oportunidad que este 25 de Mayo el Presidente, luego de haberle propuesto los diez puntos a la oposición, impulse aún más la unión de todos los argentinos y promueva la utilización de los símbolos patrios (escarapelas, banderas, etc.). Y que este sea el punto de partida para volver a ser una nación grande y unida. Que dejemos de lado los colores políticos e intereses personales y nos juntemos para salir adelante en este difícil momento, detrás de la celeste y blanca, tal como lo hicieron nuestros antepasados en la revolución de 1810.

Francisco Oliver

Convocatoria

Tristeza e indignación me dio que el presidente Macri haya convocado al diálogo a la expresidenta Cristina Kirchner, habida cuenta de que ella en una actitud de soberbia se negó a entregarle el bastón de mando cuando asumió, tal como lo establece el protocolo. Hay que recordar que su esposo tuvo un gesto grosero cuando le tomó juramento al doctor Menen como senador. Esta convocatoria la envalentona y aumenta su ego. ¿No la preocupan las once causas y el juicio oral que se avecina?

Alberto Azar

Frente patriótico

El senador Pino Solanas convocó a la formación de un "frente patriótico", en cuyo acto inaugural coincidieron Máximo Kirchner, Agustín Rossi y Felipe Solá, entre otros políticos que se autodefinen como patriotas.

Dada la volatilidad de tal tipo de frentes, me animo a sugerirle al senador Solanas que para consolidar el suyo y darle desde el principio una base numerosa, incorpore al grupo a los 32 asesores que reconoció tener.

Como a esos asesores les pagamos el sueldo los ciudadanos, esto haría además que todos pudiéramos colaborar con el patriótico emprendimiento, en forma inclusiva.

Roque A. Sanguinetti

Vaca Muerta

La serie de trasmisiones televisivas del canal LN+ referidas al yacimiento de gas y petróleo Vaca Muerta son una excelente contribución a la difusión de un emprendimiento de gran importancia para el futuro del país. De las múltiples entrevistas realizadas por el conductor Pancho Ibáñez a expertos, empresarios y funcionarios vinculados a esa industria, señalo dos conclusiones relevantes: la primera es que la provincia de Neuquén pasará a ser una de las más ricas del país, con mayor ingreso per cápita, y la segunda, que en un plazo de cinco años los ingresos al país de divisas provenientes de las exportaciones de gas y petróleo serán de similar magnitud que las que provienen del campo.

Sin duda que estas perspectivas sumamente alentadoras permiten recuperar un prudente optimismo en el futuro de la Argentina, en tiempos tan difíciles.

Parece que un cambio significativo vendrá de la lejana Neuquén.

Roberto Almaraz

Familia Anchorena

La semana pasada el señor Guillermo Dietrich, vicepresidente de la Cámara Argentina de Comercio, injurió en forma innecesaria a la familia Anchorena, al insinuar que solo se dedicó a gastar y perdió toda su fortuna en lugar de dedicarse a trabajar por el país. Le recuerdo al señor Dietrich que la familia Anchorena estuvo muy presente en la fundación de este país, no solo económicamente, sino con el trabajo de sus miembros en forma activa. Tomas Manuel de Anchorena fue diputado de la provincia de Buenos Aires y firmó la declaración de independencia en 1816, en la provincia de Tucumán. Mercedes Castellanos de Anchorena no solo donó la tierra donde hoy está la Basílica del Santísimo Sacramento, sino toda su construcción. También donó centros educativos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el interior, financió programas de estudios para los estudiantes que no tenían recursos económicos y muchas obras más. Aaron de Anchorena, en 1907, con el legendario globo Pampero, junto con Jorge Newbery, realizó el primer cruce del Río de la Plata.

La familia Anchorena se ha destacado en política exterior con varios embajadores y en cultura impulsaron el arte en todas sus expresiones. En la actividad privada, en la industria, el comercio, la ganadería y la agricultura tuvieron figuras destacadas. Le sugerimos entonces al señor Dietrich que la próxima vez se informe antes de hablar de mi familia, y le solicitamos que se disculpe públicamente por el mal ejemplo que dio en esa conferencia.

Juan Ignacio de Anchorena

Juan Segundo de Anchorena

Vacantes

Debido a la gran cantidad de emigrantes venezolanos que llegan de a miles a la Argentina, en Venezuela se está generando una enorme cantidad de vacantes para que los argentinos que apoyan al presidente Maduro puedan emigrar hacia Venezuela. De esa manera podrán vivir en un país al que son afines ideológicamente y disfrutar de una economía anticapitalista que funciona como Maduro lo soñó.

José Alejandro Castro

Arquitecto Hary

En LA NACION apareció días atrás un artículo sobre el arquitecto francés Paul Hary, padre del arquitecto del mismo nombre fundador de los grupos CREA. En ocasión de visitar yo el casco de Bersèe, su campo, donde hacía tiempo que no iba, le comenté a Paul que, contrariamente a lo que observara en varios cascos de la zona, a Bersèe se la veía mejor que antes. Me respondió Paul, modestamente: "Y son 150 años de hacer lo mismo". Junto con mi padre y Manuel García Verde fundaron la Hermandad de Nuestra Señora de las Pampas, que reunía con fines piadosos a gente de campo.

Juan Luis Gallardo

En la red

Facebook

Jóvenes plantaron 11.500 árboles para recuperar un bosque incendiado en Chubut

"Esto es lo que necesitamos como país, gente joven con ideales puros. Que piense a futuro y no solo en ellos" - Marina Vergez

"¡Qué ejemplo! ¡Felicitaciones!" - Mirta Veleda Domenech

"No vi a ningún planero colaborar... ¡gracias, chicos! La patria necesita de muchos jóvenes como ustedes" - María Desiderioscioli

